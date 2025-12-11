AliExpress prepara curadoria especial com itens decorativos de Natal

Seleção de produtos inclui árvores de led com controle remoto, canetas para impressão 3D, luzes decorativas e outras ofertas que chegam a 70% de desconto.

SÃO PAULO, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O AliExpress, plataforma de e-commerce do Alibaba International Digital Commerce Group, apresenta uma curadoria especial de Natal como parte da sua Temporada de Presentes, que acontece até 14 de dezembro. A seleção foi pensada para quem busca opções acessíveis, funcionais e criativas para presentear familiares e amigos, aproveitando ofertas de até 70% de desconto, frete grátis em itens selecionados e cupons exclusivos.

A curadoria reúne itens decorativos de Natal, com foco em produtos tecnológicos e criativos para transformar a casa no fim do ano, contemplando perfis variados de consumidores, desde quem prefere decorações tradicionais até quem busca propostas mais modernas e interativas. A seleção foi pensada para facilitar a escolha dos enfeites natalinos, reunindo variedade, preços acessíveis e opções com entrega rápida, ideais para quem deseja montar a decoração sem deixar tudo para a última hora.

Cupons ativos:

BRGS04 para R$ 60 de desconto em compras acima de R$480

BRGS05 para R$ 90 de desconto em compras acima de R$660

BRGS07 para R$ 180 de desconto em compras acima de R$1500

BRGS08 para R$ 280 de desconto em compras acima de R$2300

BRGS09 para R$ 360 de desconto em compras acima de R$2800

BRGS10 para R$ 390 de desconto em compras acima de R$3400

Confira alguns dos produtos que estão disponíveis no AliExpress durante a Temporada de Presentes (preços sujeitos à alteração):

Árvore de Natal LED com controle remoto e sincronização música | Preço sugerido: R$ 193,65 | Onde comprar: site oficial AliExpress

Caneta de impressão 3D | Preço sugerido: R$ 50,05 | Onde comprar: site oficial AliExpress

Projetor de Natal rotativo led USB | Preço sugerido: R$ 36,59 | Onde comprar: site oficial AliExpress

Sobre o AliExpress - Lançado em 2010, AliExpress é uma plataforma de e-commerce business-to-consumer (B2C) que possibilita consumidores a comprarem diretamente de fabricantes e distribuidores da China e de todo o mundo. Além da versão global em inglês, a plataforma do AliExpress também está disponível em outras 15 línguas. AliExpress é parte do Alibaba International Digital Commerce Group.

