AIMA Technology Group stellt auf der CES 2025 sieben neue Elektromobilitätsprodukte vor und setzt gemeinsam mit italienischer Marke neue Branchenstandards

LAS VEGAS, 24. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- AIMA Technology Group wird auf der CES 2025 sieben neue Elektromobilitätsprodukte vorstellen, die den unterschiedlichsten Kundenbedürfnissen gerecht werden, vom Stadtpendler bis zum Abenteurer. Jedes Produkt wird die charakteristische Mischung aus futuristischem Design, intelligenter Technologie und umweltbewusster Technik von AIMA Technology Group präsentieren und die nachhaltige Elektromobilität weiter vorantreiben.

AIMA Technology Group wird auf der CES 2025 auch eine strategische Partnerschaft mit einer italienischen Spitzenmarke vorstellen, die luxuriöse Ästhetik mit überlegener Leistung verbindet und damit einen neuen Standard in der Elektromobilitätsbranche setzt. Diese Zusammenarbeit wird den Luxus und die Zweckmäßigkeit der Elektromobilität neu definieren und einen neuen Maßstab für die Branche setzen.

AIMA Technology Group expandiert weltweit und ist bereits in mehr als 50 Ländern vertreten. Bis zum Jahr 2023 soll das kumulierte Verkaufsvolumen 80 Millionen Einheiten übersteigen. Die Präsentation auf der CES 2025 wird die Führungsposition von AIMA Technology Group auf dem globalen Markt für Elektromobilität weiter stärken.

Während der CES 2025 wird AIMA Technology Group am Dienstag, den 7. Januar um 10:30 Uhr (Pacific Time) einen Medienempfang veranstalten, um ihre neue Produktpalette vorzustellen. Am 8. Januar um 11:00 Uhr wird AIMA das geheimnisvolle Konzeptprodukt in limitierter Auflage am CES-Stand enthüllen und damit die Zukunft der Mobilität neu definieren. Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns diese bahnbrechende Innovation zu entdecken. Standort des Standes: Las Vegas Convention Center, North Hall, Stand Nr. 10947 – hier werden die neuesten innovativen Errungenschaften vorgestellt.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2449955/AIMA_Technology_Logo.jpg