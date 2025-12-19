LG APRESENTA TECNOLOGIA DE MOBILIDADE DE PRÓXIMA GERAÇÃO COM IA GENERATIVA NA CES 2026

Notícias fornecidas por

LG Electronics Brasil

19 dez, 2025, 21:37 GMT

Ao integrar modelos avançados de IA com computação de alto desempenho, impulsionados pela Plataforma Snapdragon Cockpit Elite, a LG estabelece novos padrões para a era do Veículo Definido por IA

SEOUL, 19 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG), líder global em tecnologias de mobilidade, prepara-se para revelar sua inovadora Plataforma de Cabine com IA durante a CES 2026, em Las Vegas (6 a 9 de janeiro). Desenvolvida para operar em sistemas automotivos de computação de alto desempenho (HPC), essa solução embarcada utiliza inteligência artificial generativa (IA) e é impulsionada pela Plataforma Snapdragon® Cockpit™ Elite da Qualcomm Technologies, Inc.

Continue Reading
carro
carro

A Plataforma de Cabine com IA fará sua estreia em uma demonstração exclusiva da LG durante a próxima CES. Nela, os visitantes poderão experimentar um cockpit digital que integra a plataforma e vislumbrar o futuro do Veículo Definido por IA (AIDV) — um novo paradigma de mobilidade que transcende o conceito do Veículo Definido por Software (SDV).

Essa plataforma integra modelos de IA generativa — incluindo modelos de linguagem visual (VLMs), modelos de linguagem de grande escala (LLMs) e modelos de geração de imagens — ao sistema de infotainment no veículo (IVI) da LG. Essa fusão inaugura uma nova era de experiências de condução inteligentes e totalmente sensíveis ao contexto.

Aproveitando as robustas capacidades de computação do Snapdragon Cockpit Elite, todos os cálculos de IA são processados diretamente no dispositivo, dentro do próprio veículo. Isso elimina a necessidade de comunicação com servidores externos, garantindo uma operação mais estável e em tempo real, ao mesmo tempo em que aprimora significativamente a privacidade e a segurança dos dados, por eliminar vulnerabilidades associadas à nuvem.

A Plataforma de Cabine com IA é capaz de analisar o ambiente de condução e o estado do motorista, utilizando dados de câmeras internas e externas do veículo para oferecer assistência personalizada em tempo real. Por exemplo, se um veículo próximo iniciar uma manobra de mudança de faixa e o sistema identificar que o motorista ainda não a notou, a plataforma pode emitir um alerta proativo e personalizado, como: "Um carro está mudando de faixa à frente. Por favor, mantenha a atenção na estrada e dirija com segurança."

Além disso, a plataforma permite a geração de interfaces de usuário de infotainment customizadas, que se adaptam dinamicamente às condições externas. Se, por exemplo, o motorista estiver desfrutando de música em uma noite com neve, o sistema pode criar um cenário de fundo temático para a tela de reprodução — como neve caindo entre os postes de luz ou uma vila festivamente decorada — e oferecer sugestões contextuais, como: "Está uma bela noite de neve. Gostaria de ouvir algumas músicas com tema de inverno?"

Este anúncio segue uma colaboração anunciada durante a CES 2025, quando a LG e a Qualcomm Technologies apresentaram a plataforma HPC. Essa solução de computação de alto desempenho integra os sistemas de infotainment no veículo (IVI) e de assistência avançada ao motorista (ADAS) em uma única unidade de controle. Baseada no Snapdragon Ride™ Flex System-on-Chip (SoC) da Qualcomm Technologies, a plataforma consolida diversas funções do veículo em um único controlador, sendo aclamada por sua eficiência de custos e desempenho superior.

Conforme destacou Eun Seok-hyun, presidente da LG Vehicle Solution Company: "Com base em nossa tecnologia comprovada e na confiança global que construímos, continuaremos a expandir parcerias com inovadores como a Qualcomm Technologies para impulsionar a mobilidade do futuro, transcendo o conceito de SDV em direção ao AIDV. Com a Plataforma de Cabine com IA, estamos desenvolvendo uma mobilidade que não apenas compreende os motoristas, mas também responde proativamente às suas necessidades e preferências, transformando cada jornada em uma experiência singularmente pessoal."

CONTATO ASSESSORIA DE IMPRENSA:

Alex Cara - [email protected]

Celia Almudena– [email protected]

Edgard Assis – [email protected]

Julia Oliveira – [email protected]  

CONTATO – LG:

Melissa Castro – [email protected]

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849952/image__31.jpg

FONTE LG Electronics Brasil

Da mesma fonte

Monitores LG UltraGear entregam desempenho ideal para gamers vencerem neste Natal

Monitores LG UltraGear entregam desempenho ideal para gamers vencerem neste Natal

Mais do que uma data comercial, o Natal tornou-se um verdadeiro rito de passagem para a comunidade gamer brasileira. É o momento do ano reservado...

LG Sound Suite: o primeiro sistema de áudio soundbar do mundo com tecnologia Dolby Atmos FlexConnect

Na CES 2026, a LG Electronics (LG) irá transformar o entretenimento doméstico com a LG Sound Suite, um sistema de áudio residencial que oferece aos...
More Releases From This Source

Explorar

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Internet Technology

Internet Technology

Electrical Utilities

Electrical Utilities

News Releases in Similar Topics