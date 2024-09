Amazon comemora uma década de Kindle Unlimited e revela os principais autores e títulos mais lidos dos últimos 10 anos

Para celebrar o marco, a Amazon está oferecendo 2 meses grátis de Kindle Unlimited para novos assinantes. Os atuais assinantes podem contratar 12 meses pelo preço de 10

SÃO PAULO, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- No dia 2 de setembro, a Amazon celebra os 10 anos do Kindle Unlimited – seu serviço de assinatura de leitura digital que permite aos clientes lerem o quanto e onde quiserem, em Kindle e em outros dispositivos como smartphones, tablets ou computadores por meio do app Kindle. Lançado globalmente em 2014, o Kindle Unlimited foi pensado para dar aos clientes a liberdade de explorar gêneros, descobrir autores e ler seus livros e revistas favoritas. Na última década, os membros do Kindle Unlimited leram mais de 3 bilhões de livros em todo o mundo. Ao longo desses 10 anos, os autores que usaram o Kindle Direct Publishing (KDP), ferramenta gratuita de autopublicação da Amazon, e escolheram disponibilizar seus livros por meio do Kindle Unlimited, receberam, coletivamente, mais de 3,5 bilhões de dólares.

Romance foi o gênero mais lido pelos assinantes brasileiros, representando 66% do total, com D.A. Lemoyne, Jéssica Macedo e Mari Sales compondo o pódio dos três autores mais lidos, respectivamente. Entre os favoritos dos leitores deste gênero estão "Orgulho e Preconceito", "Corrupt" e "Uma Farsa Com Benefícios". Seguindo Romance, outras categorias que se destacaram foram Não Ficção, Ficção e Mistério.

Outra tendência nacional é a popularidade dos autores que publicam via Kindle Direct Publishing (KDP) - uma maneira rápida, gratuita e fácil para os autores disponibilizarem seus livros impressos e digitais para um público global. No Brasil, a americana D.A. Lemoyne foi a autora do KDP mais lida, com sete de seus romances figurando no top 50. Entre os brasileiros, Jéssica Macedo se destaca na lista, com os títulos "Rejeitada no altar" e "Virgem Prometida" sendo seus livros mais lidos.

Nos últimos 10 anos, estes são os dez livros mais lidos no Kindle Unlimited no Brasil:

Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J. K Rowling Orgulho e Preconceito, de Jane Austen Corrupt, de Penelope Douglas Arrume a sua cama: Pequenas coisas que podem mudar a sua vida... E talvez o mundo, de William H. Mcraven PROCRASTINAÇÃO: Guia científico sobre como parar de procrastinar (definitivamente), de Lilian Soares Como convencer alguém em 90 segundos, de Nicholas Boothman Uma Farsa Com Benefícios, de Bruna Pallazzo WITH YOU: A melhor amiga do Quarterback, de Heaven Race Todos os meus pecados, de Nina Queiroz E se eu precisasse de você, de Tatiane Biasi

Nos últimos 10 anos, estes são os dez autores mais lidos no Kindle Unlimited no Brasil:

D.A. Lemoyne Jéssica Macedo Mari Sales Mari Cardoso Nàna Páuvoli Kel Costa Flávia Padula Cleo Luz Mônica Cristina J.K. Rowling

Olhando mais de perto os últimos 10 anos, os seguintes títulos foram os mais populares a cada ano no país:

2014 - Scrum - a arte de fazer o dobro de trabalho na metade do tempo, de Jeff Sutherland

2015 - Scrum - a arte de fazer o dobro de trabalho na metade do tempo, de Jeff Sutherland

2016 - Devora-Me, de Katherine Laccomt

2017 - DOM: Trilogia Protetores, de Anne Marck

2018 - A amiga genial, de Elena Ferrante

2019 – Theo, de J. Marquesi

2020 - Arrume a sua cama: Pequenas coisas que podem mudar a sua vida... E talvez o mundo, de William H. Mcraven

2021 - O Dono do Texas : Meu Cowboy Sedutor - Alma de Cowboy 1, de D.A. Lemoyne

: Meu Cowboy Sedutor - 1, de D.A. Lemoyne 2022 - Seduzida por Contrato: O Grego e a Sugar Baby, de D.A. Lemoyne

2023 - Uma Farsa Com Benefícios, de Bruna Pallazzo

2024 – Senhor do Caos: Os Alfas dos Cárpatos I, de Bianca Pohndorf

Globalmente, os livros mais lidos no Kindle Unlimited nos últimos 10 anos incluem:

A série Harry Potter de J.K. Rowling

de J.K. Rowling A empregada doméstica por Freida McFadden

por Coisas que nunca superamos por Lucy Score

por Lembretes Dele por Colleen Hoover

por Assombrando Adeline por H. D. Carlton

por H. D. Carlton Lamentando você por Colleen Hoover

por O Segredo da Empregada de Freida McFadden

McFadden A parada (The Miles High Club) por TL Swan

por TL Swan Amor distorcido por Ana Huang

por Nunca minta por Freida McFadden

Para comemorar os 10 anos do Kindle Unlimited, de 3 a 15 de setembro, a Amazon está oferecendo 2 meses grátis* para novos assinantes, e os assinantes atuais podem contratar 12 meses pelo preço de 10*. Além disso, os membros ainda podem desfrutar de ofertas em eBooks exclusivos. "É com enorme satisfação que celebramos 10 anos de Kindle Unlimited, uma década em que milhões de leitores descobriram um novo mundo de possibilidades. Com quase 95 milhões de títulos lidos por nossos clientes brasileiros, o Kindle Unlimited se tornou uma importante ferramenta para conectar autores e editoras com seu público, e os leitores com sua próxima grande leitura. A cada ano, novos títulos são adicionados, enriquecendo ainda mais a experiência dos nossos assinantes. A crescente popularidade do serviço no Brasil reflete a praticidade e a liberdade que ele oferece: a possibilidade de ler em qualquer dispositivo, a qualquer hora e em qualquer lugar", ressalta Ricardo Perez, líder do negócio de livros da Amazon no Brasil.

Para saber mais sobre o Kindle Unlimited, como se inscrever e todos os benefícios, visite https://www.amazon.com.br/kindleunlimited.

* Após o período promocional, seu plano será renovado automaticamente no valor cobrado pela Amazon para a assinatura mensal de Kindle Unlimited, podendo ser cancelada a qualquer momento. Para mais informações sobre o termo de aplicação das ofertas, consulte www.amazon.com.br/kindleunlimited10.

Sobre o Kindle Unlimited

O Kindle Unlimited oferece aos membros acesso ilimitado a mais de quatro milhões de livros digitais, audiolivros, quadrinhos e revistas, abrangendo gêneros de mistério e romance a não-ficção e memórias. Por apenas R$ 19,90 por mês, os membros podem ler quantos livros quiserem, com uma avaliação gratuita disponível em https://www.amazon.com.br/kindleunlimited.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse aboutamazon.com.br, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou fale com a JeffreyGroup - [email protected].

