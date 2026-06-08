APSEZ asegura 10 años de servicios marítimos para la primera exportación de GNL de Argentina a la India

El contrato marca la entrada de la mayor empresa de transporte integrado de la India en América del Sur y fortalece su cartera global de servicios marítimos.

El consorcio Adani Group-Meridian prestará servicios marítimos para el proyecto Southern Energy FLNG, respaldado por un compromiso de inversión estimado de $ 70 millones.

El proyecto fortalece el papel de APSEZ en un corredor de exportación de GNL emergente al tiempo que refuerza los crecientes vínculos energéticos entre India y Argentina.

AHMEDABAD, India, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ), la mayor empresa de transporte integrado de la India, ha obtenido un contrato de servicios marítimos de 10 años para la primera exportación de gas natural licuado (GNL) de Argentina, lo que marca su entrada en América del Sur y amplía su huella de servicios marítimos internacionales.

El contrato ha sido adjudicado a la filial de APSEZ, The Adani Harbour International FZCO, a través de un consorcio con Meridian Group, con sede en Argentina, tras un proceso de licitación competitivo global llevado a cabo por Southern Energy S.A. (SESA). El premio refuerza la presencia de APSEZ en las cadenas de valor de la logística energética internacional y subraya sus crecientes capacidades en servicios marítimos especializados.

En virtud del acuerdo, el consorcio proporcionará servicios marítimos de extremo a extremo, incluidas las operaciones de remolcadores para transportistas de GNL, logística en alta mar y apoyo de suministro y servicios de transferencia de tripulación. El alcance contará con el apoyo de cuatro remolcadores de alta especificación, un buque de suministro de remolcadores de manejo de anclas y un barco de tripulación.

El Sr. Ashwani Gupta, director a tiempo completo y director general (CEO) de APSEZ, declaró: "Este proyecto refleja nuestra creciente capacidad para apoyar proyectos de infraestructura energética a gran escala en todas las geografías. Con operaciones marítimas en 12 países y una creciente flota de activos marítimos que respaldan puertos, terminales de GNL, compañías petroleras nacionales, refinerías e instalaciones en alta mar, aportamos una profunda experiencia operativa a entornos marítimos complejos. Al combinar estas capacidades con sólidas asociaciones locales, estamos ayudando a crear ecosistemas marítimos confiables que permitan nuevos corredores comerciales de energía y fortalezcan la resiliencia del suministro a largo plazo ".

Argentina se está convirtiendo en un importante nuevo proveedor de GNL, con acuerdos vigentes para apoyar las exportaciones de hasta 10 millones de toneladas (TM) anuales a la India a partir de 2027. Se espera que el proyecto FLNG de Southern Energy desempeñe un papel importante en la conexión de esta creciente base de suministro con los centros de demanda mundial.

El proyecto FLNG de Southern Energy está siendo desarrollado por SESA, una empresa conjunta entre Golar LNG y Pan American Energy (PAE). El proyecto, ubicado en el Golfo de San Matías, en la provincia argentina de Río Negro, licuará gas natural del gasoducto General San Martín a bordo del buque de Gas Natural Licuado Flotante (FLNG) Hilli Episeyo, y se espera que las operaciones comerciales comiencen en septiembre de 2027.

En su primera fase, se espera que el proyecto produzca 2,45 TM de GNL anualmente, lo que equivale a aproximadamente 28 cargas por año, lo que lo convierte en el primer proyecto operativo de exportación de GNL de Argentina.

El contrato se ejecutará a través de Meridian Transportes Marítimos S.A., la empresa conjunta 51:49 entre Adani Harbour International FZCO y Meridian Group.

Acerca de APSEZ

APSEZ, que forma parte del Grupo Adani, diversificado a nivel mundial, es un operador de transporte integrado líder en la originación de carga (Red Internacional de Carga) a través del manejo portuario, el transporte ferroviario, los parques logísticos multimodales, el almacenamiento y la entrega final a través del transporte por carretera a las puertas de los clientes.

Esta capacidad integral "de costa a puerta", respaldada por infraestructura digital de vanguardia y optimización impulsada por IA, posiciona a APSEZ como el principal proveedor de soluciones logísticas integradas de la India. La compañía opera un ecosistema integral de 15 puertos y terminales ubicados estratégicamente en las costas oeste, sur y este de la India, combinados con una flota marina diversificada de 136 embarcaciones, capacidades logísticas integradas que incluyen 12 parques logísticos multimodales, 3,1 millones de pies cuadrados de almacenes y más de 25.000 camiones que operan en su plataforma patentada, proporcionando así capacidades para manejar grandes cantidades de carga tanto de las zonas costeras como del interior. APSEZ también opera 4 puertos internacionales en Australia, Colombo, Israel y Tanzania.

Con una capacidad actual de manejo de carga de 653 millones de toneladas por año, APSEZ controla aproximadamente el 27 % de los volúmenes portuarios totales de la India, con el objetivo de alcanzar un rendimiento de mil millones de toneladas para 2030.

Reconocido entre el 5 % superior de las empresas mundiales de transporte e infraestructura de transporte en la Evaluación Global de Sostenibilidad Corporativa de S&P de 2025 (percentil 95 a nivel mundial), con cinco puertos que figuran en el Índice de Desempeño de Puertos de Contenedores 2024 del Banco Mundial, APSEZ combina escala, excelencia operativa y capacidades integradas para permitir un comercio global sin problemas.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2905115/Adani_Group_Logo.jpg

FUENTE Adani Group