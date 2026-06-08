APSEZ garante serviços marítimos de 10 anos para a primeira exportação de GNL da Argentina para a Índia

O contrato marca a entrada da maior empresa de transporte integrado da Índia na América do Sul e fortalece seu portfólio global de serviços marítimos.

O consórcio Adani Group-Meridian prestará serviços marítimos para o projeto Southern Energy FLNG, apoiado por um compromisso de investimento estimado em $ 70 milhões.

O projeto fortalece o papel da APSEZ em um corredor emergente de exportação de GNL, ao mesmo tempo em que reforça as crescentes ligações energéticas entre a Índia e a Argentina.

AHMEDABAD, Índia, 8 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ), a maior empresa de transporte integrado da Índia, garantiu um contrato de serviços marítimos de 10 anos para a primeira exportação de gás natural liquefeito (GNL) da Argentina, marcando sua entrada na América do Sul e expandindo sua presença internacional de serviços marítimos.

O contrato foi adjudicado à subsidiária da APSEZ, The Adani Harbour International FZCO, por meio de um consórcio com o Meridian Group, com sede na Argentina, após um processo de licitação global conduzido pela Southern Energy S.A. (SESA). O prêmio fortalece a presença da APSEZ em todas as cadeias de valor internacionais de logística de energia e ressalta suas crescentes capacidades em serviços marítimos especializados.

Pelo acordo, o consórcio fornecerá serviços marítimos de ponta a ponta, incluindo operações de rebocadores para transportadores de GNL, logística offshore e suporte de fornecimento e serviços de transferência de tripulação. O escopo será apoiado por quatro rebocadores de alta especificação, um navio de abastecimento de rebocadores de manuseio de âncoras e um barco de tripulação.

O Sr. Ashwani Gupta, diretor e diretor executivo (CEO) em tempo integral da APSEZ, disse: "Este projeto reflete nossa crescente capacidade de apoiar projetos de infraestrutura de energia em larga escala em todas as regiões. Com operações marítimas em 12 países e uma frota crescente de ativos marítimos que apoiam portos, terminais de GNL, empresas nacionais de petróleo, refinarias e instalações offshore, trazemos uma profunda experiência operacional para ambientes marítimos complexos. Ao combinar essas capacidades com fortes parcerias locais, estamos ajudando a criar ecossistemas marítimos confiáveis que permitem novos corredores de comércio de energia e fortalecem a resiliência do fornecimento a longo prazo."

A Argentina está emergindo como um importante novo fornecedor de GNL, com acordos em vigor para apoiar as exportações de até 10 milhões de toneladas (MT) anualmente para a Índia a partir de 2027. Espera-se que o projeto Southern Energy FLNG desempenhe um papel importante na conexão dessa crescente base de fornecimento com os centros de demanda globais.

O projeto FLNG da Southern Energy está sendo desenvolvido pela SESA, uma joint venture entre a Golar LNG e a Pan American Energy (PAE). Localizado no Golfo de San Matías, na Província de Río Negro, na Argentina, o projeto irá liquefazer o gás natural do gasoduto General San Martin a bordo do navio Flutuante de Gás Natural Liquefeito (FLNG) Hilli Episeyo, com operações comerciais previstas para começar em setembro de 2027.

Em sua primeira fase, o projeto deverá produzir 2,45 MT de GNL anualmente, o equivalente a aproximadamente 28 cargas por ano, tornando-se o primeiro projeto operacional de exportação de GNL da Argentina.

O contrato será executado por meio da Meridian Transportes Marítimos S.A., a joint venture 51:49 entre a Adani Harbour International FZCO e o Meridian Group.

Sobre a APSEZ

APSEZ, parte do Grupo Adani globalmente diversificado, um Operador de Transporte Integrado líder - através da originação de carga (Rede Internacional de Frete) através de manuseio portuário, transporte ferroviário, parques logísticos multimodais, armazenamento e entrega final via transporte rodoviário até os portões do cliente.

Essa abrangente capacidade "costa a porta", apoiada por infraestrutura digital de ponta e otimização baseada em IA, posiciona a APSEZ como a principal fornecedora de soluções de logística integrada da Índia. A empresa opera um ecossistema abrangente de 15 portos e terminais estrategicamente localizados nas costas oeste, sul e leste da Índia, combinados com uma frota marítima diversificada de 136 embarcações, capacidades de logística integrada, incluindo 12 parques de logística multimodais, 3,1 milhões de pés quadrados de armazéns e mais de 25.000 caminhões operando em sua plataforma proprietária, fornecendo assim capacidades para lidar com grandes quantidades de carga das áreas costeiras e do interior. A APSEZ também opera 4 portos internacionais na Austrália, Colombo, Israel e Tanzânia.

Com uma capacidade atual de movimentação de carga de 653 milhões de toneladas por ano, a APSEZ comanda aproximadamente 27% dos volumes portuários totais da Índia, visando a produção de 1 bilhão de toneladas até 2030.

Reconhecida entre os 5% principais das empresas globais de transporte e infraestrutura de transporte na Avaliação Global de Sustentabilidade Corporativa da S&P de 2025 (percentil 95 globalmente), com cinco portos no Índice de Desempenho de Portos de Contêineres do Banco Mundial em 2024, a APSEZ combina escala, excelência operacional e capacidades integradas para permitir um comércio global contínuo.

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FONTE Adani Group