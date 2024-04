AGCO lance PTx, un portefeuille d'agriculture de précision pour accélérer la transformation technologique

La nouvelle marque leader combine les technologies de précision de Precision Planting et PTx Trimble

DULUTH, Géorgie, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- AGCO Corporation (NYSE : AGCO), leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision, a annoncé aujourd'hui le lancement de PTx, une nouvelle marque représentant son portefeuille d'agriculture de précision. PTx combine les technologies agricoles de précision des pierres angulaires de la pile technologique d'AGCO : Precision Planting et sa toute nouvelle joint-venture, PTx Trimble.

L'alignement stratégique de ces marques facilitera la croissance rapide de la transformation technologique d'AGCO et soutiendra le développement et la distribution de technologies agricoles de nouvelle génération pour les agriculteurs et les fabricants d'équipements d'origine (OEM).

PTx servira les agriculteurs du monde entier grâce à trois approches de mise sur le marché. Les concessionnaires spécialisés dans l'agriculture de précision aideront les agriculteurs à adapter les technologies les plus récentes à presque toutes les marques et tous les modèles d'équipement qu'ils possèdent déjà. PTx développera également ses relations avec plus de 100 partenaires OEM qui peuvent intégrer les produits du portefeuille PTx directement à l'usine. De même, les nouvelles machines des grandes marques d'AGCO - Fendt, Massey Ferguson et Valtra - seront équipées en usine de technologies issues du portefeuille PTx.

Seth Crawford, vice-président principal et directeur général de PTx, dirigera la nouvelle organisation en tant que plateforme agricole de précision mixte, à la pointe du secteur, au service des agriculteurs du monde entier.

« Nous estimons que la technologie doit donner aux agriculteurs la flexibilité nécessaire pour travailler avec différentes marques et tout au long du cycle de culture », a déclaré Crawford. « Grâce aux offres du portefeuille PTx au sein de Precision Planting et PTx Trimble, nous fournirons des solutions d'agriculture de précision simples et compatibles en toute transparence. Nous savons que l'agriculture est plus facile lorsque les plates-formes parlent entre elles - et lorsque ces systèmes sont conçus et soutenus par des experts qui comprennent les agriculteurs. C'est ce que PTx promet à nos clients du monde entier. »

Le nom PTx est ancré dans l'héritage d'AGCO : l'agriculture de précision (P) et les technologies avancées (T) qui multiplient (x) l'impact qu'elle crée pour les agriculteurs grâce à des technologies transparentes, intelligentes et centrées sur l'agriculteur.

Le symbole représente les lignes et les champs précis dans l'agriculture et raconte une histoire de connexion mondiale. Afin de présenter une offre unifiée au marché, l'identité visuelle de Precision Planting évolue dans le cadre du nouveau portefeuille de marques PTx, tout en conservant le célèbre plant de maïs de la marque comme clin d'œil à son riche héritage. L'identité visuelle PTx Trimble reflète celle de la marque phare PTx.

AGCO a conclu la transaction de coentreprise avec Trimble le 1er avril 2024 pour former PTx Trimble. Andrew Sunderman a été nommé directeur général de PTx Trimble. Les 12 années d'expérience de M. Sunderman, qui a occupé diverses fonctions au sein d'AGCO, dont récemment la direction de l'équipe d'intégration de l'entreprise commune, le placent dans une position idéale pour diriger cette entreprise.

« Les agriculteurs s'appuient sur les technologies de l'agriculture de précision pour augmenter les rendements, réduire les déchets et maximiser leurs ressources », a déclaré Sunderman. « Le lancement de PTx et la création de la JV PTx Trimble nous permettent de mieux servir les agriculteurs, en leur offrant des solutions de mise à niveau et de montage en usine pour atteindre leurs objectifs financiers et opérationnels. »

Keith Crow continuera à diriger Precision Planting en tant que directeur général.

PTx rejoint le portefeuille de marques mondiales d'AGCO, qui comprend Fendt, Massey Ferguson, GSI et Valtra. Pour en savoir plus sur PTx, rendez-vous sur www.ptxag.com .

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO apporte de la valeur aux agriculteurs et aux clients OEM grâce à son portefeuille de marques différenciées comprenant des marques phares telles que Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® et Valtra®. La gamme complète d'équipements, de solutions agricoles intelligentes et de services d'AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde. Fondée en 1990 et basée à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 14,4 milliards de dollars en 2023. Pour plus d'informations, consultez le site www.AGCOcorp.com . Pour connaître l'actualité de l'entreprise, les informations et les événements, suivez-nous sur X : @AGCOCorp. Pour connaître les actualités financières sur X, suivez le hashtag #AGCOIR.

