Para criar, prototipar e imprimir em casa: Elegoo entra no Mega Saldão do AliExpress com curadoria de impressoras 3D e equipamentos para diferentes perfis de usuários

Modelos versáteis e tecnológicos que unem alta precisão, performance e custo-benefício para makers, criadores e profissionais disponíveis no AliExpress com o selo de qualidade Brand+

SÃO PAULO, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A impressão 3D de produtos vem conquistando cada vez mais espaço entre criadores, designers, artistas, estudantes e entusiastas da tecnologia. Atento a esse movimento, o AliExpress, plataforma global de e-commerce do Alibaba International Digital Commerce Group, apresenta uma curadoria especial de impressoras 3D e equipamentos da Elegoo, uma das marcas mais reconhecidas deste segmento e que estaram com preços especiais durante o Mega Saldão que ocorre no AliExpress de 1 a 10 de junho.

Elegoo no Brand+ do AliExpress

Entre as marcas do portfólio Brand+, a Elegoo ocupa um espaço de destaque na plataforma. A fabricante, que faturou mais de 300 milhões de dólares em 2025 comercializando impressoras 3D e equipamentos de cura em mais de 150 países, representa a virada de uma tecnologia que deixou de ser exclusiva de profissionais e passou a fazer parte da casa de makers, designers e curiosos.

O programa Brand+ é o selo do AliExpress que garante ao consumidor brasileiro acesso direto a fabricantes internacionais de renome, com curadoria que prioriza autenticidade, qualidade e procedência. Com as soluções da Elegoo disponíveis no Brand+, o consumidor encontra equipamentos para transformar ideias em objetos concretos, de miniaturas e peças decorativas a protótipos e produtos personalizados.

Os destaques da curadoria

ELEGOO MARS 5 ULTRA 9K MSLA Resin 3D Printer - Onde comprar: site oficial AliExpress

A Mars 5 Ultra é a escolha ideal para quem busca altíssima definição em impressão por resina no formato compacto. Com resolução 9K e tecnologia MSLA, entrega detalhes precisos em miniaturas, colecionáveis, joalheria e peças técnicas de pequena escala. Seu nivelamento automático e estrutura reforçada garantem consistência mesmo em sessões de impressão prolongadas, tornando-a acessível tanto para iniciantes quanto para usuários experientes.

ELEGOO SATURN 4 ULTRA 12K Resin 3D Printer - Onde comprar: site oficial AliExpress

Para projetos que exigem mais área de impressão sem abrir mão da precisão, a Saturn 4 Ultra entrega resolução 12K em formato de grande volume. Voltada para impressões de altíssima definição, é a escolha de profissionais das áreas de design, odontologia, joalheria e produção de colecionáveis e props em escala. Conta com nivelamento automático e sistema de aquecimento inteligente do tanque de resina, garantindo qualidade avançada em cada camada.

ELEGOO Centauri Carbon 3D Printer Core - Onde comprar: site oficial AliExpress

Impressora FDM de alto desempenho com estrutura CoreXY, desenvolvida para quem busca velocidade, precisão e versatilidade em filamento. Ideal para a criação de protótipos, peças funcionais e projetos criativos que exigem agilidade e acabamento profissional. Seus recursos de automação inteligente e a rigidez da estrutura em carbon fiber tornam o processo de impressão mais rápido, estável e confiável — do maker ao profissional.

ELEGOO MERCURY PLUS V3.0 Wash and Cure 2 in 1 Machine - Onde comprar: site oficial AliExpress

Equipamento indispensável para quem trabalha com impressão por resina, o Mercury Plus V3.0 combina lavagem e cura UV em um único aparelho de forma eficiente e segura. A terceira geração do modelo traz melhorias no sistema de agitação, maior capacidade de cura e interface simplificada, agilizando o pós-processamento das peças e garantindo acabamento de alto nível com menos esforço.

A curadoria reúne soluções adaptadas tanto para iniciantes quanto para usuários mais experientes, ampliando o acesso à tecnologia de impressão 3D de forma prática e acessível. Com variedade de modelos e acessórios certificados pelo programa Brand+, o AliExpress segue se consolidando como referência de economia e maior sortimento do mercado.

FONTE AliExpress