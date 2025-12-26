LG apresenta robô doméstico na CES 2026 e compartilha sua visão de "casa com zero trabalho"

LG CLOiD redefine a experiência doméstica ao facilitar as tarefas diárias, liberando tempo para o que realmente importa

SEUL, Coreia do Sul, 26 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) apresentará seu novo robô doméstico, o LG CLOiD, pela primeira vez na CES 2026, que acontece em Las Vegas, de 6 a 9 de janeiro. Representando o progresso contínuo da LG em robótica doméstica, o LG CLOiD foi projetado para realizar uma vasta gama de tarefas dentro de casa, aprimorando a praticidade do dia a dia e melhorando a qualidade de vida ao tornar o gerenciamento do lar mais eficiente e intuitivo.

Posicionado como um assistente residencial, o LG CLOiD materializa a visão da LG de uma "casa com zero trabalho para mais tempo de qualidade" (Zero Labor Home, Makes Quality Time) — um futuro em que a tecnologia reduz significativamente o fardo das tarefas diárias, permitindo que os clientes se concentrem mais nas pessoas e nos momentos que realmente importam. O robô representa um marco fundamental em direção ao objetivo de longo prazo da empresa de liberar seus clientes das tarefas domésticas demoradas.

Com um design otimizado para os ambientes residenciais modernos, o LG CLOiD foi produzido para executar uma ampla variedade de funções no lar. Seus dois braços articulados, equipados com motores que oferecem sete graus de liberdade cada, proporcionam movimentos versáteis e similares aos humanos. Os cinco dedos com acionamento individual em cada mão garantem uma destreza avançada, permitindo que o CLOiD realize tarefas delicadas e precisas que exigem coordenação motora fina.

No centro do LG CLOiD está um chipset integrado na cabeça, que funciona como o "cérebro" do robô. O sistema é complementado por uma tela, alto-falante, câmera e um conjunto de sensores que possibilitam comunicação expressiva, interação por voz natural e navegação inteligente. Equipado com a tecnologia de Inteligência Afetiva (Affectionate Intelligence) da LG, o CLOiD foi projetado para perceber o ambiente ao seu redor, interagir de forma natural e amigável e aprimorar suas respostas ao longo do tempo por meio de interações contínuas, visando oferecer um suporte cada vez mais personalizado para as tarefas cotidianas.

A LG vê a robótica como um motor de crescimento estratégico para o futuro e está acelerando a inovação neste setor. Como parte desse esforço, a empresa estabeleceu o Laboratório de Robótica HS (HS Robotics Lab) dentro de sua divisão de Soluções para Eletrodomésticos, com o objetivo de desenvolver tecnologias diferenciadas e fortalecer suas capacidades essenciais em robótica e a competitividade de seus produtos. Em paralelo, a LG busca ativamente iniciativas de pesquisa conjunta e parcerias estratégicas com empresas líderes em robótica na Coreia e em todo o mundo.

Os visitantes da CES 2026 poderão vivenciar o LG CLOiD e uma variedade de cenários reais da "Casa com Zero Trabalho" no estande da LG (#15004, Las Vegas Convention Center).

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

