LG APRESENTA TECNOLOGIA DE MOBILIDADE DE PRÓXIMA GERAÇÃO COM IA GENERATIVA NA CES 2026

Ao integrar modelos avançados de IA com computação de alto desempenho, impulsionados pela Plataforma Snapdragon Cockpit Elite, a LG estabelece novos padrões para a era do Veículo Definido por IA

SEOUL, 19 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG), líder global em tecnologias de mobilidade, prepara-se para revelar sua inovadora Plataforma de Cabine com IA durante a CES 2026, em Las Vegas (6 a 9 de janeiro). Desenvolvida para operar em sistemas automotivos de computação de alto desempenho (HPC), essa solução embarcada utiliza inteligência artificial generativa (IA) e é impulsionada pela Plataforma Snapdragon® Cockpit™ Elite da Qualcomm Technologies, Inc.

carro

A Plataforma de Cabine com IA fará sua estreia em uma demonstração exclusiva da LG durante a próxima CES. Nela, os visitantes poderão experimentar um cockpit digital que integra a plataforma e vislumbrar o futuro do Veículo Definido por IA (AIDV) — um novo paradigma de mobilidade que transcende o conceito do Veículo Definido por Software (SDV).

Essa plataforma integra modelos de IA generativa — incluindo modelos de linguagem visual (VLMs), modelos de linguagem de grande escala (LLMs) e modelos de geração de imagens — ao sistema de infotainment no veículo (IVI) da LG. Essa fusão inaugura uma nova era de experiências de condução inteligentes e totalmente sensíveis ao contexto.

Aproveitando as robustas capacidades de computação do Snapdragon Cockpit Elite, todos os cálculos de IA são processados diretamente no dispositivo, dentro do próprio veículo. Isso elimina a necessidade de comunicação com servidores externos, garantindo uma operação mais estável e em tempo real, ao mesmo tempo em que aprimora significativamente a privacidade e a segurança dos dados, por eliminar vulnerabilidades associadas à nuvem.

A Plataforma de Cabine com IA é capaz de analisar o ambiente de condução e o estado do motorista, utilizando dados de câmeras internas e externas do veículo para oferecer assistência personalizada em tempo real. Por exemplo, se um veículo próximo iniciar uma manobra de mudança de faixa e o sistema identificar que o motorista ainda não a notou, a plataforma pode emitir um alerta proativo e personalizado, como: "Um carro está mudando de faixa à frente. Por favor, mantenha a atenção na estrada e dirija com segurança."

Além disso, a plataforma permite a geração de interfaces de usuário de infotainment customizadas, que se adaptam dinamicamente às condições externas. Se, por exemplo, o motorista estiver desfrutando de música em uma noite com neve, o sistema pode criar um cenário de fundo temático para a tela de reprodução — como neve caindo entre os postes de luz ou uma vila festivamente decorada — e oferecer sugestões contextuais, como: "Está uma bela noite de neve. Gostaria de ouvir algumas músicas com tema de inverno?"

Este anúncio segue uma colaboração anunciada durante a CES 2025, quando a LG e a Qualcomm Technologies apresentaram a plataforma HPC. Essa solução de computação de alto desempenho integra os sistemas de infotainment no veículo (IVI) e de assistência avançada ao motorista (ADAS) em uma única unidade de controle. Baseada no Snapdragon Ride™ Flex System-on-Chip (SoC) da Qualcomm Technologies, a plataforma consolida diversas funções do veículo em um único controlador, sendo aclamada por sua eficiência de custos e desempenho superior.

Conforme destacou Eun Seok-hyun, presidente da LG Vehicle Solution Company: "Com base em nossa tecnologia comprovada e na confiança global que construímos, continuaremos a expandir parcerias com inovadores como a Qualcomm Technologies para impulsionar a mobilidade do futuro, transcendo o conceito de SDV em direção ao AIDV. Com a Plataforma de Cabine com IA, estamos desenvolvendo uma mobilidade que não apenas compreende os motoristas, mas também responde proativamente às suas necessidades e preferências, transformando cada jornada em uma experiência singularmente pessoal."

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

