A los 100 años, Duas Rodas presenta su nueva marca DR Flavors & Ingredients e inicia un nuevo ciclo de evolución

Duas Rodas inicia un nuevo capítulo en su historia al adoptar el nombre DR Flavors & Ingredients, unmovimiento que marca el centenario de la multinacional brasileña fundada en Jaraguá do Sul, Santa Catarina. El cambio celebra una trayectoria de vitalidad, innovación y crecimiento continuo en Brasil y en el exterior, que ha consolidado a la compañía como líder latinoamericano en sabores, extractos botánicos y soluciones para la industria de alimentos y bebidas.

Con más de un siglo de historia, DR Flavors & Ingredients desarrollado una operación que abarca ocho países, con unidades de fabricación en Brasil (Santa Catarina, São Paulo y Sergipe), México, Chile y Colombia, además de oficinas, centros tecnológicos y logísticos en Alemania, Polonia, China y Estados Unidos. Presente en más de 70 países, DR se guía por el propósito de "conectar personas y marcas a través de soluciones que despierten los sentidos, generen valor e inspiren el futuro de la alimentación, con responsabilidad".

La nueva identidad nace como una evolución natural, manteniendo viva la esencia de la empresa. El nombre elegido – DR Flavors & Ingredients – refleja el enfoque estratégico en humanizar la comunicación y destacar los aspectos sensoriales y afectivos que conectan a las personas con los alimentos, un movimiento cada vez más relevante en la comunicación global del sector.

La transición de la marca y los planes de desarrollo continuo de la compañía están liderados por el presidente del Consejo de Administración, Leonardo Fausto Zipf, y la presidenta ejecutiva, Rosemeri Francener. "Somos fruto del trabajo de personas comprometidas, visionarias y determinadas", afirma Zipf. "Esta empresa siempre ha sabido reinventarse, sin perder su esencia. Tenemos la mirada puesta en el futuro, pero los valores que nos trajeron hasta aquí permanecen inquebrantables".

Rosemeri Francener refuerza el sentimiento de responsabilidad que marca este nuevo ciclo. "Cumplir 100 años es un logro poco común. Pero más que eso, es una responsabilidad. Honramos nuestra historia al seguir creciendo con enfoque, propósito y pasión por lo que hacemos. Estamos apenas al inicio de un nuevo ciclo de conquistas", afirma Rosemeri.

