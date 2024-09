Amazon expande operação no Brasil, contribuindo com entregas mais rápidas e desenvolvimento de empreendedores locais

A combinação de uma infraestrutura logística tecnológica associada a diversos parceiros de negócios locais tem sido fundamental para o crescimento da empresa no Brasil, beneficiando os envolvidos na cadeia de entregas

SÃO PAULO, 5 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Comprometida em melhorar constantemente a experiência dos clientes e a impactar positivamente o país gerando oportunidades de negócios e carreiras, a Amazon tem a missão de contribuir no desenvolvimento de seus funcionários, empreendedores locais e comunidades onde atua.

Com investimentos em novos programas de logística, inteligência artificial e conexão com empresas nacionais, a Amazon que tem como missão ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, ao mesmo tempo que proporciona um ambiente seguro e positivo para suas equipes. Só no Brasil, já são mais de 18 mil funcionários diretos e indiretos atuando na empresa em todas as suas áreas de negócios, impulsionando centenas de milhares de empregos externos em setores como construção civil para funções em logística e outros serviços profissionais.

Em 2019, a Amazon.com.br contava com apenas 1 Centro de distribuição no país e 1 milhão de produtos listados para venda. Cinco anos depois, a companhia anuncia uma nova etapa da sua operação no Brasil, já são mais de 100 milhões de produtos em 50 categorias, distribuídos por mais de 100 polos logísticos operados com tecnologia Amazon, espalhados por regiões estratégicas de Norte ao Sul do país, dando suporte para entregas de pacotes em 100% dos municípios brasileiros.

A operação em constante aperfeiçoamento e evolução não é apenas planejada para atender à crescente demanda do setor, mas também para estabelecer um impacto a longo prazo nas comunidades por meio de programas que capacitam e apoiam o desenvolvimento de todos os envolvidos na cadeia logística. A conexão com parceiros logísticos, com vasta experiência nacional tem colaborado para o crescimento das entregas pelo Brasil, reduzindo prazos e garantindo o constante aperfeiçoamento dos serviços de entrega. É o caso da Azul Linhas Aéreas, que realiza os transportes aéreos para diversos destinos do país, da To do Green, que opera com uma frota 100% de veículos elétricos realizando entregas sustentáveis, e da Favela Log, empresa de logística especializada em distribuição de pacotes em 9 favelas do estado de São Paulo.

"A Amazon Logistics no Brasil está revolucionando o setor de entrega com sua utilização de tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial em todas as etapas da cadeia logística. Operando sete dias por semana, a empresa emprega soluções inteligentes que reduzem significativamente os prazos de entrega, ao mesmo tempo em que garantem segurança e bem-estar para todos os envolvidos no processo. Atingir a marca de 100 polos logísticos no país, com o apoio de parceiros e programas de desenvolvimento para empreendedores nacionais, é um motivo de enorme orgulho para nós", destaca Rafael Caldas, líder da Amazon Logistics no Brasil. "Por trás de cada entrega, há milhares de pessoas trabalhando de maneira direta e indireta para levar sorrisos aos clientes e a tecnologia é fundamental para tornar esse processo cada vez mais eficiente e ágil", acrescenta.

Uma das novidades do plano de expansão é a ampliação do programa global DSP (Delivery Service Partner – Parceiro de Serviço de Entrega), responsável por grande parte das entregas de última milha da Amazon no Brasil e no mundo. O programa desenvolve empreendedores que queiram criar suas próprias empresas de logística, realizando entregas de pacotes vendidos na Amazon. O programa já conta com 41 empreendedores brasileiros, responsáveis pela contração de mais de 3 mil motoristas pelo país.

"Comecei minha trajetória na Estação de Entrega da Amazon no Rio de Janeiro no início de 2022. Nesse período, conheci os processos da Amazon e o que se espera de um empreendedor parceiro. Quando anunciaram a contratação de DSPs para a Estação de Entrega em Embu da Artes, em São Paulo, não pensei duas vezes e me inscrevi para participar do processo. Vi o programa com entusiasmo e como uma excelente oportunidade para mudar de vida e realizar meu sonho de ter meu próprio negócio e ainda contribuir gerando outros empregos" conta Cláudia Sampaio, que iniciou sua história no setor dando suporte para um parceiro do programa DSPs.

Graças aos nosso parceiros, combinados com tecnologias exclusivas que auxiliam na otimização de processos, desde a seleção dos produtos e empacotamento nos Centros de Distribuição até rotas de entregas, a Amazon realiza entregas atualmente no Brasil com estações de entregas operadas por tecnologia própria, combinada com suporte de parceiros locais em todas as capitais e grandes regiões metropolitanas do país, incluindo regiões periféricas e rurais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2497584/AMZL.jpg

FONTE Amazon Brasil