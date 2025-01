Amazon.com.br adiciona em sua loja de Compras Internacionais mais 40 milhões de itens vendidos pela Amazon Estados Unidos

Itens serão importados pelos consumidores seguindo as regras do Programa Remessa Conforme, com pagamento em reais, e clientes poderão utilizar métodos de pagamento locais como Pix e parcelamento no cartão

Membros Prime do Brasil terão frete internacional gratuito em itens elegíveis enviados pela Amazon Estados Unidos

SÃO PAULO, 16 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br acaba de expandir a sua Loja de Compras Internacionais. A partir de agora, clientes brasileiros terão acesso a mais 40 milhões de produtos vendidos pela Amazon nos Estados Unidos e enviados diretamente aos seus endereços no Brasil. Estes se somam aos mais de 130 milhões de produtos nacionais e internacionais já ofertados no país, entre varejo e serviço de marketplace. Desde 2019, quando iniciou sua operação local com um milhão de produtos disponíveis para compra, a Amazon Brasil vem crescendo de forma contínua no país, junto com seus esforços para oferecer aos clientes uma ampla seleção de produtos, bons preços e conveniência.

A partir desta expansão, os consumidores podem navegar e comprar produtos vendidos pela Amazon Estados Unidos em 35 categorias, incluindo livros, roupas, artigos automotivos, calçados e artigos para casa, de marcas conhecidas como Champion, Conair, Ninja, Carters, entre outras. Para os amantes da leitura, a expansão inclui mais de 26 milhões de livros físicos importados, reforçando o compromisso da empresa em promover a leitura e inspirar leitores.

Todas as transações feitas na Loja de Compras Internacionais seguem as regras do Programa Remessa Conforme, e seus preços na Amazon.com.br já incluem impostos e taxas de importação, simplificando e acelerando as importações. Além disso, clientes poderão utilizar os métodos de pagamento disponíveis somente na loja brasileira, entre eles Pix, boleto, cartão de crédito com parcelamento, além de acumular cashback e pontos em parceiros locais.

"Com a expansão da nossa Loja de Compras Internacionais, buscamos oferecer aos nossos clientes o acesso a um universo de produtos importados vendidos pela Amazon Estados Unidos, aliado à conveniência e confiabilidade que são marcas registradas da Amazon. Clientes também podem acumular pontos e cashback em suas compras através de empresas locais como Livelo, Meliuz, ou em nosso cartão Amazon.com.br", aponta Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil.

Membros do Amazon Prime, programa que combina benefícios de compras e entretenimento, terão ainda mais vantagens: poderão contar com frete internacional gratuito em itens elegíveis da Loja de Compras Internacionais, enquanto os demais clientes não Prime pagarão um frete internacional reduzido de R$8,90 para os produtos vendidos pela Amazon Estados Unidos na Amazon.com.br.

"Essa é uma das maiores expansões de catálogo que já fizemos desde que lançamos no Brasil. Trazer os produtos da Amazon Estados Unidos com um preço mais baixo e com pagamento local é um ótimo exemplo do nosso esforço contínuo para transformar a Amazon.com.br em uma loja onde os clientes brasileiros possam encontrar tudo que buscam em uma seleção mais ampla de produtos", completa Mazini.

As ofertas da loja são identificadas com o selo "Compra Internacional" e apresentadas como "vendidas e enviadas por Amazon Estados Unidos". Os clientes poderão rastrear suas encomendas pelo site e o processo de devolução de uma compra também é bastante simples, com um prazo de 30 dias para devolver o produto. Para conferir as ofertas, basta acessar a Loja de Compras Internacionais no menu de categorias do site da Amazon.com.br.

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse aboutamazon.com.br, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou fale com a JeffreyGroup - [email protected].

