AIMA Technology Group dévoilera sept nouveaux produits de mobilité électrique au salon CES 2025 et s'associera à une marque italienne pour établir de nouvelles normes industrielles.

LAS VEGAS, 24 décembre 2024 /PRNewswire/ -- AIMA Technology Group présentera sept nouveaux produits de mobilité électrique au salon CES 2025, répondant aux divers besoins des consommateurs, des navetteurs urbains aux amateurs d'aventure. Chaque produit présentera le mélange caractéristique d'AIMA Technology Group de design futuriste, de technologie intelligente et d'ingénierie respectueuse de l'environnement, ce qui permettra de faire progresser la mobilité électrique durable.

AIMA Technology Group dévoilera également au cours de CES 2025 son partenariat stratégique avec une marque italienne de premier plan, qui associe une esthétique luxueuse à des performances supérieures pour établir une nouvelle norme dans l'industrie de la mobilité électrique. Cette collaboration redéfinira le luxe et la praticité de la mobilité électrique, établissant une nouvelle référence pour l'industrie.

L'expansion mondiale d'AIMA Technology Group s'accélère, avec déjà plus de 50 pays couverts et un volume de ventes cumulé dépassant les 80 millions d'unités d'ici 2023. À travers sa présence au salon CES 2025, AIMA Technology Group renforcera encore plus son leadership sur le marché mondial de la mobilité électrique.

Au cours de CES 2025, AIMA Technology Group organisera une réception pour les médias le mardi 7 janvier à 10h30 (heure du Pacifique) afin de présenter sa nouvelle gamme de produits. Le 8 janvier à 11h00, AIMA dévoilera sur le stand du CES le mystérieux produit conceptuel en édition limitée qui redéfinira l'avenir de la mobilité. Nous vous invitons à découvrir avec nous cette innovation révolutionnaire. Emplacement du stand : Las Vegas Convention Center, North Hall, Stand n° 10947, présentant nos dernières réalisations innovantes.

Stand d'AIMA Technology : Las Vegas Convention Center, North Hall, stand n° 10947.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2449955/AIMA_Technology_Logo.jpg