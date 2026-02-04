Agility：全球物流行政人員預測 2026 年將十分波動

Agility 意見調查顯示，物流業幾乎普遍採用 AI。 98% 的受訪者表示，他們的公司正在使用人工智能管理其供應鏈或營運的某個環節。 意見調查還表明，全球生產和採購的轉變如今仍在繼續，因為各公司都在重組和調整其供應鏈。

Agility 主席 Tarek Sultan 表示：「商界和政界的領袖都意識到，沒有舒適圈，也沒有歇息的時間。 在目前充滿不明朗因素的時期，他們正在尋找可持續的增長途徑。 他們視 AI 為造成市場波動的原因，也是管理市場波動的工具。 他們正即時面臨新的貿易壁壘。 他們正在推動能源轉型，同時亦努力化解經濟夥伴之間的衝突。」

意見調查和指數是 Agility 第 17 年的行業情緒寫照，並對全球 50 個領先的新興市場進行排名。 指數根據國內和國際物流實力、商業環境及使用數碼的就緒情況，對各國的整體競爭力進行排名。這些因素使各國對物流供應商、貨運代理、航空和海運承運商、分銷商和投資者俱有吸引力。

2026 年指數對阿拉伯海灣經濟體作出深入分析。 海灣六國無論單獨或作為整體，都在努力將自己定位為全球交通和物流中心，並在 AI、能源轉型和人才發展方面投入大量資金。 作為貿易交匯點的海灣合作委員會地區正在「蓬勃發展」，這得益於 AI 的快速普及和大規模應用，以及其與美國和中國保持良好關係的能力。 指數表示：「波動不會阻礙（海灣國家）的雄心壯志。」

在 50 個國家指數排名中，排名前列的國家保持穩定。 在 2026 年指數中，中國、印度、阿聯酋、沙特阿拉伯、馬來西亞、印尼、卡塔爾、墨西哥、泰國和巴西高踞前 10 位。

海灣六國均名列全球營商環境最佳國家前 12 名，而數碼就緒程度最充分的國家是中國、馬來西亞、印度、阿聯酋和沙特阿拉伯。

在國際物流機遇方面，中國、印度、墨西哥、阿聯酋和沙特阿拉伯排名最高。 在國內物流領域，領先國家為中國、印度、印尼、卡塔爾和沙特阿拉伯。

2026 指數亮點

供應鏈 – 如今，全球企業不斷進行供應鏈多元化和重組。 97% 的受訪行政人員表示，他們的公司已經或即將轉移部分生產和採購環節。

風險 – 企業普遍認為關稅和貿易保護是他們最缺乏準備的風險。 他們克服貿易動盪的主要工具是：分散供應商、貨運整合和策略倉儲。

可持續發展 – 有相當比例 (48%) 的受訪者表示，他們的公司正在暫停或放緩可持續發展的步伐。 最常引述的原因是：削減成本、業務重點轉移，以及難以證明投資回報。

Transport Intelligence (Ti) 是物流行業領先的分析和研究公司，自 2009 年指數推出以來一直負責編製指數。

Ti 行政總裁 John Manners-Bell 表示：「在我們的研究過程中，反覆出現的一個詞是『結構上的不明朗性』，這是由地緣政治分裂、貿易政策波動和經濟增長動能不平衡所造成。 指數證實，供應鏈企業並沒有因為這種不明朗性而退縮，而是透過各種方式來規避。 縱觀新興市場，我們看到一些市場已經嵌入了先進的數碼工具，而另一些市場則受到技能、基礎設施和資本獲取方面的限制。 自創立以來，Agility 新興市場指數幫助投資者區分充分掌握機會的國家和落後的國家。

