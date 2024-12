AIMA Technology dá as boas-vindas aos principais revendedores dos EUA para moldar o futuro juntos

TIANJIN, China, 24 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 7 de dezembro de 2024, a AIMA Technology Group deu boas-vindas a uma delegação de cinco dos principais revendedores independentes de bicicletas (IBD) dos EUA em sua sede. Acompanhando o grupo, estava Angela Zheng, CEO da subsidiária americana da AIMA, AIMA EBIKE, juntamente com suas equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Essa visita não só marcou uma conexão mais estreita entre a AIMA e o mercado americano, mas também proporcionou aos revendedores dos EUA uma valiosa oportunidade de testemunhar as capacidades globais da AIMA em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de soluções de mobilidade elétrica.

1 2

A delegação iniciou a visita com um tour pela fábrica de nova geração da AIMA em Tianjin. A AIMA Technology possui fábricas de produção com níveis extremamente altos de manufatura inteligente. Além disso, a AIMA integrou tecnologias avançadas, como reconhecimento visual por IA, e estabeleceu um laboratório de P&D certificado pelo CNAS, mantendo sua liderança no setor em transformação inteligente. Durante o tour, os revendedores ficaram bastante impressionados com a tecnologia de ponta da AIMA, suas capacidades de produção em larga escala e sua busca incansável pela excelência no desenvolvimento e fabricação de produtos. Eles afirmaram que essa visita única não só aprofundou seu entendimento sobre a AIMA, mas também fortaleceu sua confiança em promover os produtos da AIMA como um símbolo de desempenho excepcional e qualidade inigualável para seus clientes.

Além disso, a equipe de P&D da AIMA Technology participou de discussões aprofundadas com os revendedores sobre os novos modelos que a AIMA EBIKE planeja lançar em 2025. Os revendedores testaram protótipos dos últimos modelos e compartilharam suas ideias inovadoras. Eles elogiaram amplamente as capacidades de inovação de produtos da AIMA e sua visão de mercado, reconhecendo esses fatores como elementos-chave que distinguem a AIMA no setor.

Mais tarde, os revendedores se juntaram à equipe da AIMA Technology para presenciar o lançamento da 10.000ª E-Bike da AIMA. Este momento marcante destacou a excepcional força de fabricação e a influência no mercado da AIMA. Os revendedores ficaram inspirados e expressaram grande confiança no futuro promissor de sua parceria com a AIMA.

A visita da delegação de revendedores de alto nível dos EUA não só aprofundou a confiança mútua e a amizade, mas também deu novo incentivo à ambição da AIMA de se tornar líder no setor de E-Bikes dos EUA, focando no canal IBD. Olhando para o futuro, a AIMA Technology continuará se esforçando para oferecer desempenho e qualidade de liderança no mercado, aprimorando suas capacidades de desenvolvimento e fabricação de produtos, enquanto trabalha lado a lado com revendedores globais para criar um futuro ainda mais brilhante.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2586564/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2586566/2.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2449955/AIMA_Technology_Logo.jpg

FONTE AIMA Technology