Amazon Brasil anuncia quinta edição do Prime Day para os dias 16 a 21 de julho

Pela primeira vez na história, membros Prime de todo o país terão a oportunidade de aproveitar seis dias seguidos de ofertas exclusivas

Edição de 2024 traz descontos em categorias como Dispositivos Amazon; Bem-Estar; Livros; Cozinha; Computadores; Limpeza da Casa; Moda; Casa; Beleza; Eletrônicos; Celulares e Acessórios; Ferramentas e Construção, e muito mais

Membros Prime poderão economizar com novos cupons exclusivos liberados em todos os dias de evento, no app Amazon Shopping

SÃO PAULO, 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O Prime Day, maior evento de ofertas da Amazon, estará de volta nos dias 16 a 21 de julho em sua 5ª edição no Brasil. Pela primeira vez, o evento local se estenderá por 6 dias. Além de frete grátis em produtos elegíveis, os membros Prime de todo país poderão aproveitar ao máximo os benefícios de suas assinaturas, com dezenas de milhares de ofertas no site e app Amazon Shopping, além de cupons exclusivos, liberados todos os dias, no App. Quem ainda não é membro Prime pode experimentar gratuitamente e participar do Prime Day se inscrevendo para um teste de 30 dias, basta acessar Amazon.com.br/prime.

"O Prime Day 2024 redefinirá a proposta de valor para nossos membros Prime no Brasil. Com base no sucesso da edição de 2023, ouvimos nossos clientes e temos o prazer de anunciar que, este ano, eles poderão aproveitar um evento estendido para 6 dias, com mais tempo para descobrir ofertas exclusivas. Com uma ampla seleção de ofertas em diversas categorias de produtos, entrega grátis e rápida, além de outros benefícios exclusivos, o Prime Day 2024 será uma verdadeira celebração do nosso compromisso contínuo de oferecer valor e conveniência aos membros Prime", afirma Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil.

Projetada para tornar a vida dos clientes Amazon mais fácil, conveniente e divertida, a assinatura Prime é também uma ótima opção para os aqueles que desejam economizar, com benefícios exclusivos em compras e entretenimento. "No Brasil, o dia 11 de julho de 2023, primeiro dia do Prime Day 2023, foi a maior data de vendas da Amazon.com.br na história, com crescimento de 50% em comparação à edição de 2022. Globalmente, ao longo de todo o ano de 2023, os clientes da Amazon economizaram mais de 24 bilhões de dólares em ofertas e cupons. Os membros Prime também fizeram parte dessa estatística, economizando mais de 2.5 bilhões de dólares durante o Prime Day 2023", completa Mazini.

O Prime Day acontece a partir das 00:00 do dia 16 de julho até as 23:59 do dia 21 de julho. Confira algumas das vantagens inclusas na assinatura Prime e iniciativas especiais para os 6 dias do evento:

Ofertas Uau! Durante o Prime Day, membros Prime poderão aproveitar descontos ainda maiores com as ofertas Uau!, que serão disponibilizadas todos os dias, por tempo limitado. Para conferir, basta ficar atento às promoções do site e do app Amazon Shopping.

Durante o Prime Day, membros Prime poderão aproveitar descontos ainda maiores com as ofertas Uau!, que serão disponibilizadas todos os dias, por tempo limitado. Para conferir, basta ficar atento às promoções do site e do app Amazon Shopping. Novos cupons todos os dias no app Amazon Shopping: membros Prime poderão aproveitar novos cupons todos os dias através do app. Novos membros terão acesso à um cupom de 50 reais na primeira compra acima de 100 reais.

membros Prime poderão aproveitar novos cupons todos os dias através do app. Novos membros terão acesso à um cupom de 50 reais na primeira compra acima de 100 reais. Desconto para alugar e comprar filmes no Prime Video: membros Prime terão acesso a mais de 600 títulos com até 50% de desconto para alugar e comprar. Também poderão testar gratuitamente canais como Universal+, Telecine, MGM+, Sony One, Mubi, entre outros, por 30 dias. Além disso, terão 30% de desconto por 3 meses no plano mensal de assinatura dos canais Combate e Premiere FC.

membros Prime terão acesso a mais de 600 títulos com até 50% de desconto para alugar e comprar. Também poderão testar gratuitamente canais como Universal+, Telecine, MGM+, Sony One, Mubi, entre outros, por 30 dias. Além disso, terão 30% de desconto por 3 meses no plano mensal de assinatura dos canais Combate e Premiere FC. Aproveite a melhor oferta de todos os tempos no Amazon Music Unlimited: membros Prime que ainda não experimentaram o Amazon Music Unlimited podem desfrutar de cinco meses grátis — a melhor oferta de todos os tempos da Amazon Music para o Prime Day é válida até o dia 21 de julho de 2024. O Amazon Music Unlimited inclui acesso a mais de 100 milhões de músicas e aos melhores podcasts sem anúncios, sob demanda e em streaming de áudio de alta qualidade.

membros Prime que ainda não experimentaram o Amazon Music Unlimited podem desfrutar de cinco meses grátis — a melhor oferta de todos os tempos da Amazon Music para o Prime Day é válida até o dia 21 de julho de 2024. O Amazon Music Unlimited inclui acesso a mais de 100 milhões de músicas e aos melhores podcasts sem anúncios, sob demanda e em streaming de áudio de alta qualidade. Novos títulos no Prime Reading: membros Prime poderão acessar um catálogo especial com novos títulos de e-books para empréstimo, disponíveis por 30 dias a partir de 16 de julho.

membros Prime poderão acessar um catálogo especial com novos títulos de e-books para empréstimo, disponíveis por 30 dias a partir de 16 de julho. Apoio a pequenas e médias empresas: durante o Prime Day deste ano, 15% das vendas da Loja de Pequenos Negócios serão revertidas à ONG Parceiros Voluntários. Membros Prime poderão aproveitar as ofertas em nossa curadoria de produtos de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) brasileiras. A Amazon.com.br conta com mais de 78 mil vendedores parceiros de todo país, sendo 99% delas, PMEs.

Prepare-se para o Prime Day 2024!

"Alexa, quais são minhas ofertas?": Os membros Prime podem ser alertados no início do evento pedindo "Alexa, definir lembrete para o Prime Day às 00h do dia 16 de julho". Além disso, por meio do comando "Alexa, adicione [nome do produto] ao meu carrinho", podem adicionar itens ao carrinho de compras da Amazon. A assistente de voz também pode notificá-los quando itens em sua Lista de Desejos, Carrinho ou Salvar para Mais Tarde estiverem em oferta.

Os membros Prime podem ser alertados no início do evento pedindo "Alexa, definir lembrete para o Prime Day às 00h do dia 16 de julho". Além disso, por meio do comando podem adicionar itens ao carrinho de compras da Amazon. A assistente de voz também pode notificá-los quando itens em sua Lista de Desejos, Carrinho ou Salvar para estiverem em oferta. Ofertas personalizadas para você: membros Prime também podem configurar notificações de ofertas personalizadas, incluindo ofertas "Relacionadas aos itens que você visualizou", "Principais marcas para você" e "Ofertas de 4+ estrelas para você".

membros Prime também podem configurar notificações de ofertas personalizadas, incluindo ofertas "Relacionadas aos itens que você visualizou", "Principais marcas para você" e "Ofertas de 4+ estrelas para você". Não perca nenhuma oferta! Para receber os alertas para o Prime Day 2024, basta visitar a página do evento no aplicativo Amazon Shopping para criar os lembretes.

Para receber os alertas para o Prime Day 2024, basta visitar a página do evento no aplicativo Amazon Shopping para criar os lembretes. Desfrute de frete grátis e rápido em todas as ofertas do Prime Day: membros Prime poderão desfrutar de frete grátis e mais rápido para todo o país, sem valor mínimo de compras e em dezenas de milhares de itens elegíveis, já que terão suas entregas priorizadas durante o período do evento. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 129 nos produtos enviados pela Amazon.

membros Prime poderão desfrutar de frete grátis e mais rápido para todo o país, sem valor mínimo de compras e em dezenas de milhares de itens elegíveis, já que terão suas entregas priorizadas durante o período do evento. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de nos produtos enviados pela Amazon. Formas de Pagamento : Na Amazon.com.br, os clientes podem pagar suas compras com cartões de crédito (todas as bandeiras que operam no Brasil - nacionais ou internacionais), cartões pré-pagos, Pix, boleto bancário e Pontos Livelo que, dos dias 16 a 21 de julho, irão valer 25% mais. Além disso, podem solicitar o Cartão de Crédito Amazon e acumular pontos para gastar no Prime Day. Clientes que solicitarem o Cartão Amazon Prime antes do evento e tiverem seu pedido aprovado, vão ganhar o dobro de pontos como "boas-vindas" (100 pontos = BRL 100 ). Durante os dias de Prime Day, clientes que comprarem na Amazon.com.br usando o cartão Amazon Prime, vão ganhar o dobro de pontos (10% do valor da compra em pontos Amazon). Os clientes também podem optar por pagar suas assinaturas Amazon Prime de R$ 19,90 ao mês, ou R$ 166,80 ao ano, com Pix ou cartões de crédito (à vista ou parcelado) através do site amazon.com.br/prime.

: Na Amazon.com.br, os clientes podem pagar suas compras com cartões de crédito (todas as bandeiras que operam no Brasil - nacionais ou internacionais), cartões pré-pagos, Pix, boleto bancário e Pontos Livelo que, dos dias 16 a 21 de julho, irão valer 25% mais. Além disso, podem solicitar o e acumular pontos para gastar no Prime Day. Clientes que solicitarem o Cartão Amazon Prime antes do evento e tiverem seu pedido aprovado, vão ganhar o dobro de pontos como "boas-vindas" (100 pontos = ). Durante os dias de Prime Day, clientes que comprarem na Amazon.com.br usando o cartão Amazon Prime, vão ganhar o dobro de pontos (10% do valor da compra em pontos Amazon). Os clientes também podem optar por pagar suas assinaturas Amazon Prime de ao mês, ou ao ano, com Pix ou cartões de crédito (à vista ou parcelado) através do site amazon.com.br/prime. Condição especial de pagamento para Dispositivos Amazon: o consumidor que adquirir dispositivos Amazon, como Kindle, Echo e FireTV, pode parcelar sua compra em até 12 vezes sem juros.

Aproveite o Prime Day com segurança

Clientes podem fazer suas compras com tranquilidade, sabendo que a Amazon está por trás de todos os produtos vendidos em sua loja. A Amazon mantém uma política de tolerância zero para fraudes de qualquer tipo e investimos recursos significativos para proteger tanto nossas lojas quanto nossos consumidores. Nossa tecnologia verifica regularmente todos os produtos à venda. Se descobrimos que um produto não foi validado pelos nossos controles, removemos o item imediatamente e refinamos nossos controles. Se nossos clientes tiverem alguma dúvida sobre o que adquiriram, incentivamos que entrem em contato diretamente com nosso Atendimento ao Cliente para que possamos investigar e ajudar a resolver o problema. Além disso, todas as compras em nossa loja são protegidas pela nossa Garantia de A a Z. Se um cliente receber um produto que não corresponda às suas expectativas, a Amazon oferece reembolso ou substituição do item, seja em produtos adquiridos diretamente da Amazon ou de um dos nossos vendedores parceiros.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos elegíveis, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.300 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 200 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 100 milhões de músicas e podcasts sem anúncio no Amazon Music Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 19,90 ao mês, ou R$ 166,80 ao ano (equivalente a R$ 13,90 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: Amazon.com.br/prime.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse aboutamazon.com.br, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou fale com a JeffreyGroup - [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2447832/Amazon_Prime_Day_2024___Brasil.jpg

FONTE Amazon Brasil