Amazon celebra a 5ª edição do Prime Day no Brasil com descontos em dezenas de milhares de produtos

Membros Prime poderão aproveitar ofertas exclusivas durante seis dias, de 16 a 21 de julho

Ofertas incluem marcas como Buddemeyer, Canon, Cetaphil, Concha y Toro, Don Julio, Electrolux, Forever Liss, Hamilton Beach, Nivea, Philips, Real Techniques e Vonder

Além dos descontos no site, novos cupons serão liberados todos os dias no app Amazon Shopping

A empresa reforça a operação local contratando mais de 4 mil funcionários temporários para entregas rápidas, priorizando a segurança e o bem-estar das equipes e impactando positivamente o país

SÃO PAULO, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- De 16 a 21 de julho, membros do Amazon Prime, programa que combina benefícios de compras e entretenimento, poderão aproveitar ofertas exclusivas em dezenas de milhares de produtos de diversas categorias, além de frete grátis, que os membros já aproveitam o ano todo, para todos os pedidos. Entre as categorias em destaque estão Dispositivos Amazon, Bem-Estar, Livros, Cozinha, Computadores, Limpeza da Casa, Moda, Beleza, Eletrônicos, e Celulares e Acessórios. A 5ª edição do Prime Day no Brasil ainda traz variedade em meios de pagamento e cupons exclusivos.

"Mais uma vez, nos empenhamos para trazer ofertas e descontos atrativos para os nossos membros Prime ao longo dos seis dias de evento. Foram meses de preparação, engajamos marcas de mais de 30 categorias e vendedores parceiros da nossa loja, para trazer uma ampla seleção de ofertas para nossos clientes. Sabemos que nossos clientes adoram economizar e por isso, estamos investindo em diversos canais para comunicar os cupons exclusivos que preparamos para essa edição", afirma Juliana Sztrajtman, diretora de Varejo da Amazon Brasil.

Confira algumas das melhores ofertas que estarão disponíveis neste Prime Day, exclusivas para membros Prime:

Dispositivos Amazon

A partir do dia 15 de julho, às 12h, dispositivos selecionados da família Echo com Alexa - incluindo Echo Pop, Echo Dot 5ª geração, Echo 4ª geração, Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10, Echo Show 15 e Echo Buds - terão até R$335 off.

Dispositivos Fire TV com Alexa terão até R$ 90 off e e-Readers Kindle com até R$ 337 off.

Além das ofertas citadas acima, a Amazon acaba de apresentar o novo Echo Spot, o mais recente lançamento da linha de dispositivos Echo com Alexa integrada e os membros Prime podem obtê-lo por apenas R$449 do dia 8 ao dia 21 de julho, em comemoração ao Prime Day. O Echo Spot é um despertador inteligente com som potente e vibrante. Possui um display que facilita ver rapidamente a hora, a previsão do tempo, os nomes de músicas e definir e visualizar alarmes.

Os dispositivos da linha Echo, Fire TV e Kindle podem ser adquiridos em até 12 vezes sem juros. Além das promoções, os membros Prime podem contar com frete grátis e aqueles que realizarem o pagamento nos métodos Pix ou boleto terão + 10% de desconto.[*]

Livros: até 50% de desconto em livros de editoras como HarperCollins, Record, Planeta, Globo, Arqueiro e Sextante;

Cozinha: até 30% de desconto em fritadeira air fryer, liquidificador, blender waffle maker de marcas como Hamilton Beach Mondial, Philco e Britânia;

PC e Informática: até 40% de desconto em notebooks Apple, Lenovo e ASUS, além de descontos em tablets Apple, Samsung e Lenovo;

Casa: até 30% de desconto em marcas como Buddemeyer, Electrolux, Hamilton Beach, Mondial, Philco, Britânia e WAP;

Limpeza da casa: até 30% de desconto em itens de marcas como Omo, Ariel, Cif e Veja;

Moda: até 40% de desconto em roupas masculinas Insider e Reserva, além de relógios e acessórios Casio, Mormaii e Champion;

Beleza: até 30% de desconto em produtos de marcas como Cetaphil, TRESemmé, Lola Cosmetics, L'Óreal, Neutrogena, Nivea, Forever Liss, La Roche-Posay, Real Techniques e Isdin;

Eletrônicos e TVs: até 25% de desconto em TVs Samsung, LG e TPV, Canon, Philips;

Ferramentas e Construção: até 30% de desconto em furadeiras, parafusadeiras, esmerilhadeiras, serras de mesa e lixadeiras WAP, Bosch e Vonder;

Casa Inteligente: até 35% de desconto em fechadura digital, tomada e interruptor inteligente de marcas como Elgin, Intelbras e Positivo Casa Inteligente;

Papelaria e Escritório: até 30% de desconto em itens de marcas como Faber-Castell, BIC, Stabilo;

Brinquedos e Jogos: até 30% de desconto em blocos de construir e montar Lego, bicicletas infantis e adultas Colli e Speedo, além de veículos elétricos, jogos de cartas, bonecas e acessórios de marcas como BangToys, Grok Games, Zoop Toys, Sylvanian Families, Paper Games;

Esportes e Aventura: até 45% de desconto em tênis esportivos e chuteiras Under Armour, Fila, NewBalance, Umbro e Skechers;

Alimentos e Bebidas: até 35% de desconto em café Baggio, Orfeu e 3 Corações;

Bebidas Alcoólicas: até 35% de desconto em produtos Johnnie Walker, Don Julio, Tanqueray, Absolut e Aperol;

Itens Gamer: até 30% de desconto em consoles Nintendo, jogos Playstation, Xbox, Nintendo e PC gaming Lenovo e Logitech;

Piscina e Jardim: até 20% de desconto em cadeiras reclináveis, piscinas, espreguiçadeiras e churrasqueiras MOR.

Loja Apoie Pequenos Negócios

A Amazon tem o prazer de, mais uma vez, abrir espaço para que seus vendedores parceiros de todo o Brasil, especialmente os empreendedores de pequenas e médias empresas, apresentem seus produtos aos membros Prime. Durante o Prime Day deste ano, 15% das vendas da Loja de Pequenos Negócios serão revertidos à ONG Parceiros Voluntários. Confira algumas das ofertas:

Vitaminas e suplementos: até 40% de desconto em produtos da Ellym Nutrition;

Bebidas Alcoólicas: até 40% de desconto em produtos da Philip Mead;

Moda Infantil: até 35% de desconto em produtos da DCP Kids;

Moda Masculina: até 50% de desconto em produtos da Chapelaria Vintage e Almix;

Moda Feminina: até 30% de desconto em produtos da Use Luxe;

Móveis e decoração: até 20% de desconto em produtos da Strassis Design;

Brinquedos: até 35% de desconto em produtos do Mega Compras.

Formas de comprar e economizar com a Amazon

Com a Amazon, membros Prime podem economizar nos produtos e serviços que adoram, desde filmes, séries até cupons. Descubra mais maneiras de aproveitar ainda mais o Prime Day:

Ofertas Uau! Durante o Prime Day, os assinantes Prime terão a chance de aproveitar descontos ainda maiores com as ofertas Uau!, que serão lançadas diariamente por tempo limitado. Para aproveitar, basta ficar atento às promoções no site e no aplicativo Amazon Shopping.

Durante o Prime Day, os assinantes Prime terão a chance de aproveitar descontos ainda maiores com as ofertas Uau!, que serão lançadas diariamente por tempo limitado. Para aproveitar, basta ficar atento às promoções no site e no aplicativo Amazon Shopping. Canal do Whatsapp: Para não perder nenhuma novidade, clientes podem se inscrever no canal "Amazon Prime Day" no WhatsApp (https://bit.ly/AmazonCanal) e saber mais sobre as ofertas em primeira-mão.

Para não perder nenhuma novidade, clientes podem se inscrever no canal "Amazon Prime Day" no WhatsApp (https://bit.ly/AmazonCanal) e saber mais sobre as ofertas em primeira-mão. Página de Cupons na Amazon.com.br: Membros Prime podem se informar diariamente sobre cupons aos quais são elegíveis por meio da página Amazon.com.br/cuponsdoprimeday24.

Membros Prime podem se informar diariamente sobre cupons aos quais são elegíveis por meio da página Amazon.com.br/cuponsdoprimeday24. Ofertas e Cupons no jogo Fortnite: Os amantes de games poderão jogar minigames exclusivos ao redor de ilhas no Fortnite e coletar cupons inéditos durante os seis dias do Prime Day. O jogo será aberto ao público.

Os amantes de games poderão jogar minigames exclusivos ao redor de ilhas no Fortnite e coletar cupons inéditos durante os seis dias do Prime Day. O jogo será aberto ao público. Cupons no Podcast Flow: A Amazon Brasil irá liberar cupons exclusivos durante a programação do podcast Flow entre os dias 15 e 19 de julho.

A Amazon Brasil irá liberar cupons exclusivos durante a programação do podcast Flow entre os dias 15 e 19 de julho. Novos cupons todos os dias no app Amazon Shopping: Membros Prime poderão aproveitar novos cupons todos os dias em diferentes categorias através do app.

Membros Prime poderão aproveitar novos cupons todos os dias em diferentes categorias através do app. Desfrute de frete grátis em todas as ofertas do Prime Day: Durante o evento, os membros Prime terão acesso ao frete grátis e mais rápido para todo o país em dezenas de milhares de produtos elegíveis, sem valor mínimo de compras.

Durante o evento, os membros Prime terão acesso ao frete grátis e mais rápido para todo o país em dezenas de milhares de produtos elegíveis, sem valor mínimo de compras. Alexa , assistente virtual da Amazon, te ajuda a não perder nenhuma oferta. Peça " Alexa, colocar lembrete para Prime Day ao meio dia do dia 15 de julho " ou " Alexa, quais são as minhas ofertas? " para que os itens do seu carrinho sejam priorizados na resposta de Alexa. Pesquise itens de Casa Conectada com Alexa e acompanhe seus pedidos facilmente perguntando " Alexa, onde está meu pedido ?".

, assistente virtual da Amazon, te ajuda a não perder nenhuma oferta. Peça " " ou " " para que os itens do seu carrinho sejam priorizados na resposta de Alexa. Pesquise itens de Casa Conectada com Alexa e acompanhe seus pedidos facilmente perguntando " ?". Formas de Pagamento: Na Amazon.com.br, os clientes podem pagar suas compras com cartões de crédito (todas as bandeiras que operam no Brasil - nacionais ou internacionais), cartões pré-pagos, Pix, boleto bancário e Pontos Livelo que, dos dias 16 a 21 de julho, irão valer 25% mais. Também será possível utilizar o Cartão de Crédito Amazon para acumular pontos e utilizá-los depois em compras na Amazon.com.br. Durante os dias de Prime Day, clientes que comprarem no site usando o cartão Amazon Prime, vão ganhar o dobro de pontos (10% do valor da compra em pontos Amazon).

Reforço nas operações da Amazon Brasil

Buscamos oferecer aos clientes a melhor experiência de compras e serviços, ao mesmo tempo em que priorizamos a saúde, segurança e o bem-estar de nossas funcionárias e funcionários. Em períodos de alta demanda com o Prime Day, contratamos trabalhadores temporários em nossas Operações, buscando aumentar a eficiência logística de nossas entregas. Para a edição de 2024, adicionamos mais de 4 mil trabalhadores temporários entre os 10 Centros de Distribuição e 64 Estações de Entrega, os quais possuem capacidade de entregar pedidos em 100% dos municípios brasileiros.

Todos nossos funcionários e funcionárias desempenham um papel fundamental na capacidade da empresa de lidar com o aumento exponencial na demanda durante o período do Prime Day, garantindo que os pedidos sejam processados com eficiência e entregues dentro dos prazos estabelecidos. As contratações temporárias possibilitam a manutenção de altos padrões de atendimento ao cliente enquanto proporciona uma boa experiência para as equipes envolvidas no processo.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos elegíveis, incluindo entregas em mais de 1.300 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 200 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 100 milhões de músicas e podcasts sem anúncio no Amazon Music Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 19,90 ao mês, ou R$ 166,80 ao ano (pode ser parcelado em 12x de R$13,90 no cartão), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: Amazon.com.br/prime.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse aboutamazon.com.br, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou fale com a JeffreyGroup - [email protected].

[*] Os preços dos dispositivos podem sofrer alteração e os descontos encerrados a qualquer momento, de acordo com a disponibilidade em estoque.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2459462/Amazon_Prime_Day_2024___Brasil.jpg

FONTE Amazon Brasil