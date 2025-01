Alto nível de inovação dos produtos TCL encanta o público da CES 2025

Segunda maior marca de TVs do mundo mostrou novidades que proporcionam estilos de vida mais inteligentes e remetem ao futuro

LAS VEGAS, 10 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- "A TCL se tornou um grupo tecnológico com influência global, e nosso objetivo é liderar o mercado nos segmentos em que atuamos e oferecer uma experiência cada vez melhor ao consumidor": foi dessa forma que Li Dongsheng, chairman da TCL Electronics, abriu a concorrida conferência de imprensa realizada na CES 2025 para apresentar em primeira mão novidades da fabricante chinesa. Segunda maior marca de TVs do mundo, a TCL encantou o público com o alto nível de inovação dos seus produtos.

Estande da TCL na CES 2025

As novidades chamaram a atenção dos participantes da CES, o grande evento de tecnologia que se encerra nesta sexta-feira (10), em Las Vegas, nos Estados Unidos. De TVs extragrandes com tecnologia QD-Mini LED até o robô com inteligência artificial TCL Ai Me, a linha TCL mostrou como é possível conquistar estilos de vida mais inteligentes e gratificantes. E houve muito mais: monitores profissionais, displays automotivos, smartphones, tablets, relógios e projetores inteligentes, os aguardados óculos de realidade aumentada RayNeo, um ecossistema para casas conectadas e a incorporação de IA em novas categorias, entre outros avanços.

Mark Zhang, presidente da TCL North America, confirmou a estratégia de expansão anunciada por Li Dongsheng e destacou a intenção da companhia de "ultrapassar limites". Zhang lembrou que a TCL bateu em 2024 o recorde de participação no mercado de TVs e analisou o que impulsiona os consumidores: "Pesquisas mostram que atualmente o principal motivador de compra de TV é o tamanho da tela, que cria uma experiência melhor e mais envolvente, e a melhor escolha é claramente o QD-Mini LED, que oferece uma experiência visual incomparável. Estamos confiantes de que a TCL será líder em TVs extragrandes, em Mini LED e em todas essas novas categorias em crescimento que constroem o panorama geral à frente. Essa é uma fórmula vencedora que ajudará a TCL a se tornar a marca número 1 em eletrônicos de consumo", afirmou.

Na sequência, Chris Hamdorf e Scott Ramirez (vice-presidente de vendas e vice-presidente de marketing e desenvolvimento de produtos da TCL North America, respectivamente), apresentaram alguns dos produtos mostrados no estande da empresa no evento, entre as quais a TV flagship TCL X11K QD-Mini LED TV. O modelo oferece alta clareza e precisão visual, aprimorada pela tecnologia All-domain Halo Control da TCL, que proporciona uma experiência visual imersiva, aliada à solução de som personalizada Audio by Bang & Olufsen.

O público da CES também conheceu a maior QD-Mini LED TV do mundo, a TCL QM891G de 115 polegadas, e para os fãs de games a novidade foi o R83 Professional Monitor Series, que oferece precisão de nível de pixel. Outro destaque é a tecnologia NXTPAPER 4.0, uma evolução da tela de papel eletrônico colorida da marca que estreou no tablet TCL NXTPAPER 11 Plus, com planos de expansão para smartphones.

Chamaram igual atenção os óculos inteligentes RayNeo X3 Pro de realidade aumentada com computação integrada, o que elimina a necessidade de dispositivos externos. Além disso, a TCL apresentou o projetor Playcube, que redefine a projeção portátil.

Por sua vez, o TCL Ai Me é o primeiro robô modular com IA do mundo, com uma base destacável em formato de cápsula espacial que combina o conceito de companheiro virtual com vida inteligente. O bot permite interações naturais e experiências personalizadas, adaptando-se às necessidades individuais do usuário.

Na área da conectividade, a novidade foi o roteador LINKHUB HH516 5G AI CPE, para uma experiência de rede inteligente com maior capacidade, menor latência e menor consumo de energia. A TCL também apresentou a fechadura inteligente D1 Series Smart Lock, que inclui a tecnologia de reconhecimento de veias da palma da mão por IA, e a D1 Ultra, que integra uma trava inteligente, câmera de segurança, campainha de vídeo e um display de 3,5 polegadas.

O estande da TCL na CES exibiu ainda outros destaques, produtos de consumo inovadores, como o ar-condicionado TCL FreshIN 3.0, a geladeira TCL Free Built-In, a lava e seca TCL P680 e a solução de gerenciamento de energia doméstica inteligente (HEMS), que integra painéis solares, armazenamento de energia e bombas de calor para o uso eficiente da energia, ou seja, um sucesso em tecnologia e inovação.

