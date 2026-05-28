Ar-condicionado ligado o dia todo? Como usar recursos inteligentes para não se surpreender com a conta de energia

A busca por um ar-condicionado econômico cresce no calor. Veja como a tecnologia ajuda a reduzir o consumo e tire dúvidas sobre o gasto de energia e a temperatura ideal.

SÃO PAULO, 28 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Passado o verão, chegou a hora de responder a uma das dúvidas mais pesquisadas pelos brasileiros: "ar-condicionado gasta muita energia?". A preocupação com o consumo é o principal fator que impede muitas pessoas de manterem o conforto térmico em casa. No entanto, o que poucos sabem é que, com a tecnologia certa e o uso correto, é possível climatizar o ambiente sem sustos na conta de luz.

Divulgação LG

Pensando em responder às principais dúvidas dos consumidores, a LG Electronics, marca líder em inovação, preparou um guia com informações e dicas, mostrando como economizar energia com ar-condicionado e desmistificando crenças populares sobre o uso do aparelho.

"Entendemos que a conta de luz é uma preocupação real. Por isso, nosso foco é oferecer não apenas um produto, mas uma solução completa que dê ao usuário o poder de gerenciar seus gastos", afirma Lucas Nogueira, Gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics Brasil. A linha LG DUAL Inverter AI foi projetada para ser econômica por natureza, e a inteligência artificial embarcada, pode ajudar o usuário na gestão do consumo de energia.

A linha LG DUAL Inverter AI foi desenvolvida para ser econômica desde a base, combinando o compressor Dual Inverter, que evita picos de consumo, com recursos de inteligência artificial que atuam de forma proativa na gestão de energia.

Um dos destaques é o AI kW Manager, disponível no aplicativo LG ThinQ®, que permite ao usuário acompanhar o consumo de energia em tempo real e definir metas de uso. A partir dessas informações, o próprio sistema ajusta automaticamente o funcionamento do aparelho para manter o consumo dentro do planejado, equilibrando conforto térmico e eficiência energética.

Outro recurso importante é o Sensor de Janela Aberta, que identifica quando há perda de temperatura no ambiente, como portas ou janelas abertas, e reduz automaticamente a operação para evitar desperdício de energia.

Além disso, a inteligência artificial aprende os hábitos do usuário ao longo do tempo e adapta o funcionamento do aparelho, evitando uso desnecessário e ajustes excessivos que podem impactar o consumo. Na prática, isso significa que o ar-condicionado passa a trabalhar de forma mais eficiente sem depender de intervenção constante do usuário.

Mitos e Verdades sobre o consumo do ar-condicionado

A desinformação ainda é grande, e muitas pessoas seguem práticas que, na verdade, não ajudam na economia. As pessoas frequentemente se preocupam com estes temas:

Ligar e desligar gasta mais energia?

VERDADE. Em aparelhos com tecnologia Inverter, como os modelos LG com DUAL Inverter AI, o ideal é evitar ligar e desligar o equipamento com frequência. Isso porque o compressor funciona de forma contínua e em baixa rotação para manter a temperatura estável, evitando os picos de energia que ocorrem ao reiniciar o funcionamento do motor repetidamente.

Ar-condicionado sujo gasta mais energia?

VERDADE. Filtros e saídas de ar obstruídos forçam o motor a trabalhar mais para climatizar o ambiente, o que pode aumentar significativamente o consumo. A limpeza periódica é fundamental.

Existe temperatura ideal para economizar ou a temperatura ideal para economizar é entre 23° e 25°?

MITO (em partes). Embora temperaturas amenas como 23-24°C exijam menos esforço do aparelho do que 18°C, a maior economia vem da estabilidade. A inteligência artificial presente nos ares-condicionados da LG, aprende seus padrões e mantém a temperatura ideal com o mínimo de esforço, otimizando o consumo de forma inteligente.

Ar-condicionado Inverter é mais econômico?

VERDADE. Sim, a tecnologia Inverter, e especialmente a DUAL Inverter da LG, é reconhecida por proporcionar maior eficiência energética em comparação a modelos convencionais, pois o compressor ajusta sua velocidade conforme a necessidade, em vez de ligar e desligar constantemente.

Como calcular e controlar o consumo de energia?

Entender quanto de energia gasta um ar-condicionado passa por variáveis como a potência do aparelho (BTUs), o tempo de uso e os hábitos de cada um. Para facilitar, o aplicativo LG ThinQ® oferece ferramentas de gestão ativa:

Monitore em tempo real: Acompanhe o consumo de energia do seu aparelho diretamente pelo celular.

Acompanhe o consumo de energia do seu aparelho diretamente pelo celular. Defina limites de gasto: Com a função AI kW Manager, você pode estipular uma meta de consumo e a inteligência artificial ajuda a gerenciar a operação para não a ultrapassar.

Ao aliar informação, boas práticas e a tecnologia de um ar-condicionado econômico como os da linha LG AI Dual Inverter, é possível enfrentar o calor com conforto e previsibilidade financeira.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil