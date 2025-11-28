Black Friday no AliExpress traz ofertas especiais em relógios inteligentes

Xiaomi Redmi Watch 5 e Amazfit Active 2 ganham destaque com preços reduzidos e benefícios no canal de moedas

SÃO PAULO, 28 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Nesta Black Friday, o AliExpress apresenta uma curadoria especial de smartwatches, reunindo modelos com funcionalidades avançadas e excelente relação custo-benefício. A campanha traz preços reduzidos, cupons especiais e vantagens adicionais por meio do canal de moedas, criando o momento ideal para quem deseja atualizar seu smartwatch ou presentear alguém.

Entre os principais destaques está o Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL), que passa de R$ 450 por R$ 309, oferecendo monitoramento de atividades, bateria de longa duração e design leve, ideal para o uso cotidiano.

Outro modelo em promoção é o Amazfit Active 2 Round, com tela AMOLED de 1.32", GPS integrado e resistência à água 5ATM. O smartwatch sai de R$ 864,92 por R$ 677,29, sendo uma opção completa para quem busca acompanhar saúde, treinos e bem-estar com precisão.

Com foco em quem quer funcionalidades robustas por um ótimo preço, o Redmi Watch 5 Active também aparece entre as ofertas, passando de R$ 288,26 por R$ 215,96. O modelo traz tela LCD de 2" e 60Hz, monitoramento de sono, métricas de fitness e resistência à água 5ATM.

Com cupons progressivos, vendedores verificados e descontos competitivos, o AliExpress amplia o acesso a dispositivos inteligentes com entrega rápida e condições especiais. As ofertas da Black Friday ficam disponíveis de 20 de novembro, às 00h01, até 03 de dezembro, às 23h59.

