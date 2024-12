AIMA Technology begrüßt Top-Händler in den USA, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten

TIANJIN, China, 24. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Am 7. Dezember 2024 lud die AIMA Technology Group eine Delegation von fünf hochrangigen US-amerikanischen IBD-Händlern herzlich zu einem Besuch in ihren Hauptsitz ein. Begleitet wurde die Gruppe von Angela Zheng, Geschäftsführerin von AIMA EBIKE, der US-Tochtergesellschaft von AIMA, und ihren Teams aus Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Dieser Besuch festigte nicht nur die Verbindung zwischen AIMA und dem US-amerikanischen Mainstream-Markt, sondern bot den US-amerikanischen Händlern auch die wertvolle Gelegenheit, sich von den weltweit führenden Fähigkeiten von AIMA Technology in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Elektromobilitätslösungen zu überzeugen.

1 2

Die Delegation besichtigte zunächst das hochmoderne Werk von AIMA in Tianjin. Aima Technology verfügt über Produktionsfabriken mit einem extrem hohen Niveau an intelligenter Fertigung. Darüber hinaus hat AIMA fortschrittliche Technologien wie die visuelle KI-Erkennung integriert und ein CNAS-zertifiziertes Forschungs- und Entwicklungslabor eingerichtet, um seine Branchenführerschaft bei der intelligenten Transformation zu behaupten. Während des Rundgangs zeigten sich die Händler tief beeindruckt von AIMAs Spitzentechnologie, den umfangreichen Produktionskapazitäten und dem unermüdlichen Streben nach Spitzenleistungen in Produktentwicklung und Fertigung. Sie brachten zum Ausdruck, dass dieser seltene Besuch nicht nur ihr Verständnis für AIMA verbessert hat, sondern auch ihr Vertrauen darin gestärkt hat, Produkte von AIMA als Symbol für hervorragende Leistung und außergewöhnliche Qualität bei ihren Kunden zu bewerben.

Darüber hinaus führte das Forschungs- und Entwicklungsteam von AIMA Technology ausführliche Gespräche mit den Händlern über die neuen Modelle, die AIMA EBIKE im Jahr 2025 auf den Markt bringen will. Die Händler testeten Prototypen der neuesten Modelle und teilten ihre innovativen Erkenntnisse mit. Sie lobten die Innovationskraft von AIMA und die Marktkenntnis, wodurch sich AIMA von anderen Unternehmen in der Branche deutlich unterscheidet.

Später gesellten sich die Händler zum Team von AIMA Technology, um den Rollout des 10.000sten AIMA E-Bikes mitzuerleben. Dieser Meilenstein war ein Beweis für die außergewöhnliche Produktionsstärke und den Einfluss von AIMA auf den Markt. Die Händler waren begeistert und äußerten großes Vertrauen in die vielversprechende Zukunft ihrer Partnerschaft mit AIMA.

Dieser Besuch der hochrangigen US-Händlerdelegation vertiefte nicht nur das gegenseitige Vertrauen und die Freundschaft, sondern setzte auch neue Impulse für das Ziel von AIMA, durch die Konzentration auf den IBD-Kanal eine führende Position in der US-amerikanischen E-Bike-Branche zu erreichen. Mit Blick auf die Zukunft wird AIMA Technology sein Bestreben fortsetzen, marktführende Leistung und Qualität zu bieten, seine Produktentwicklungs- und Fertigungskapazitäten zu verbessern und gleichzeitig Hand in Hand mit globalen Händlern zusammenzuarbeiten, um eine noch bessere Zukunft zu schaffen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2586564/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2586566/2.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2449955/AIMA_Technology_Logo.jpg