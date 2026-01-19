Ano novo, pele nova: quais tratamentos você deve investir agora para colher resultados ao longo do ano

Dermatologista explica como o bioestimulador de colágeno e o ácido hialurônico injetável, além do skincare diário, são a grande aposta para gerenciar o envelhecimento da pele em 2026

SÃO PAULO, 19 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Com a chegada de um novo ano, muitos buscam renovação em diversas áreas da vida, e o autocuidado não é exceção. Nesse cenário, os cuidados com a pele despontam como uma das principais prioridades. Para quem sonha com uma pele mais firme, viçosa e com textura aprimorada não apenas no verão, mas ao longo de todo o ano de 2026, a chave está em um plano estético que oferece resultados progressivos e duradouros, focando na qualidade da pele.

Divulgação: Galderma (PRNewsfoto/Galderma)

A dermatologista Dra. Karla Assed (CRM-RJ 5259530-0/RQE 38200) destaca a importância de iniciar o ano com um plano estratégico que promova a vitalidade da pele a longo prazo. "Não se trata apenas de corrigir o que já apareceu, mas de construir, junto com o seu médico, uma rotina que deixe a pele mais firme e saudável. O ano novo é o momento ideal para investir em tratamentos que ajudam no processo de regeneração da pele, por exemplo. Esta abordagem deve ganhar ainda mais força em 2026", afirma a médica.

Entre os principais recursos estão os bioestimuladores de colágeno, que atuam em profundidade ao estimular os fibroblastos, células que sustentam a pele, a produzirem novas fibras de colágeno e elastina. Um exemplo é Sculptra®, o únicoA bioestimulador de colágeno com ação regenerativa completa1,2B. Além de estimular a produção dessas duas proteínas2-6, ele age aumentando a espessura dérmica4,7 e regenerando a matriz extracelular8, estrutura que sustenta as células e regula suas funções.

"Quando falamos em regeneração completa, falamos de aumentar a produção de colágeno e elastina, e de fortalecer as suas camadas mais profundas, ativando as células que são importantes para a renovação tecidual. Dessa forma, conseguimos atuar no gerenciamento do envelhecimento da pele, garantindo um resultado mais natural e duradouro", explica a dermatologista.

O impacto do emagrecimento da pele: como se preparar?

Além da busca por uma pele regenerada, os procedimentos estéticos injetáveis se mostram grandes aliados para quem planeja perder peso no início do ano, especialmente com o uso de de medicamentos. "A perda de peso, especialmente se for significativa e rápida, pode levar à diversas mudanças no rosto, como a flacidez e perda de volume. Ao iniciar tratamentos que estimulam a produção de colágeno e melhoram a firmeza antes ou durante o processo de emagrecimento, estamos preparando a pele para se adaptar melhor às novas formas, minimizando a flacidez e aquela sensação de rosto 'derretido'", pontua Dra. Karla Assed.

Para um resultado ainda mais completo e personalizado, a combinação de tratamentos é uma tendência crescente. "Além da firmeza da pele, muitas vezes os pacientes precisam de tratamentos relacionados à reestruturação facial e reposição de áreas de perda volumétrica, situações em que os preenchedores de ácido hialurônico são muito bem-vindos. Isso porque hoje existem diferentes tipos de géis, que nos permitem, por exemplo, dar sustentação e volume a um número maior de áreas da face", afirma a Dra. Karla.

Uma das opções disponíveis no mercado é Restylane®, linha reconhecida por redefinir contornos9-11 e melhorar a qualidade da pele12-14, entregando naturalidadeC e personalizaçãoD11,15-18. Para sustentação e efeito lifting, há Restylane® Lyft™19-22; para contorno e projeção do rosto, Restylane® Defyne20-22; para suavizar linhas, olheiras e rugas, Restylane® Lidocaine™23; para volumizar os lábios, Restylane® Kysse™24,25; e para projeção e contorno do queixo, Restylane® Shaype™26-28.

A extensão dos cuidados com a pele em casa

Os cuidados diários com a pele são essenciais para manter e potencializar os resultados conquistados no consultório. Além da limpeza adequada e a fotoproteção, o uso de produtos que tenham ativos regenerativos também são uma ótima aposta. "Sempre oriento meus pacientes a procurarem por ativos inteligentes em seus produtos de uso diário, e os peptídeos são um excelente exemplo. Eles funcionam como 'chaves' que ativam o processo de renovação da pele, ajudando a 'limpar' o que está envelhecido e a construir novas fibras de colágeno e elastina, o que melhora a qualidade da pele como um todo", comenta a dermatologista.

Um exemplo é Alastin®, marca de skincare regenerativo recém-lançada no Brasil. Alguns produtos da linha contam com a exclusiva Tecnologia TriHex®, uma combinação de peptídeos que ajuda a remover fragmentos de colágeno e elastina danificados, estimulando a regeneração da pele. O uso associado de Sculptra® e Alastin® Restorative Skin Complex, por exemplo, favorece resultados estéticos superiores, com melhora em radiância, textura e do dano causado à pele pela exposição cumulativa ao sol, além de conferir maior densidade e firmeza29.

Vale ressaltar que Sculptra® e Restylane® devem ser aplicados por profissionais de saúde habilitados à prática de injetáveis.

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações, acesse: www.galderma.com/br-pt/brasil

