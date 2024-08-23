2024 年 GAIN Summit 將探討全球人工智能的最新發展

Global Artificial Intelligence Summit 第三屆公布

沙特阿拉伯利雅德2024年8月23日 /美通社/ -- 來自世界各地的人工智能 (AI) 領導者，將於 2024 年 9 月 10 至 12 日在沙烏地阿拉伯利雅得聚集一堂，參加第三屆 Global AI Summit (GAIN)。

GAIN 2024 由 Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA) 主辦，將探討關鍵主題，例如生成式 AI、城市生活中的 AI 以及 AI 的道德治理，確保全面討論 AI 技術對社會、商業和治理的影響。

此活動將於利雅得的 King Abdul Aziz International Conference Center 舉行，屆時將有來自 100 多個國家的 300 多位講者出席，其中包括全球領袖和人工智能專家，大家不僅會促進人工智能的討論，還會為推動全球人工智能計劃的國際合作鋪路，促進跨國界的道德創新。

本次高峰會將舉行多場備受關注的會議，包括有關人工通用智能 (AGI) 未來的辯論、有關 AI 驅動的精準醫療的專題討論，以及有關 AI 在可持續發展和智能城市中的作用的研討會。

來自矽谷及全球的頂尖主管、具影響力的政策制定者，以及知名的人工智能研究人員，包括 Qualcomm & Incorporated 主席暨行政總裁 Cristiano Amon、Nvidia AI 技術中心全球主管 Simon See 教授、Microsoft 副總法律顧問 Antony Cook、Oliver Wyman Group 主席暨行政總裁 Nick Studer 以及 Google Cloud 全球董事總經理 Caroline Yap，將帶領討論 AI 管治的未來、AI 的倫理影響，以及國際合作在發掘 AI 潛力方面所扮演的角色，其中涵蓋的重要議題包括 AI 倫理架構以及伊斯蘭世界 AI 憲章的影響。

第三屆將在 Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA) 董事局主席兼王儲暨首相 Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud 的贊助下舉辦，並將有 Accenture、Oracle、Dell Technologies、Siemens、Boston Dynamics 以及 Google Cloud 等業界巨擘參與。

Saudi Data & AI Authority (SDAIA) 主席 Abdullah bin Sharaf Alghamdi 博士閣下表示：「在第三屆 Global Artificial Intelligence Summit 即將來臨之際，我們正站在新時代的門檻上，將利用人工智能的轉型力量，透過『現在、下一個、永遠』的角度去探討 AI，檢視 AI 的現況、未來軌跡，以及確保理想未來所需的道德考慮。未來，比以往任何時候都更迫切需要國際合作，以充分發揮 AI 的潛力，並負責任地管理其影響。」

Alghamdi 博士閣下補充說：「 在皇家大王子 Mohammed bin Salman 的遠見主導下，沙特阿拉伯致力於推進對全人類有益的人工智能技術。我們歡迎來自世界各地的領導者和創新者來到利雅德，共同探索如何運用 AI 來創造更明亮、更包容的未來。」

GAIN 2024 將成為全球 AI 創新的催化劑，為與會者提供機會參與 120 多個互動會議，與業界先鋒聯繫，並為將在高峰會上宣布的突破性 AI 合作獻出一分力。此外，高峰會將見證 SDAIA 和全球 AI 科技巨擘之間簽署的許多協議和公告。

編輯須知

有關 GAIN Summit 的更多資訊，請瀏覽：https://globalaisummit.org/en/default.aspx

SOURCE Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)