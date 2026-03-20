AliExpress destaca produtos da Fifine em campanha de aniversário com até 80% de desconto no canal Marcas+

SÃO PAULO, 20 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O AliExpress inicia sua campanha de aniversário com uma série de ofertas especiais e ativações de mídia urbana. Entre os destaques da campanha estão produtos da Fifine, marca internacional reconhecida por equipamentos de áudio voltados para streaming, jogos e criação de conteúdo digital. Durante o período da campanha, que acontece entre 16 e 25 de março, os consumidores poderão encontrar descontos de até 80%.

A campanha está conectada ao programa AliExpress Marcas+, que reúne lojas oficiais de marcas globais dentro do marketplace. A Fifine recebeu importantes reconhecimentos internacionais, incluindo o Red Dot Design Award (Alemanha) e o Japan G-MARK Design Award, além de ter seus produtos destacados nos catálogos de inovação da CES e da IFA. Em outubro de 2025, a marca anunciou uma parceria estratégica com o clube de esports Virtus.pro (VP), reconhecido mundialmente, reforçando sua reputação no cenário profissional de esports e transmissões ao vivo.

Equipamentos globais de áudio ganham visibilidade no Brasil

Entre os produtos em destaque está o Fifine AM8, um microfone desenvolvido para transmissões ao vivo, gravações e setups de streaming. A linha apresentada na campanha também inclui headsets e acessórios voltados para criadores de conteúdo e gamers — categorias que continuam em crescimento no consumo digital.

Para ampliar ainda mais a visibilidade da campanha, AliExpress e Fifine também levam a ativação para o ambiente urbano em São Paulo, com peças de mídia exterior instaladas em locais de grande circulação, como as estações de metrô Sé e Pinheiros, a Avenida Paulista e o Aeroporto de Congonhas.

A ação também está conectada ao canal Marcas+, programa da plataforma que reúne marcas globais com lojas oficiais e benefícios como verificação de autenticidade, além de processos simplificados de envio e devolução, reforçando a confiança do consumidor na compra de produtos internacionais.

Entre os produtos destacados na campanha estão:

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FONTE AliExpress