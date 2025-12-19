Monitores LG UltraGear entregam desempenho ideal para gamers vencerem neste Natal

Com a revolução OLED Dual Mode e o novo padrão de 180Hz, linha une velocidade e imersão para transformar o setup e garantir a vitória de todos os perfis de jogadores

SÃO PAULO, 19 dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Mais do que uma data comercial, o Natal tornou-se um verdadeiro rito de passagem para a comunidade gamer brasileira. É o momento do ano reservado para o tão sonhado "upgrade", a concretização da "estação de batalha" ideal para as férias. Segundo a Pesquisa Game Brasil 2025 (PGB), 82,8% da população consome jogos digitais, e praticamente metade desses gamers joga em consoles ou PC, a LG Electronics do Brasil posiciona a linha UltraGear™ como o coração dessa experiência, oferecendo um guia para ajudar o consumidor a escolher a tela perfeita, transformando especificações técnicas em pura vantagem competitiva.

Monitores LG UltraGear entregam desempenho ideal

Seja para o entusiasta que busca o realismo gráfico ou para o competidor que precisa de milissegundos de vantagem, o monitor deixou de ser um periférico passivo para se tornar um elemento central de interação, e em 2025, a escolha do equipamento certo define a fronteira entre apenas jogar e realmente vencer.

"Para o gamer brasileiro, o Natal geralmente representa a conquista do setup dos sonhos. Nosso objetivo com a linha UltraGear é garantir que, seja para o competidor de Esports ou para o explorador de mundos abertos, o monitor seja o componente que valida todo o setup, transformando especificações técnicas em pura emoção e vantagem competitiva," afirma Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Brasil.

A grande estrela para este Natal é o recém-chegado LG UltraGear 45GX950A-B. Rompendo as barreiras entre "monitor de trabalho" e "monitor de jogo", este modelo define o padrão premium para 2025 com sua massiva tela OLED de 45 polegadas e curvatura 800R, que abraça o campo de visão do usuário.

O diferencial estratégico está em sua resolução 5K2K (5120 x 2160). Para editores de vídeo e designers, isso significa uma densidade de pixels (PPI) que torna textos e imagens cristalinos, oferecendo uma área de trabalho vasta para multitarefas sem perder a nitidez. Porém, ao encerrar o expediente, o monitor revela sua alma gamer com a tecnologia Dual Mode, que com um clique transita da alta fidelidade visual para um modo competitivo de 330Hz, garantindo fluidez absoluta em jogos de ação. É o presente definitivo para o usuário que não aceita concessões.

Democratizando o acesso à alta performance, a LG atualizou seu padrão de entrada neste ano. Modelos como o 24GS60F e o 27GS60F elevam a régua para ao trazer taxas de atualização nativas de 180Hz, oferecendo 25% mais fluidez que os antigos padrões de mercado. Combinados com painéis IPS que garantem fidelidade de cor (99% sRGB), esses monitores são a porta de entrada ideal para quem busca sair do casual e levar a jogatina a sério, eliminando borrões em movimentos rápidos.

Além do painel, a "magia" do Natal gamer reside no software. A linha UltraGear conta com recursos como o Dynamic Action Sync (DAS), que minimiza o atraso de entrada para que a reação na tela seja tão rápida quanto os reflexos do jogador, e o Black Stabilizer, que ilumina cenas escuras sem estourar o brilho, funcionando como uma "visão tática" contra inimigos escondidos nas sombras.

LG na CES 2026: o futuro em sintonia com você

A CES 2026 será o palco para a visão de futuro da LG, guiada pelo tema "Inovação em sintonia com você". No evento, o destaque será a Inteligência Afetiva, tecnologia que entende o contexto e antecipa as necessidades do usuário para oferecer uma experiência verdadeiramente conectada e intuitiva. Essa jornada de inovação se estende desde o "Lar Sem Esforço" até a nova era da mobilidade, com o propósito de tornar o dia a dia mais simples e intuitivo. Um portfólio de inovações com inteligência artificial dará forma a essa visão. Para descobrir as tecnologias que irão moldar o futuro, acompanhe a coletiva de imprensa LG World Premiere, com transmissão ao vivo no site da LG e em seu canal global no YouTube.

