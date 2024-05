AliExpress apoia Comunidades do Rio Grande do Sul com doações de itens essenciais

SÃO PAULO, 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O AliExpress, empresa do Alibaba International Digital Commerce Group, fará uma doação de 1,4 milhão de reais em socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul por meio da Central Única das Favelas (CUFA), totalizando mais 150 mil itens entre alimentos e cobertores. Além disso, para ajudar as equipes de resgate e monitoramento das áreas afetadas, a empresa doará drones por meio do Instituto Cultural Floresta.

Como parceiro logístico oficial, a Cainiao apoiará a operação logística das doações e entregas dos produtos comprados no site. Além disso, a Cainiao doará mais de 5.000 peças de produtos de socorro para a Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul, transportando-os para o armazém designado no estado.

Parceiros CUFA e Instituto Cultural Floresta

Essa iniciativa conta com o apoio da CUFA e do Instituto Cultural Floresta, duas organizações reconhecidas por seu trabalho vital na promoção da inclusão social e no combate à fome e à pobreza no Brasil. A CUFA, fundada por Celso Athayde, tem sido uma força motriz no empoderamento das favelas brasileiras há mais de duas décadas, promovendo atividades culturais, esportivas, educacionais e de cidadania.

O Instituto Cultural Floresta (ICF) foi fundado em 2016 com o objetivo de apoiar os profissionais da segurança. O ICF rapidamente se tornou um agente de mudanças significativas, incluindo a criação da lei de incentivo à segurança pública (PSEG).

Além de sua atuação na segurança, o ICF tem respondido a crises como a pandemia e desastres naturais, destacando-se com o projeto Starlink para fornecer internet em áreas afetadas. O instituto continua a crescer em importância, apoiado por uma rede de voluntários dedicados.

A parceria entre o AliExpress, a CUFA e o Instituto Cultural Floresta visa garantir que a ajuda chegue de maneira eficiente e eficaz às pessoas que mais precisam.

