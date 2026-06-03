América Latina emerge como polo estratégico do Open Finance global, aponta relatório da Sensedia

Estudo mostra avanços regulatórios em mais de 78 países e destaca a entrada de Chile e Colômbia em uma nova etapa das Finanças Abertas

SÃO PAULO, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O Open Finance deixou de ser uma tendência emergente para se consolidar como uma transformação estrutural do sistema financeiro global. É o que aponta o relatório Estado do Open Finance Brasil & Mundo 2026, elaborado pela multinacional de tecnologia Sensedia, em colaboração com o portal Let's Money. O estudo mostra que mais de 78 países já adotaram regulações, consolidando o modelo como política pública voltada à ampliação da concorrência, inovação e inclusão financeira.

A América Latina aparece como uma das regiões mais dinâmicas desse movimento, com avanço regulatório de países como Chile, Colômbia e México, além do Brasil, que segue como principal referência na implementação do Open Finance. O país ultrapassou 128 milhões de consentimentos ativos em dezembro de 2025 e consolidou-se como referência global ao combinar regulação consistente, infraestrutura tecnológica robusta e casos concretos de uso.

Esse avanço reforça o amadurecimento regional das finanças abertas e a evolução de novos modelos financeiros baseados em interoperabilidade, iniciação de pagamentos e hiper personalização de serviços. "O Open Finance já não é um conceito limitado ao cumprimento regulatório. Está redefinindo o setor financeiro e criando novas oportunidades de negócio, eficiência e inclusão", afirma Jose Gómez Amador, Regional Business Manager da Sensedia.

Países que entram em nova etapa do Open Finance

Entre os mercados latino-americanos em maior aceleração estão Chile e Colômbia, que avançam na consolidação de seus modelos regulatórios de Open Finance, enquanto o México vive um cenário mais híbrido. Embora tenha sido pioneiro ao introduzir a Lei Fintech em 2018, o país mexicano enfrenta uma desaceleração regulatória nos últimos anos, abrindo espaço para iniciativas privadas lideradas por players como o CECOBAN para impulsionar a interoperabilidade e compartilhamento de dados financeiros.

No Chile, a Comissão para o Mercado Financeiro (CMF) publicou em 1º de junho de 2026 uma nova regulamentação que define os principais requisitos técnicos, operacionais e de segurança do Sistema de Finanças Abertas, incluindo interoperabilidade, APIs, gestão de consentimentos, iniciação de pagamentos e certificações. O avanço traz maior segurança regulatória para um mercado que já conta com legislação específica e um cronograma oficial de implementação do Open Finance entre 2027 e 2029.

Na Colômbia, a publicação do Decreto 0368 de 2026 em abril tornou obrigatório o modelo de Open Finance, exigindo que instituições financeiras compartilhem dados autorizados pelos clientes por meio de APIs padronizadas. A regulamentação posiciona o país entre os mercados que mais aceleram a adoção do modelo na América Latina e inicia uma corrida para que bancos, fintechs e demais instituições adaptem sua infraestrutura tecnológica, capacidades de interoperabilidade, autenticação, segurança e gestão de consentimento.

Soluções para as Finanças Abertas

Acompanhando esse movimento, a Sensedia ampliou sua atuação nos mercados latino-americanos, com soluções dedicadas de Open Finance voltadas às necessidades regulatórias locais. No Chile, por exemplo, após colaborar com a CMF na construção da base tecnológica e do diretório central de participantes do país, a empresa avança agora na comercialização de uma arquitetura SaaS pré-configurada para acelerar a implementação das instituições financeiras.

Para Jose Gómez, as instituições financeiras precisam de modelos de implementação que permitam escalar o Open Finance de forma gradual, com maior previsibilidade de investimento e menor complexidade operacional.

"Com a Sensedia, as instituições contam com uma solução escalável que permite gerenciar melhor seus investimentos e compreender com mais clareza o potencial de retorno, sem necessidade de grandes desembolsos iniciais para habilitação. O objetivo é acelerar a adoção do modelo e, ao mesmo tempo, viabilizar novos casos de uso e oportunidades de negócio", afirma Jose Gómez.

A solução utiliza servidor de autorização FAPI 2.0, padrão exigido pelas especificações técnicas da CMF, e busca reduzir a complexidade operacional das instituições ao mesmo tempo em que habilita novas jornadas financeiras digitais, como iniciação de pagamentos, experiências sem fricção e ofertas hiper personalizadas.

Como parte de sua estratégia para impulsionar o Open Finance no Chile, a Sensedia firmou uma parceria com a consultoria global de tecnologia Stefanini Group, focada em acelerar a integração e preparação regulatória das instituições financeiras diante do novo ecossistema financeiro aberto. A solução já está em fase piloto com um importante banco internacional em operação no Chile, que participa das primeiras validações de jornadas e testes de conectividade junto à CMF.

Na Colômbia, a Sensedia acompanha as instituições combinando tecnologia e consultoria estratégica, com soluções de API Management, motores de consentimento, Developer Portal e serviços de assessment de maturidade tecnológica e de negócios. O portfólio inclui capacidades necessárias para exposição e consumo de APIs em conformidade com a regulação, além de avaliações voltadas à maturidade tecnológica e operacional das instituições.

Segundo João Ricardo de Almeida, Head de Open Finance LATAM da Sensedia, os mercados chileno e colombiano vivem um momento importante de transição entre adequação regulatória e geração de valor para o usuário final.

"As instituições financeiras precisam equilibrar compliance, eficiência operacional e inovação. As finanças abertas entram justamente como habilitadoras dessa transformação, permitindo experiências mais fluidas, maior competitividade e novas experiências financeiras para consumidores e empresas", afirma.

Para acessar o relatório completo, acesse: https://www.sensedia.com.es/report/open-finance

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993725/Jose_y_Joao__Sensedia___1.jpg

FONTE Sensedia