Ar-Condicionado LG transforma Home Office com foco em produtividade

Notícias fornecidas por

LG Electronics Brasil

27 out, 2025, 20:58 GMT

Com o trabalho remoto consolidado, LG oferece climatização inteligente que combate distrações, purifica o ar e otimiza a performance do profissional moderno

SÃO PAULO, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- O home office no Brasil evoluiu de uma adaptação temporária para um pilar estratégico de carreira. À medida que as empresas reconhecem os ganhos de performance — um sentimento que, segundo a FGV1, saltou de 2,2% para 19,5% entre 2022 e 2023 — a responsabilidade pela criação de um ambiente de alta produtividade se transfere para o profissional. Nesse novo cenário, a LG Electronics destaca suas soluções de climatização como aliadas essenciais para transformar o lar em uma zona de máxima concentração e eficiência.

Continue Reading
Divulgação LG
Divulgação LG

O desempenho cognitivo é diretamente afetado por fatores ambientais. Flutuações de temperatura, ruídos de fundo e a qualidade do ar que se respira podem minar o foco e aumentar o cansaço mental. Reconhecendo que o silêncio e o conforto térmico são insumos para o trabalho focado, a LG desenvolveu uma engenharia que ataca precisamente esses desafios.

"Percebemos que o profissional moderno não busca apenas conforto, ele busca uma vantagem competitiva. Investir no home office é investir na própria carreira. Por isso, nossa linha DUAL Inverter foi pensada como uma ferramenta de performance. Ela entrega o silêncio para o raciocínio profundo, a pureza do ar para a clareza mental com a tecnologia UVnano™, e o controle inteligente via ThinQ® para um fluxo de trabalho sem interrupções. É a tecnologia a serviço da produtividade", detalha Lucas Nogueira, Gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics Brasil.

O coração dessa solução é a tecnologia DUAL Inverter, que proporciona um controle climático superior. Ao contrário de modelos convencionais, ela garante um ambiente sem as oscilações de temperatura que quebram a concentração, além de atingir a refrigeração ideal 40% mais rápido.

Para o trabalho que exige imersão, seu funcionamento extremamente silencioso (a partir de 19 decibéis) cria uma bolha de tranquilidade, enquanto sua eficiência energética permite que o ambiente ideal seja mantido durante todo o dia, eliminando o dilema entre conforto e custo.

Além da performance climática, a preocupação com a saúde é central. Modelos equipados com a tecnologia UVnano™ asseguram um ar mais puro ao eliminar até 99,99% de vírus e bactérias de dentro do aparelho. Toda a gestão do ambiente é simplificada pelo aplicativo LG ThinQ®, que permite ajustes via smartphone ou por comando de voz com Alexa e Google Assistente. Com apoio de inteligência artificial que aprende os hábitos dos usuários, o ar-condicionado passa a operar de forma otimizada, integrando-se à rotina de trabalho de maneira inteligente e sem distrações.

*1 FGV "Tendências do home office no Brasil | Portal FGV"

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC. 

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios:Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL 

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG 

Site: Link 
Instagram: Link 
Twitter: Link 
YouTube: Link 
Facebook: Link 
Linkedin: Link 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806400/Imagem1.jpg

FONTE LG Electronics Brasil

Da mesma fonte

LG redefine gestão de climatização comercial com conectividade inteligente

LG redefine gestão de climatização comercial com conectividade inteligente

A LG Electronics do Brasil reforça sua liderança no mercado de climatização ao apresentar um ecossistema de conectividade inteligente que atende...
Especialista da LG destaca monitor ideal para cada usuário

Especialista da LG destaca monitor ideal para cada usuário

Escolher o monitor ideal para montar o setup nem sempre é uma tarefa fácil. Com entretenimento e performance caminhando juntos, a LG Electronics...
More Releases From This Source

Explorar

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Retail

Retail

HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning)

HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning)

News Releases in Similar Topics