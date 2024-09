Amazon Brasil inaugura Centro de Desenvolvimento de Software em Belo Horizonte

Novo escritório da empresa será o segundo do Brasil e o primeiro fora de São Paulo; espaço faz parte do plano de expansão em território nacional

SÃO PAULO, 4 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Amazon anuncia a inauguração de novo escritório em Belo Horizonte, Minas Gerais, no bairro Savassi, dedicado à área de tecnologia que apoia a operação da Amazon.com.br. O mais novo centro de desenvolvimento da varejista - o segundo da companhia no país e primeiro fora de São Paulo, faz parte do plano de expansão regional da empresa. Atualmente, o time da área conta com cerca de 400 profissionais divididos entre o Brasil, México, Estados Unidos e Canadá, e é responsável pelo desenvolvimento de toda a tecnologia por trás da operação da Amazon.com na América Latina, incluindo mais de 150 sistemas de missão crítica para o funcionamento do e-commerce.

Segundo Leandro de Paula, diretor de Tecnologia da Amazon.com na América Latina, a escolha de Belo Horizonte não foi por acaso – a região é estratégica para a varejista. "Reconhecemos a importância da capital mineira como polo tecnológico nacional e vimos uma oportunidade de reforçar ainda mais a nossa presença na região. A equipe desse novo centro de desenvolvimento irá fortalecer e criar novas tecnologias para aprimorar a experiência dos clientes e parceiros da Amazon, impulsionando a expansão da empresa e o desenvolvimento de soluções para toda a América Latina", ressalta Leandro.

Aproveitando seu ecossistema tecnológico vibrante, abrir um escritório em Belo Horizonte faz parte da estratégia de atrair talentos em uma cidade que é um Hub de profissionais qualificados e que poderão encontrar na Amazon inúmeras oportunidades para crescimento e desenvolvimento em um time dinâmico e em constante expansão.

Com mais de 18 mil funcionários no Brasil, a Amazon já conta com mais de 100 polos espalhados por regiões estratégicas de Norte a Sul do Brasil, sendo 10 Centros de Distribuição, 90 Estações de Entrega operadas com tecnológia Amazon e 1 Escritório Corporativo. O escritório de tecnologia em Belo Horizonte se soma à estrutura da empresa no Brasil, contribuindo para a geração de ainda mais empregos, desenvolvimento de carreiras e desenvolvimento regional.

Sobre a Amazon

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2496477/Amazon_Brasil_Centro_de_Desenvolvimento_de_Software__Belo_Horizonte.jpg

FONTE Amazon Brasil