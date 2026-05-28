Figurinhas para o álbum da Copa do Mundo FIFA 2026 chegam ao AliExpress

SÃO PAULO, 28 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O AliExpress anuncia a chegada oficial do álbum Copa do Mundo FIFA 2026, assim como pacotes de figurinhas e blisteres à plataforma, em parceria com a loja do Magalu. A novidade marca a primeira vez que os produtos passam a ser comercializados no marketplace, ampliando o acesso dos consumidores a itens colecionáveis com as vantagens e descontos da plataforma.

A iniciativa reforça o compromisso do AliExpress e oferecer aos usuários uma experiência cada vez mais diversa, conectando grandes marcas, varejistas e tendências de consumo em um único ecossistema digital.

Confira os preços e condições de compra em:

Álbum de Figurinhas Brochura Copa do Mundo FIFA 2026 EUA Panini – R$24,90 – Link

Blister com 12 Pacotes de Figurinhas Copa do Mundo FIFA 2026 EUA – R$ 84,00 – Link

Box Premium Álbum de Figurinhas Capa Dura Prata Copa do Mundo FIFA 2026 EUA com 50 Pacotes de Figurinhas Panini – R$ 429,90 – Link

Sobre o AliExpress - Lançado em 2010, AliExpress é uma plataforma de e-commerce business-to-consumer (B2C) que possibilita consumidores a comprarem diretamente de fabricantes e distribuidores da China e de todo o mundo. Além da versão global em inglês, a plataforma do AliExpress também está disponível em outras 15 línguas. AliExpress é parte do Alibaba International Digital Commerce Group.

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FONTE AliExpress