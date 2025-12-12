AliExpress lança curadoria de Natal com destaques em smartphones

Parceria com o Magalu acelera entregas e amplia opções de presentes em tecnologia

SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O AliExpress, plataforma de e-commerce do Alibaba International Digital Commerce Group, apresenta uma curadoria especial de Natal voltada a quem quer garantir bons modelos de smartphone para presentear na reta final do ano. Como parte da Temporada de Presentes, válida até 14 de dezembro, a seleção reúne opções com descontos exclusivos, frete grátis em itens selecionados e cupons especiais.

Entre as principais indicações estão o "Apple iPhone 15 128GB"; o "Motorola Edge 60 Fusion 256GB" e o "Samsung Galaxy S24 6,2" Galaxy AI 256GB". Todos com envio nacional graças à parceria do AliExpress com o Magalu, o que assegura mais agilidade e segurança na entrega.

A iniciativa é direcionada para quem busca presentear familiares e amigos com tecnologia de ponta, variedade de modelos e preços competitivos. A curadoria facilita a escolha do presente ideal ao reunir opções atualizadas, excelentes avaliações e disponibilidade imediata.

Cupons ativos:

BRGS04 para R$ 60 de desconto em compras acima de R$480

BRGS05 para R$ 90 de desconto em compras acima de R$660

BRGS07 para R$ 180 de desconto em compras acima de R$1500

BRGS08 para R$ 280 de desconto em compras acima de R$2300

BRGS09 para R$ 360 de desconto em compras acima de R$2800

BRGS10 para R$ 390 de desconto em compras acima de R$3400

Confira alguns dos produtos que estão disponíveis no AliExpress durante a Temporada de Presentes (preços sujeitos à alteração):

Apple iPhone 15 128GB Preto | Preço sugerido: R$ 4.129 | Onde comprar: site oficial AliExpress

Smartphone Motorola Edge 60 Fusion 256GB | Preço sugerido: R$ 2.191,11 | Onde comprar: site oficial AliExpress

Smartphone Samsung Galaxy S24 6,2" Galaxy AI 256GB | Preço sugerido: R$ 3.069 | Onde comprar: site oficial AliExpress

Sobre o AliExpress - Lançado em 2010, AliExpress é uma plataforma de e-commerce business-to-consumer (B2C) que possibilita consumidores a comprarem diretamente de fabricantes e distribuidores da China e de todo o mundo. Além da versão global em inglês, a plataforma do AliExpress também está disponível em outras 15 línguas. AliExpress é parte do Alibaba International Digital Commerce Group.

FONTE AliExpress