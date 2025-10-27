Duas Rodas destaca extratos de erva-mate padronizados em ativos e soluções naturais na SupplySide Global 2025

SÃO PAULO, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Com 100 anos de experiência em ingredientes naturais, a Duas Rodas destacará o MateActive, portfólio de extratos de erva-mate padronizados em ativos, incluindo o extrato exclusivo de mate verde padronizado em 15% de ácidos clorogênicos, na SupplySide Global 2025, de 27 a 30 de outubro, nos EUA. A inovação reforça o compromisso da empresa brasileira em oferecer soluções que combinam ciência, naturalidade e desempenho, em sintonia com movimentos de saúde e bem-estar.

Os extratos são elaborados a partir das folhas de erva-mate (Ilex paraguariensis), planta nativa da América do Sul conhecida pela rica composição fitoquímica, com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e benefícios para o metabolismo, incluindo efeitos positivos sobre perfil lipídico, glicemia e redução de peso.

Finalista no concurso de inovações Idol Ingredientes-Food & Beverage, categoria Foco, o MateActive estará em destaque no New Products Zone, espaço dedicado à exposição de inovações e lançamentos da indústria.

Reconhecida pela capacidade de transformar ingredientes da biodiversidade latino-americana em tecnologias aplicadas à indústria de alimentos, bebidas e suplementos, a Duas Rodas também apresentará o Vitamin-Ace, extratos de acerola patronizados em até 40% de Vitamina C, extratos com poder de coloração natural e desidratados de frutas e vegetais, além de soluções Taste Full Technologies, desenvolvidas para aprimorar sabor e experiência sensorial em diferentes formulações.

Selecionada entre as seis empresas a participar do tour guiado "Trendspotting: The food and beverage trends guided tour that serves up what's next", a empresa receberá no estande a visita de público especializado, que poderá degustar o pó para preparo de bebida pré-treino e a bebida mate latte, com MateActive e sabor cereja; gummies com aromas naturais e extratos com poder colorante urucum e açaí; e o pó para preparo de bebida focada em hidratação, com água de coco, sabor natural de jabuticaba e cor natural azul do extrato de jenipapo – todas aplicações com tecnologias Taste Full Technologies.

Outro destaque será o shot funcional sabor natural de manga, vinagre de maçã e acerola, com VitaminACE 40, desidratados de vinagre de maçã e tapioca como fontes de fibra, apoiando a saúde gastrointestinal.

Com presença em 70 países, a empresa atende 10 mil clientes com portfólio que inclui aromas naturais, extratos botânicos e desidratados vegetais. Fundada por imigrantes alemães, possui operações no Brasil, Chile, Colômbia, México, EUA, China, Alemanha e Polônia.

FONTE Duas Rodas