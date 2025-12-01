Aos 100 anos, Duas Rodas apresenta sua nova marca DR Aromas & Ingredientes e inicia um novo ciclo de evolução

JARAGUÁ DO SUL, Brasil, 1º de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Duas Rodas inicia um novo capítulo em sua história ao adotar o nome DR Aromas & Ingredientes (DR Flavors & Ingredients, na versão internacional), movimento que marca os 100 anos da multinacional brasileira fundada em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A mudança celebra uma trajetória de vitalidade, inovação e crescimento contínuo no Brasil e no exterior, que consolidou a empresa como líder latino-americana em aromas, extratos botânicos e outros insumos para a indústria de alimentos e bebidas.

Ao longo de um século de história, a DR Aromas & Ingredientes construiu uma operação que abrange oito países, incluindo três unidades fabris no Brasil (Santa Catarina, São Paulo e Sergipe), México, Chile e Colômbia, além de escritórios, centros tecnológicos e centros logísticos na Alemanha, Polônia, China e Estados Unidos. Presente em mais de 70 países, a DR se guia pelo propósito de "conectar pessoas e marcas por meio de soluções que despertam sentidos, geram valor e inspiram o futuro da alimentação, com responsabilidade".

A nova identidade nasce como uma evolução natural, mantendo viva a essência da companhia. O nome escolhido – DR Aromas & Ingredientes – reflete o foco estratégico em humanizar sua comunicação e valorizar os aspectos sensoriais e afetivos que conectam as pessoas com os alimentos, em um movimento cada vez mais relevante na comunicação global do setor.

A transição de marca e os planos de desenvolvimento contínuo da empresa são conduzidos pelo Presidente do Conselho de Administração, Leonardo Fausto Zipf, e pela Presidente-Executiva, Rosemeri Francener. "Somos fruto do trabalho de pessoas comprometidas, visionárias e determinadas", diz Zipf. "Esta empresa sempre soube se reinventar, mantendo-se fiel à sua essência. Nosso olhar está no futuro, mas os valores que nos trouxeram até aqui seguem inabaláveis."

Rosemeri Francener reforça o sentimento de responsabilidade do novo ciclo. "Completar 100 anos é uma conquista rara. Mas, mais do que isso, é uma responsabilidade. Estamos honrando a nossa história ao continuar crescendo com foco, propósito e paixão pelo que fazemos. Estamos apenas no começo de um novo ciclo de conquistas", afirma.

FONTE Duas Rodas