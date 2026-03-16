Sensedia lança AI Gateway e serviços especializados para garantir governança na Era dos Agentes de IA

Iniciativa combina tecnologia e consultoria em múltiplas nuvens e diferentes gateways para preparar arquiteturas corporativas, garantir segurança e controlar custos na adoção de IA em escala

SÃO PAULO, 16 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Sensedia, especialista em APIs, integrações e Agentes, anunciou o lançamento do Sensedia AI Gateway, solução voltada ao controle, segurança e gestão de agentes de Inteligência Artificial em multicloud e diferentes gateways dentro de ambientes corporativos. O lançamento responde à transição das empresas da fase de experimentação para modelos operacionais em escala, onde o desafio principal é mitigar riscos operacionais, regulatórios e financeiros.

Projeções do Gartner indicam que 70% das equipes de engenharia utilizarão AI Gateways até 2028 para aumentar a confiabilidade e otimizar custos. Atualmente, 34% das organizações de alta performance já utilizam essas ferramentas, contra apenas 8% das de baixo desempenho, consolidando a governança como diferencial competitivo.

O Sensedia AI Gateway atua como uma camada estratégica que centraliza políticas, observabilidade e gestão de custos em ambientes com múltiplos agentes e modelos. À medida que a IA avança para operações autônomas que tomam decisões críticas, torna-se essencial possuir uma arquitetura que garanta rastreabilidade e previsibilidade.

Para complementar a solução, a empresa apresentou o AI Foundation Services. Trata-se de um conjunto de serviços especializados para preparar a arquitetura corporativa, incluindo diagnósticos de maturidade, definição de arquitetura e integração segura com sistemas legados. A iniciativa reforça que a adoção de IA produtiva é, primordialmente, um desafio arquitetural que exige segurança e controle de gastos.

"O mercado percebeu que o desafio não é apenas conectar modelos, mas governar como agentes acessam dados e consomem recursos", afirma Kleber Bacili, CEO da Sensedia. O gateway funciona como um hub agnóstico e multicloud que permite:

Governança centralizada de agentes;

Proteção de dados sensíveis e implementação de guardrails contra prompt injection ;

contra ; Monitoramento de comportamento e distribuição de cotas por equipe;

Roteamento dinâmico e fallback automático entre diferentes LLMs.

A solução incorpora recursos de FinOps para IA, transformando o consumo imprevisível de tokens em investimento auditável. Inclui ainda proteção PII Redaction, bloqueio de conteúdo tóxico e armazenamento seguro de credenciais. Ao padronizar políticas, as organizações garantem compliance sem sacrificar a autonomia das equipes de desenvolvimento. Segundo Bacili, nesse novo cenário tecnológico, a governança não deve ser vista como um freio para a inovação, mas como um acelerador estratégico.

FONTE Sensedia