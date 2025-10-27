Ar-Condicionado LG transforma Home Office com foco em produtividade

Com o trabalho remoto consolidado, LG oferece climatização inteligente que combate distrações, purifica o ar e otimiza a performance do profissional moderno

SÃO PAULO, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- O home office no Brasil evoluiu de uma adaptação temporária para um pilar estratégico de carreira. À medida que as empresas reconhecem os ganhos de performance — um sentimento que, segundo a FGV1, saltou de 2,2% para 19,5% entre 2022 e 2023 — a responsabilidade pela criação de um ambiente de alta produtividade se transfere para o profissional. Nesse novo cenário, a LG Electronics destaca suas soluções de climatização como aliadas essenciais para transformar o lar em uma zona de máxima concentração e eficiência.

Divulgação LG

O desempenho cognitivo é diretamente afetado por fatores ambientais. Flutuações de temperatura, ruídos de fundo e a qualidade do ar que se respira podem minar o foco e aumentar o cansaço mental. Reconhecendo que o silêncio e o conforto térmico são insumos para o trabalho focado, a LG desenvolveu uma engenharia que ataca precisamente esses desafios.

"Percebemos que o profissional moderno não busca apenas conforto, ele busca uma vantagem competitiva. Investir no home office é investir na própria carreira. Por isso, nossa linha DUAL Inverter foi pensada como uma ferramenta de performance. Ela entrega o silêncio para o raciocínio profundo, a pureza do ar para a clareza mental com a tecnologia UVnano™, e o controle inteligente via ThinQ® para um fluxo de trabalho sem interrupções. É a tecnologia a serviço da produtividade", detalha Lucas Nogueira, Gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics Brasil.

O coração dessa solução é a tecnologia DUAL Inverter, que proporciona um controle climático superior. Ao contrário de modelos convencionais, ela garante um ambiente sem as oscilações de temperatura que quebram a concentração, além de atingir a refrigeração ideal 40% mais rápido.

Para o trabalho que exige imersão, seu funcionamento extremamente silencioso (a partir de 19 decibéis) cria uma bolha de tranquilidade, enquanto sua eficiência energética permite que o ambiente ideal seja mantido durante todo o dia, eliminando o dilema entre conforto e custo.

Além da performance climática, a preocupação com a saúde é central. Modelos equipados com a tecnologia UVnano™ asseguram um ar mais puro ao eliminar até 99,99% de vírus e bactérias de dentro do aparelho. Toda a gestão do ambiente é simplificada pelo aplicativo LG ThinQ®, que permite ajustes via smartphone ou por comando de voz com Alexa e Google Assistente. Com apoio de inteligência artificial que aprende os hábitos dos usuários, o ar-condicionado passa a operar de forma otimizada, integrando-se à rotina de trabalho de maneira inteligente e sem distrações.

*1 FGV "Tendências do home office no Brasil | Portal FGV"

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios:Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: Link

Instagram: Link

Twitter: Link

YouTube: Link

Facebook: Link

Linkedin: Link

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806400/Imagem1.jpg

FONTE LG Electronics Brasil