Anunciada a terceira edição do Global Artificial Intelligence Summit

GAIN Summit 2024 explorará os últimos desenvolvimentos globais em IA

RIAD, Arábia Saudita, 23 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Líderes de IA de todo o mundo se reunirão para a terceira edição do Global AI Summit (GAIN) em 10-12 de setembro de 2024, em Riad, Arábia Saudita.

Hospedado pela Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA), o GAIN 2024 explorará temas cruciais, como IA Generativa, IA na vida urbana e a governança ética da IA garantindo uma discussão abrangente sobre o impacto da tecnologia na sociedade, nos negócios e na governança.

Previsto para ocorrer no King Abdul Aziz International Conference Center em Riad, o evento contará com mais de 300 palestrantes de mais de 100 países, incluindo líderes globais e especialistas em IA que não apenas avançarão as discussões sobre essa tecnologia, mas também abrirão caminho para colaborações internacionais que impulsionam iniciativas globais de IA e promovem inovação ética em todo o mundo.

O Summit contará com debates sobre o futuro da Inteligência Artificial Geral (Artificial General Intelligence - AGI), painéis de discussão sobre medicina de precisão alimentada por IA e workshops sobre o papel dessa tecnologia no desenvolvimento sustentável e nas cidades inteligentes.

Executivos de alto nível do Vale do Silício e de todo o mundo, formuladores de políticas influentes e renomados pesquisadores de IA, incluindo Cristiano Amon, Presidente e CEO da Qualcomm & Incorporated, Professor Simon See, Chefe Global do Centro de Tecnologia de IA da Nvidia, Antony Cook, Vice Conselheiro Geral da Microsoft, Nick Studer, Presidente e CEO do Oliver Wyman Group, e Caroline Yap, Diretora Administrativa Global da Google Cloud, liderarão discussões sobre o futuro da governança de IA, as implicações éticas da IA e o papel da cooperação internacional no aproveitamento do potencial da IA, cobrindo tópicos importantes como o quadro ético de IA e o impacto da Carta de IA do Mundo Islâmico.

A terceira edição está sendo organizada sob o patrocínio de Sua Alteza Real Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe Herdeiro, Primeiro-Ministro e Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Dados e Inteligência Artificial da Arábia Saudita (SDAIA), e contará com a participação de gigantes da indústria como Accenture, Oracle, Dell Technologies, Siemens, Boston Dynamics e Google Cloud.

Sua Excelência Dr. Abdullah bin Sharaf Alghamdi, Presidente da Saudi Data & AI Authority (SDAIA), disse: "À medida que nos aproximamos da terceira edição do Global AI Summit, estamos posicionados no limiar de uma nova era,na qual o poder transformador da IA será aproveitado para explorar a IA através das lentes de 'Agora, Próximo, Nunca' - examinando o estado atual da IA, sua trajetória futura e as considerações éticas necessárias para garantir um futuro desejável. Um futuro em que a necessidade de colaboração internacional para aproveitar plenamente o potencial da IA e gerenciar seu impacto de forma responsável nunca foi tão urgente".

Sua Excelência Dr. Alghamdi acrescentou: "Sob a liderança visionária de Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman, a Arábia Saudita está comprometida em avançar tecnologias de IA que sejam benéficas para toda a humanidade. Ansiosamente aguardamos receber líderes e inovadores de todo o mundo em Riad enquanto coletivamente exploramos como a IA pode ser aproveitada para criar um futuro mais brilhante e inclusivo".

O GAIN 2024 servirá como um catalisador para a inovação global em IA, com oportunidades para os participantes se envolverem em mais de 120 sessões interativas, fazer networking com pioneiros da indústria e contribuir para colaborações inovadoras em IA que serão anunciadas durante o Summit. Além disso, o Summit testemunhará a assinatura de uma série de acordos e anúncios entre a SDAIA e gigantes globais de tecnologia de IA.

FONTE Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)