Agility: executivos globais de logística preveem volatilidade em 2026

A indústria considera a IA, os controles de custos e a reengenharia da cadeia de suprimentos como ferramentas para lidar com a situação

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 4 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Os executivos de logística estão se preparando para um ano de volatilidade no comércio, na geopolítica e na economia global, e gerenciando a incerteza recorrendo à IA, examinando os custos e reconfigurando suas cadeias de suprimentos, de acordo com o 2026 Agility Emerging Markets Index.

Em uma pesquisa com 503 profissionais do setor, 86% afirmam esperar um aumento da volatilidade em 2026 ou consideram as turbulências comerciais, políticas e econômicas como o "novo normal".

Logistics executives expect a volatile 2026 and are turning to AI, cost discipline, and supply‑chain redesign, according to the 2026 Agility Emerging Markets Index.

A pesquisa Agility mostra a adoção quase universal da IA pelo setor de logística. Noventa e oito por cento dos entrevistados dizem que suas empresas estão usando inteligência artificial para gerenciar uma parte de sua cadeia de suprimentos ou de suas operações. A pesquisa também sugere que as mudanças na produção e no abastecimento globais – estimuladas primeiro pela COVID, depois pelo atrito entre EUA e China e, no ano passado, por uma onda de aumentos de tarifas – continuam até hoje, à medida que as empresas se reestruturam e ajustam suas cadeias de suprimentos.

"Os líderes nas empresas e no governo percebem que não há zona de conforto, não há tempo para descansar. Eles estão buscando caminhos duradouros para o crescimento em um momento de extraordinária incerteza", diz o presidente da Agility, Tarek Sultan. "Eles veem a IA como um fator que contribui para a volatilidade e também como uma ferramenta para gerenciá-la. Eles estão enfrentando novas barreiras comerciais em tempo real. Eles estão promovendo a transição energética e navegando em conflitos entre parceiros econômicos."

A pesquisa e o Índice são o 17º panorama anual da Agility sobre o sentimento do setor e a classificação dos 50 principais mercados emergentes do mundo. O Índice classifica os países quanto à competitividade geral com base nos pontos fortes da logística doméstica e internacional, no clima de negócios e na aptidão digital - fatores que os tornam atraentes para fornecedores de logística, agentes de carga, transportadoras aéreas e marítimas, distribuidores e investidores.

O Índice de 2026 apresenta uma análise detalhada das economias do Golfo Pérsico. Individualmente e em grupo, os seis países do Golfo estão se posicionando como centros globais de trânsito e logística, investindo pesadamente em IA, transição energética e desenvolvimento de talentos. A área do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) está "prosperando" como um cruzamento comercial, fortalecida pela rápida adoção e pelo escalonamento da IA e sua capacidade de manter boas relações tanto com os EUA quanto com a China. "A volatilidade não atrapalhará a ambição (do Golfo)", diz o Índice.

A estabilidade prevaleceu no topo das classificações do Índice de 50 países. China, Índia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Malásia, Indonésia, Catar, México, Tailândia e Brasil são os 10 primeiros colocados no Índice de 2026 .

Todos os seis países do Golfo estão entre os 12 com melhores condições comerciais, enquanto os países mais preparados digitalmente são China, Malásia, Índia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

Em oportunidades de logística internacional, China, Índia, México, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita estão em primeiro lugar. Em logística doméstica, os líderes são China, Índia, Indonésia, Catar e Arábia Saudita.

Destaques do Índice 2026

Cadeias de Suprimentos – A diversificação e a reconfiguração da cadeia de suprimentos por empresas globais são contínuas atualmente. Noventa e sete por cento dos executivos pesquisados afirmam que suas empresas transferiram ou transferirão em breve parte da produção e do abastecimento.

– A diversificação e a reconfiguração da cadeia de suprimentos por empresas globais são contínuas atualmente. Noventa e sete por cento dos executivos pesquisados afirmam que suas empresas transferiram ou transferirão em breve parte da produção e do abastecimento. Riscos – As empresas consideram as tarifas e a proteção comercial como o risco para o qual estão menos preparadas. As principais ferramentas que elas estão usando para lidar com a turbulência comercial: diversificação de fornecedores, consolidação de frete e armazenamento estratégico.

– As empresas consideram as tarifas e a proteção comercial como o risco para o qual estão menos preparadas. As principais ferramentas que elas estão usando para lidar com a turbulência comercial: diversificação de fornecedores, consolidação de frete e armazenamento estratégico. Sustentabilidade – Uma porcentagem significativa – 48% – diz que suas empresas estão parando ou desacelerando a sustentabilidade. As razões mais frequentemente citadas: redução de custos, mudança nas prioridades comerciais e dificuldade em demonstrar o retorno sobre o investimento.

A Transport Intelligence (Ti), uma empresa líder em análise e pesquisa para o setor de logística, compilou o Índice desde que foi lançado em 2009.

John Manners-Bell, CEO da Ti, disse: "Uma frase que surgiu repetidas vezes em nossa pesquisa foi "incerteza estrutural" -- causada por fragmentação geopolítica, volatilidade da política comercial e momento econômico desigual. O Índice confirma que as empresas da cadeia de suprimentos não estão recuando diante dessa incerteza, mas sim se adaptando a ela. Olhando para os mercados emergentes, vemos ferramentas digitais avançadas sendo incorporadas em alguns, enquanto outras são limitadas por habilidades, infraestrutura e acesso a capital. Desde a sua criação, o Agility Emerging Markets Index tem permitido aos investidores diferenciar entre os países que aproveitaram plenamente as oportunidades e aqueles que estão ficando para trás."

2026 Agility Emerging Markets Logistics Index: agility.com/2026index

Sobre a Agility

A Agility é uma operadora multiempresarial e investidora de longo prazo em negócios globais e regionais. Seu portfólio de ativos internacionais diversificados inclui a maior empresa de serviços de aviação do mundo (Menzies Aviation); uma empresa global de logística de combustíveis (Tristar); uma desenvolvedora e operadora líder de parques logísticos no Oriente Médio, África e Sul da Ásia (Agility Logistics Parks); e outras empresas de logística digital, logística de comércio eletrônico, serviços remotos e logística do setor público. Ela possui participações minoritárias na DSV, o maior agente de carga do mundo; Reem Mall, um mega shopping em Abu Dhabi; empresas de imóveis comerciais e de cadeia de suprimentos no CCG e empresas de tecnologia emergentes em capacitação de comércio eletrônico, transição energética, cadeia de suprimentos digital e muito mais. A Agility Global tem uma presença global em seis continentes e mais de 80 países, com uma força de trabalho de 68.000 funcionários. Está listada publicamente na Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX).

Para mais informações sobre a Agility, acesse:

Site: www.agility.com

Twitter: x.com/agility

LinkedIn: linkedin.com/company/agility

Instagram: instagram.com/agility

YouTube: youtube.com/user/agilitycorp

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875921/Agility_Cover.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2875922/Agility_Logo.jpg

FONTE Agility