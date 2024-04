AGCO lanceert PTx, een portefeuille voor de precisielandbouw om technologische transformatie te versnellen

Nieuw toonaangevend merk combineert precisietechnologieën van Precision Planting en PTx Trimble

DULUTH, Ga., 8 april 2024 /PRNewswire/ -- AGCO Corporation (NYSE: AGCO), wereldwijd marktleider in het ontwerpen, produceren en distribueren van landbouwmachines en precisielandbouwtechnologie, kondigde vandaag de lancering aan van PTx, een nieuw merk dat de precisielandbouwportefeuille vertegenwoordigt. PTx combineert precisielandbouwtechnologieën uit de hoekstenen van AGCO's technologiestapel: Precision Planting en haar nieuwste joint venture (JV), PTx Trimble.

De strategische afstemming van deze merken zal AGCO's technologische transformatie sneller doen groeien en ondersteunt de toekomstige ontwikkeling en distributie van de volgende generatie landbouwtechnologieën voor boeren en fabrikanten van originele apparatuur (OEM's).

PTx zal boeren over de hele wereld bedienen via drie go-to-market benaderingen. Gespecialiseerde handelaars in precisielandbouw helpen boeren om apparatuur van bijna elk merk of bouwjaar dat ze al bezitten uit te rusten met de nieuwste technologieën. PTx zal ook haar relaties uitbreiden met meer dan 100 OEM-partners die producten uit de PTx-portefeuille direct in de fabriek kunnen integreren. Nieuwe machines van AGCO's toonaangevende merken - Fendt, Massey Ferguson en Valtra - zullen ook af-fabriek technologie uit de PTx-portefeuille leveren.

Seth Crawford, Senior Vice President en General Manager PTx, zal de nieuwe onderneming leiden als een toonaangevend precisielandbouwplatform voor de gemengde vloot, om boeren wereldwijd service te verlenen.

"Wij geloven dat technologie boeren de flexibiliteit moet geven om hun weg te vinden tussen merken en door de hele gewascyclus heen," aldus Crawford. "Dankzij het portefeuille-aanbod van PTx binnen Precision Planting en PTx Trimble, zullen we naadloos compatibele, krachtig eenvoudige precisielandbouwoplossingen bieden. We weten dat landbouw eenvoudiger is als platformen met elkaar praten, vooral wanneer specialisten die boeren begrijpen de systemen hebben afgestemd op boeren en deze ondersteunen. En dit belooft PTx onze klanten wereldwijd."

De naam PTx is geworteld in het erfgoed van AGCO: precisielandbouw (P) en geavanceerde technologieën (T) die de impact voor boeren vermenigvuldigen (x) door middel van naadloze, intelligente en boergerichte technologieën.

Het symbool staat voor de precieze rijen en velden in de landbouw en vertelt een verhaal van wereldwijde verbinding. Om een uniform aanbod op de markt te brengen, wordt de visuele identiteit van Precision Planting verder ontwikkeld als onderdeel van de nieuwe PTx-merkportefeuille, terwijl de bekende maïsplant van het merk behouden blijft als knipoog naar het rijke erfgoed. De visuele identiteit van PTx Trimble weerspiegelt die van het toonaangevende PTx-merk.

AGCO voltooide de JV-transactie met Trimble op 1 april 2024, waarbij PTx Trimble werd opgericht. Andrew Sunderman is benoemd tot General Manager van PTx Trimble. Met Sunderman's 12 jaar ervaring in verschillende wereldwijde AGCO-functies, onder meer als recentelijk hoofd van het JV-integratieteam, is hij uitermate geschikt om dit bedrijf te leiden.

"Boeren vertrouwen op precisielandbouwtechnologieën. Hiermee stijgen hun opbrengsten, wordt verspilling tegengegaan en kunnen zij hun hulpbronnen maximaliseren," aldus Sunderman. "Dankzij de lancering van PTx en de start van de PTx Trimble JV kunnen wij boeren betere diensten verlenen met retrofit- en fabrieksoplossingen, en kunnen zij hun financiële en operationele doelen beter bereiken."

Keith Crow zal aanblijven als General Manager van Precision Planting.

PTx voegt zich bij AGCO's toonaangevende wereldwijde merkenportfolio, waaronder Fendt, Massey Ferguson, GSI en Valtra. Ga voor meer informatie over PTx naar www.ptxag.com.

Over AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) is wereldwijd marktleider in het ontwerpen, produceren en distribueren van landbouwmachines en precisielandbouwtechnologie. AGCO levert waarde aan landbouwers en OEM-klanten via haar gedifferentieerde merkenportfolio met belangrijke merken zoals Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, PTx en Valtra®. AGCO's volledige assortiment machines, slimme landbouwoplossingen en diensten helpt boeren onze wereld duurzaam te voeden. AGCO is opgericht in 1990 en het hoofdkantoor is gevestigd in Duluth, Georgia (VS). In 2023 had AGCO een netto-omzet van ongeveer $ 14,4 miljard. Ga voor meer informatie naar www.AGCOcorp.com. Volg ons op X voor nieuws, informatie en evenementen over het bedrijf: @AGCOCorp. Volg voor financieel nieuws op X de hashtag #AGCOIR.

