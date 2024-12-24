美國IBD經銷商代表團蒞臨愛瑪科技集團，共謀合作新篇章

天津2024年12月24日 /美通社/ -- 2024年12月7日，愛瑪科技集團盛情邀請來自美國的知名IBD經銷商代表團至總部參觀。同時隨行的還有愛瑪美國子公司AIMA EBIKE的CEO Angela Zheng女士及其銷售、市場和客戶服務團隊。此次訪問不僅標誌著愛瑪科技與美國主流市場間合作的進一步深化，也為美國經銷商提供了一次深入瞭解愛瑪在兩輪電動交通工具行業全球領先的研發和生產製造實力的寶貴機會。

代表團首先走進了位於天津的愛瑪現代化智造工廠。愛瑪科技擁有智能化生產水平極高的生產工廠。此外，愛瑪還引入了AI視覺識別等尖端技術，並設有獲得CNAS認證的研發實驗室，在智能化轉型領域始終處於行業領先地位。在參觀過程中，經銷商們對愛瑪在產品研發和生產中展現的先進技術、領先規模以及精益求精的匠心精神深感震撼。他們表示，這次難得的參觀機會不僅加深了他們對愛瑪電動車的瞭解，更堅定了他們在銷售過程中向消費者傳遞「愛瑪製造即是卓越性能與超高品質」的信心。