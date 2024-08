Découvrir les dernières innovations et tendances de l'intelligence artificielle dans le monde

3ème édition du Sommet Mondial de L'Intelligence Artificielle (GAIN Global AI Summit 2024)

PARIS, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- Des leaders de l'IA du monde entier se réuniront pour la troisième édition du Global AI Summit (GAIN) qui se déroulera du 10 au 12 septembre 2024, à Riyad, en Arabie Saoudite.

Organisé par la Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA), l'édition GAIN 2024 abordera les principaux sujets d'actualité autour de l'Intelligence Artificielle : IA générative, IA et urbanisme, gouvernance éthique de l'IA… avec pour but d'analyser en profondeur l'impact de cette technologie sur la société et les entreprises.

L'événement, qui se tiendra au King Abdul Aziz International Conference Center à Riyad, réunira plus de 300 intervenants de plus de 100 pays, dont des leaders mondiaux et des spécialistes de l'IA. Ces derniers animeront des discussions autour l'IA afin d'encourager et de faciliter de futures collaborations internationales, et ainsi stimuler des initiatives mondiales par-delà les frontières.

Le sommet proposera des sessions de haut niveau, notamment un débat sur l'avenir de l'intelligence artificielle générale (AGI), des tables rondes sur la médecine de précision alimentée par l'IA et des ateliers sur le rôle de l'IA dans le développement durable et les Smart Cities.

Des dirigeants de la Silicon Valley, des décideurs politiques influents ainsi que des chercheurs en IA renommés seront présents. Parmi eux :

- Le professeur Simon See, Directeur mondial du centre technologique de l'IA de Nvidia,

- Antony Cook, Directeur juridique adjoint de Microsoft,

- Caroline Yap, Directrice Générale de Google Cloud.

Ils animeront des tables rondes et des keynotes sur l'avenir de la gouvernance de l'IA, les implications éthiques de l'IA, le rôle de la coopération internationale dans l'exploitation du potentiel de l'IA.

La troisième édition est organisée sous le patronage de Son Altesse Royale Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, prince héritier, Premier ministre et Président du conseil d'administration de la Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA), et verra la participation de géants de l'industrie tels qu'Accenture, Oracle, Dell Technologies, Siemens, Boston Dynamics et Google Cloud.

Son Excellence le Dr Abdullah bin Sharaf Alghamdi, Président de la SDAIA, déclare : « À l'approche de la troisième édition du Global AI Summit, nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle ère. L'exploitation de l'IA dans les années à venir, son avenir et sa gouvernance éthique peuvent se résumer en 3 mots : « Maintenant, Prochainement, Jamais ». L'avenir de l'IA nécessite de mettre en place au plus vite une collaboration internationale pour exploiter pleinement son potentiel de manière responsable. »

Son Excellence le Dr Alghamdi ajoute : « Sous la direction visionnaire de Son Altesse Royale le prince héritier Mohammed bin Salman, l'Arabie Saoudite s'est engagée à faire progresser les technologies de l'IA bénéfiques à l'ensemble de l'humanité. Nous sommes impatients d'accueillir des dirigeants et des innovateurs du monde entier à Riyad, alors que nous explorons collectivement la façon dont l'IA peut être exploitée pour créer un avenir meilleur et responsable. »

GAIN 2024 servira de catalyseur pour l'innovation mondiale en matière d'IA, et permettra aux participants d'assister à plus de 120 sessions interactives, d'échanger avec des pionniers de l'industrie et de contribuer à des collaborations révolutionnaires en matière d'IA qui seront annoncées pendant le sommet. En outre, le sommet verra la signature d'un certain nombre d'accords et d'annonces entre la SDAIA et des géants mondiaux de la technologie de l'IA.