Agility: los ejecutivos de logística mundial predicen la volatilidad de 2026

La industria recurre a la IA, los controles de costos y la reingeniería de la cadena de suministro como herramientas para hacer frente a la situación

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Los ejecutivos de logística se preparan para un año de volatilidad en el comercio, la geopolítica y la economía mundial, y recurren a la IA, analizan costos y reconfiguran sus cadenas de suministro para gestionar la incertidumbre, según el Índice de Mercados Emergentes de Agility 2026.

En una encuesta realizada a 503 profesionales de la industria, el 86 % señala que espera una mayor volatilidad en 2026 o que ve las turbulencias comerciales, políticas y económicas como la "nueva normalidad".

Logistics executives expect a volatile 2026 and are turning to AI, cost discipline, and supply‑chain redesign, according to the 2026 Agility Emerging Markets Index.

La encuesta de Agility muestra que la adopción de la IA por parte de la industria de la logística es casi universal. El noventa y ocho por ciento de los encuestados señala que sus empresas están utilizando inteligencia artificial para gestionar una parte de su cadena de suministro u operaciones. La encuesta también sugiere que los cambios en la producción y el abastecimiento a nivel mundial, estimulados primero por el COVID, luego por la fricción entre Estados Unidos y China y, el año pasado, por una ola de aumentos arancelarios, continúan hoy en día a medida que las empresas reestructuran y afinan sus cadenas de suministro.

"Los líderes en los negocios y el gobierno se dan cuenta de que no hay una zona de confort, ni tiempo para descansar. Están en busca de caminos duraderos hacia el crecimiento en un momento de extraordinaria incertidumbre", señala el presidente de Agility, Tarek Sultan. "Ven la IA como un factor que contribuye a la volatilidad y una herramienta para gestionarla. Se enfrentan a nuevas barreras comerciales en tiempo real. Están impulsando la transición energética y están lidiando con conflictos entre socios económicos".

La encuesta y el Índice son la 17.a muestra anual de Agility sobre cómo se siente la industria y clasifica los 50 principales mercados emergentes del mundo. El Índice clasifica a los países según su competitividad general en función de sus fortalezas logísticas nacionales e internacionales, su clima comercial y su preparación digital, factores que los hacen atractivos para los proveedores de logística, transportistas de carga, transportistas aéreas y marítimas, distribuidores e inversionistas.

El Índice 2026 analiza en profundidad las economías del Golfo Pérsico. En lo individual y como grupo, los seis países del Golfo se están posicionando como centros mundiales de tránsito y logística, ya que hacen grandes inversiones en inteligencia artificial, transición energética y desarrollo de talentos. El área del CCG está "prosperando" como un cruce comercial, fortalecido por la rápida adopción y escalamiento de la IA, y su capacidad para mantenerse en buenos términos con EE. UU. y China. "La volatilidad no va a menoscabar la ambición (del Golfo)", señala el Índice.

La estabilidad prevaleció en la cima de la clasificación del Índice de 50 países. China, India, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Malasia, Indonesia, Qatar, México, Tailandia y Brasil se ubican en los 10 primeros puestos del Índice de 2026.

Los seis países del Golfo se encuentran entre los 12 primeros en mejores condiciones de negocios, mientras que los países más preparados a nivel digital son China, Malasia, India, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

En oportunidades de logística internacional, China, India, México, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita ocupan los primeros puestos. En logística nacional, los líderes son China, India, Indonesia, Qatar y Arabia Saudita.

Aspectos destacados del Índice 2026

Cadenas de suministro : la diversificación y reconfiguración de la cadena de suministro por parte de las empresas mundiales es continua en la actualidad. El noventa y siete por ciento de los ejecutivos encuestados dicen que sus empresas han cambiado o pronto cambiarán parte de la producción y el abastecimiento.

: la diversificación y reconfiguración de la cadena de suministro por parte de las empresas mundiales es continua en la actualidad. El noventa y siete por ciento de los ejecutivos encuestados dicen que sus empresas han cambiado o pronto cambiarán parte de la producción y el abastecimiento. Riesgos : las empresas consideran que los aranceles y la protección comercial son el riesgo para el que están menos preparadas. Las principales herramientas que están utilizando para hacer frente a las turbulencias comerciales son: la diversificación de proveedores, la consolidación de fletes y el almacenamiento estratégico.

: las empresas consideran que los aranceles y la protección comercial son el riesgo para el que están menos preparadas. Las principales herramientas que están utilizando para hacer frente a las turbulencias comerciales son: la diversificación de proveedores, la consolidación de fletes y el almacenamiento estratégico. Sostenibilidad: un porcentaje significativo (48 %) afirma que sus empresas están haciendo una pausa o desacelerando en materia de sostenibilidad. Las razones más frecuentemente citadas: reducción de costos, cambio de prioridades comerciales y dificultad para mostrar el retorno de la inversión.

Transport Intelligence (Ti), una empresa líder en análisis e investigación para la industria de la logística, ha compilado el Índice desde su lanzamiento en 2009.

John Manners-Bell, director ejecutivo de Ti, comentó: "Una frase que surgió una y otra vez a lo largo de nuestra investigación fue 'incertidumbre estructural', que es causada por la fragmentación geopolítica, la volatilidad de la política comercial y el impulso económico desigual. El Índice confirma que las empresas de la cadena de suministro no están huyendo de esta incertidumbre, sino que están diseñando estrategias para sortearla. En cuanto a los mercados emergentes, vemos que algunas herramientas digitales avanzadas están integradas, mientras que otras están limitadas por las habilidades, la infraestructura y el acceso al capital. Desde su creación, el índice de mercados emergentes de Agility ha permitido a los inversionistas diferenciar entre aquellos países que han aprovechado al máximo las oportunidades y los que se están quedando atrás".

