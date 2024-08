AliExpress lança campanha "Grandes Marcas: do mundo pra sua casa" com descontos de até 80%

Promoção começa nesta segunda (19), mais de R$900 em cupons e condições especiais para pagamentos com Google Pay

SÃO PAULO, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O AliExpress, plataforma de e-commerce do Alibaba International Digital Commerce Group, anunciou hoje o lançamento da campanha "Grandes Marcas: do mundo pra sua casa''. A campanha acontece de 19 a 25 de agosto, e oferece descontos de até 80%, R$900 em cupons especiais, milhares de itens com frete grátis e outras vantagens, com uma seleção completa de grandes marcas do mundo todo para a casa do consumidor. Além das promoções, o AliExpress também oferece R$ 20 off em compras acima de R$ 200 para produtos da categoria Choice.

Neste período especial a plataforma incluiu várias ofertas de diversas marcas renomadas no mercado, como Xiaomi, Baseus, Realme e JBL. Os consumidores poderão aproveitar descontos em produtos selecionados.



"A campanha Grandes Marcas vem para mostrar aos nossos clientes a força da seleção de produtos do AliExpress, com itens das maiores marcas do mundo, direto para a casa do consumidor. Com a campanha, reforçamos nosso compromisso proporcionar uma experiência de compra cada vez mais completa e acessível para o consumidor no Brasil'', comenta Briza Bueno, Diretora do AliExpress Latam.

Novidades na hora do pagamento

Junto a campanha, o AliExpress também firmou uma condição especial para pagamentos realizados via Google Pay na função débito. Durante o período, será concedido um desconto extra de R$ 15 em compras acima de R$ 45 para os consumidores que utilizarem essa forma de pagamento. Além disso, a plataforma oferece uma variedade de opções de pagamento e promoções, garantindo que os consumidores possam encontrar produtos de qualidade que se encaixem em seus orçamentos.

Dentre os métodos de pagamento disponíveis, estão: Google Pay, cartões de crédito, PicPay, PIX e boletos bancários. As compras, tanto no site quanto no aplicativo, podem ser parceladas no cartão de crédito e, em milhares de itens, é possível optar pela entrega com frete grátis e devolução sem custos.

Sobre o AliExpress - Lançado em 2010, AliExpress é uma plataforma de e-commerce business-to-consumer (B2C) que possibilita consumidores a comprarem diretamente de fabricantes e distribuidores da China e de todo o mundo. Além da versão global em inglês, a plataforma do AliExpress também está disponível em outras 17 línguas. AliExpress é parte do Alibaba International Digital Commerce Group.

