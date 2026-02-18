Adani Group investirá US$ 100 bilhões em data centers de IA movidos a energia renovável até 2035

O conglomerado diversificado investirá US$ 100 bilhões até 2035 em infraestrutura de centros de dados de Inteligência Artificial (IA) movidos a energia renovável.

O anúncio deve catalisar outros US$ 150 bilhões em investimentos relacionados, formando um ecossistema de IA estimado em US$ 250 bilhões.

A expansão ampliará a capacidade dos centros de dados da AdaniConnex de 2 gigawatts (GW) para 5 GW, distribuídos em diversos campi na Índia.

AHMEDABAD, Índia, 18 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Adani Group, da Índia, informou nesta segunda-feira que investirá US$ 100 bilhões até 2035 para construir centros de dados movidos a energia renovável, projetados para cargas de trabalho de Inteligência Artificial (IA), em um dos maiores compromissos privados já anunciados no país para infraestrutura digital.

O investimento tem como objetivo estabelecer uma base soberana de energia e capacidade computacional para sustentar o crescente ecossistema de IA da Índia. O grupo afirmou que a iniciativa pode catalisar outros US$ 150 bilhões em investimentos em servidores, plataformas de nuvem soberana, sistemas elétricos avançados e infraestrutura correlata, formando um ecossistema de IA estimado em US$ 250 bilhões.

O plano de expansão amplia a capacidade nacional de centros de dados da AdaniConnex, atualmente em 2 gigawatts (GW), para 5 GW. A plataforma foi concebida para integrar geração de energia renovável, resiliência da rede elétrica e infraestrutura de computação de alta densidade voltada à IA, em uma arquitetura unificada.

O grupo está em parceria com o Google, da Alphabet, para desenvolver um campus de centro de dados voltado à Inteligência Artificial em escala de gigawatt em Visakhapatnam, no estado de Andhra Pradesh, e está desenvolvendo campi adicionais em Noida, na Região da Capital Nacional de Délhi (NCR). O grupo também colabora com a Microsoft em projetos em Hyderabad e Pune, localizados, respectivamente, nos estados indianos de Telangana (sul) e Maharashtra (oeste). Estão em andamento negociações com outras empresas globais de tecnologia para a implantação de novos campi voltados à IA.

O presidente do Adani Group, Gautam Adani, afirmou: "Nações que integrarem capacidade energética e computacional definirão a próxima fase do crescimento tecnológico".

A base de energia renovável será sustentada pelo projeto Khavda, de 30 GW, da Adani Green Energy, em Gujarat, do qual mais de 10 GW já estão em operação. O grupo também assumiu, separadamente, o compromisso de investir mais US$ 55 bilhões para ampliar seu portfólio de energia renovável, incluindo sistemas de armazenamento de energia em baterias de grande escala.

Os centros de dados incorporarão sistemas avançados de resfriamento líquido, projetos de energia de alta eficiência e capacidade dedicada a grandes modelos de linguagem indianos e a iniciativas nacionais de dados, com foco no fortalecimento da soberania de dados. Uma parcela da capacidade de Unidades de Processamento Gráfico (GPUs) será reservada para startups indianas de Inteligência Artificial, instituições de pesquisa e inovadores em tecnologias de base avançada.

