LG UltraGear GX9 é centro da festa para uma "virada gamer" de respeito

Com OLED 5K2K e Dual-Mode de 330Hz, monitor de 45 polegadas une amigos para imersão cinematográfica e competições acirradas na contagem regressiva para 2026

SÃO PAULO, 22 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Enquanto muitos brasileiros se preparam para a tradicional celebração da virada, para tantos outros o conceito de reunião social está evoluindo. A noite da virada é a certeza da folga no dia seguinte, fazendo com que a jogatina para muitos gamers não tenha hora para acabar. Para apoiar o jogador que pretende aproveitar esse momento recebendo sua "party" em casa, a LG Electronics destaca o LG UltraGear™ GX9 (45GX950A-B) não apenas como uma tela de alta performance, mas como o verdadeiro centro da festa.

LG UltraGear GX9

Todo gamer entende o peso da dúvida clássica entre priorizar texturas ultra detalhadas em jogos cinemáticos, ou velocidade máxima para competir. Com a tecnologia Dual-Mode, o GX9 resolve isso com um clique e se adapta à vibe da festa. O anfitrião pode usar a resolução 5K2K (5120 x 2160) para deixar todo mundo de boca aberta com jogos de visuais cinematográficos, ou mudar instantaneamente para o modo Full HD a 330Hz, perfeito para aqueles campeonatos rápidos e acirrados entre amigos na madrugada do dia 1º.

"O Ano Novo é sobre estar junto e se divertir. O GX9 traz exatamente essa energia: ele é grande o suficiente para todo mundo ver e rápido o suficiente para quem joga sério. Criamos um monitor que vira o centro das atenções, perfeito tanto para quem quer curtir um visual incrível quanto para quem vai virar a noite competindo com os amigos", comenta Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Brasil.

O design do monitor também foi pensado para o grupo. A tela curva gigante de 45 polegadas (800R) cria uma espécie de "cockpit" imersivo, mas sem deixar a galera em volta perder nenhum lance. E como é tecnologia OLED, o contraste é perfeito e o tempo de resposta é instantâneo (0,03ms) — ou seja, sem borrões na tela e sem desculpas de lag na hora da partida.

Para quem quer começar 2026 de setup novo, o GX9 é o upgrade definitivo para garantir que o próximo ano já comece com vitória desde a festa da virada.

LG na CES 2026: o futuro em sintonia com você

A CES 2026 será o palco para a visão de futuro da LG, guiada pelo tema "Inovação em sintonia com você". No evento, o destaque será a Inteligência Afetiva, tecnologia que entende o contexto e antecipa as necessidades do usuário para oferecer uma experiência verdadeiramente conectada e intuitiva. Essa jornada de inovação se estende desde o "Lar Sem Esforço" até a nova era da mobilidade, com o propósito de tornar o dia a dia mais simples e intuitivo. Um portfólio de inovações com inteligência artificial dará forma a essa visão. Para descobrir as tecnologias que irão moldar o futuro, acompanhe a coletiva de imprensa LG World Premiere, com transmissão ao vivo no site da LG e em seu canal global no YouTube.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

