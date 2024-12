AIMA Technology Group revelará sete novos produtos de mobilidade elétrica no CES 2025 e firmará parceria com marca italiana para estabelecer novos padrões do setor

LAS VEGAS, 24 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O AIMA Technology Group apresentará sete novos produtos de mobilidade elétrica no CES 2025, atendendo a diversas necessidades dos consumidores, desde os deslocamentos urbanos até as aventuras ao ar livre. Cada produto exibirá a combinação exclusiva do AIMA Technology Group de design futurista, tecnologia inteligente e engenharia ecológica, avançando ainda mais na mobilidade elétrica sustentável.

O AIMA Technology Group também revelará sua parceria estratégica com uma renomada marca italiana no CES 2025, unindo estética luxuosa com desempenho superior para estabelecer um novo padrão no setor de mobilidade elétrica. Essa colaboração redefinirá o luxo e a praticidade na mobilidade elétrica, estabelecendo um novo marco para o setor.

A expansão global do AIMA Technology Group está acelerando, já cobrindo mais de 50 países, com um volume de vendas acumulado superior a 80 milhões de unidades até 2023. A exposição no CES 2025 fortalecerá ainda mais a liderança do AIMA Technology Group no mercado global de mobilidade elétrica.

Durante o CES 2025, o AIMA Technology Group realizará uma recepção para a imprensa na terça-feira, 7 de janeiro, às 10h30 (Horário do Pacífico), para apresentar sua nova linha de produtos. No dia 8 de janeiro, às 11h, a AIMA revelará o misterioso produto de novo conceito de edição limitada no estande da CES, redefinindo o futuro da mobilidade. Convidamos você a participar conosco da descoberta dessa inovação revolucionária. Localização do estande: Las Vegas Convention Center, North Hall, estande n.º 10947, apresentando nossas mais recentes conquistas inovadoras.

Estande da AIMA Technology: Las Vegas Convention Center, North Hall, estande n.º 10947.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2449955/AIMA_Technology_Logo.jpg

FONTE AIMA Technology