BandNews FM chega ao LG Channels e amplia oferta de jornalismo ao vivo em FAST TV

Canal de jornalismo 24h passa a integrar a oferta de FAST TV da LG, ampliando o acesso gratuito a notícias ao vivo nas Smart TVs com webOS.

Resumo da Notícia

A BandNews FM estreia no LG Channels em 20 de maio, data em que a rádio completa 21 anos no ar.

A emissora se torna a primeira rádio do Brasil a transmitir 100% da programação do dial ao vivo em um canal FAST.

O LG Channels já reúne 212 canais FAST, e o ecossistema webOS oferece mais de 650 canais gratuitos ao somar apps como Pluto TV, Plex e Soul TV.

A chegada da BandNews FM reforça a categoria de notícias ao vivo, que tem alta recorrência de audiência.

A chegada da BandNews FM reforça a estratégia da LG de oferecer experiências inovadoras e conteúdos inéditos aos usuários de Smart TVs LG.

A LG segue expandindo sua grade de conteúdos gratuitos no Brasil, com foco em diversidade, curadoria e facilidade de acesso ao usuário.

SÃO PAULO, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A partir do dia 20 de maio, data em que a BandNews FM celebra 21 anos no ar, o LG Channels passa a contar com a programação ao vivo da emissora, uma das principais referências em jornalismo do rádio brasileiro. A estreia marca um movimento inédito no país: a BandNews FM se torna a primeira emissora de rádio brasileira a transmitir 100% do conteúdo do dial, ao vivo, 24 horas por dia, em um canal FAST (Free Ad-Supported Streaming Television).

BandNews FM chega ao LG Channels (PRNewsfoto/LG Electronics Brasil)

A iniciativa representa um movimento inovador do Grupo Bandeirantes ao expandir a experiência tradicional do rádio para o ambiente da TV conectada, aproximando ainda mais o público de uma programação jornalística ao vivo, dinâmica e multiplataforma. A novidade também reforça um dos principais objetivos do LG Channels: oferecer aos usuários das Smart TVs LG acesso antecipado a tendências inovadoras do universo da televisão e experiências inéditas de consumo de conteúdo, como a estreia da BandNews FM no ambiente FAST.

Com 21 anos no ar, a BandNews FM é reconhecida por levar informação ao público em tempo real, com profundidade editorial, agilidade e credibilidade. Agora, a emissora amplia sua presença multiplataforma ao transformar sua programação de rádio em uma experiência audiovisual contínua também na TV conectada.

O novo canal FAST da BandNews FM chega inicialmente com exclusividade ao LG Channels, reforçando a proposta da plataforma de oferecer conteúdos diferenciados e lançamentos em primeira mão aos usuários do ecossistema webOS.

O LG Channels, serviço de canais gratuitos integrado às Smart TVs LG, já reúne atualmente 212 canais FAST. Quando considerado o ecossistema de aplicativos disponíveis na plataforma, como Pluto TV, Plex e Soul TV, o usuário pode acessar mais de 650 canais gratuitos, abrangendo conteúdos de filmes, séries, esportes, infantil, música e notícias.

A chegada da BandNews FM fortalece a categoria de jornalismo ao vivo dentro da plataforma, segmento que tem registrado crescente engajamento e alta recorrência de audiência ao longo do dia. O movimento acompanha a tendência global de crescimento do consumo de FAST TV, unindo a experiência tradicional da televisão linear à flexibilidade do streaming.

"A chegada da BandNews FM ao LG Channels representa exatamente o tipo de inovação que buscamos oferecer aos usuários das TVs LG. Estamos trazendo uma experiência inédita no mercado brasileiro, conectando rádio, televisão e streaming em uma proposta multiplataforma moderna, dinâmica e altamente relevante para o consumo diário de informação", afirma Janaína Tadeu, Gerente Latam de Content & Business Strategy para webOS e LG Channels na LG Electronics.

A BandNews FM estará disponível com a mesma programação transmitida no dial, incluindo nomes como Reinaldo Azevedo, Eduardo Oinegue, Adriana Araújo, Carlos Andreazza, Luiz Megale, Sheila Magalhães, Carla Bigatto, Monica Bergamo e Mauro Beting, além da cobertura de correspondentes internacionais e equipes espalhadas pelas principais regiões do país.

"Estamos levando a BandNews FM para a TV. Seremos a primeira emissora de rádio do Brasil a transmitir, em FAST, 100% do conteúdo do dial, ao vivo, 24 horas por dia. Esse movimento reforça nossa estratégia multiplataforma: queremos estar presentes em todas as frentes, entregando informação com credibilidade, agilidade e uma linguagem moderna, que conversa com o rádio, o digital e a TV. Com a força do jornalismo e do futebol da BandNews FM, levaremos para o FAST uma programação ao vivo, dinâmica e com a credibilidade construída diariamente pelo Grupo Bandeirantes", afirma Amanda Andrade, Diretora Geral das Rádios do Grupo Bandeirantes.

"Hoje, a BandNews FM já está presente em 11 capitais, 435 municípios e possui alcance potencial de mais de 70 milhões de ouvintes em todo o país. Agora, com o canal FAST, ampliaremos ainda mais nossa distribuição e presença nacional. Com a parceria da LG, levaremos o conteúdo da BandNews FM para milhões de televisores em todo o Brasil, ampliando a experiência de consumo de conteúdo e aproximando ainda mais a marca do público. Vamos unir a força e a credibilidade da BandNews FM à expertise tecnológica da LG para construir uma experiência inovadora de comunicação e entretenimento", complementa a executiva.

O LG Channels segue em expansão contínua, com inserção de novos canais ao longo do ano e curadoria voltada à diversidade de gêneros e relevância local, incluindo notícias, entretenimento, conteúdo infantil, filmes e programação temática. Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989138/BandNews_FM.jpg

FONTE LG Electronics Brasil