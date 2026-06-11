AliExpress apresenta seleção de impressoras 3D Elegoo para iniciantes e usuários avançados

SÃO PAULO, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A impressão 3D vem ganhando espaço entre criadores, designers, artistas, estudantes e entusiastas da tecnologia. Atento a esse movimento, o AliExpress apresenta uma curadoria especial de impressoras 3D da Elegoo, uma das marcas mais reconhecidas do segmento.

Entre os destaques está a Elegoo Centauri Carbon 2 Combo, impressora 3D FDM voltada para quem busca velocidade, precisão e impressão multicolorida. Com estrutura CoreXY e recursos de automação inteligente, o modelo é indicado para protótipos, peças funcionais e projetos criativos que exigem agilidade e acabamento profissional.

Outro modelo da seleção é a Elegoo Saturn 4 Ultra 16K, impressora resin desenvolvida para impressões de alta definição. Indicada para miniaturas, colecionáveis, joalheria, odontologia e peças detalhadas, a máquina se destaca pela resolução 16K, nivelamento automático e sistema inteligente de aquecimento do tanque de resina. Já a Elegoo Neptune 4 combina velocidade, facilidade de uso e ótimo custo-benefício para projetos do dia a dia.

A curadoria reúne opções para iniciantes e usuários mais experientes, ampliando o acesso à tecnologia de impressão 3D. Com variedade de modelos e acessórios, o AliExpress reforça seu posicionamento como destino para quem busca sortimento e economia.

Confira alguns dos produtos que estão disponíveis no AliExpress (preços sujeitos à alteração):

Elegoo Centauri Carbon 2 Combo | Preço sugerido: R$ R$5.689,41 | Onde comprar: site oficial AliExpress

Elegoo Saturn 4 Ultra 16K | Preço sugerido: R$ 3.860,67 | Onde comprar: site oficial AliExpress

Elegoo Neptune 4 | Preço sugerido: R$ 1.601,96 | Onde comprar: site oficial AliExpress

FONTE AliExpress