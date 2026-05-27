Eficiência inteligente em casa: como o sistema de refrigeração com IA da LG reduz o desperdício de energia

Com inteligência artificial, aparelhos de ar-condicionado da marca aprendem os hábitos do usuário e ajustam automaticamente temperatura, fluxo de ar e funcionamento do aparelho

SÃO PAULO, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Os aparelhos de ar-condicionado evoluíram muito além de suas funções básicas de ligar, ajustar a temperatura e desligar. Com os avanços da climatização residencial, a operação dos equipamentos deixou de ser totalmente manual e passou a incorporar recursos inteligentes que tornam o uso mais eficiente no dia a dia.

Divulgação LG (PRNewsfoto/LG Electronics Brasil)

Com a integração de inteligência artificial, os modelos mais recentes conseguem aprender automaticamente os hábitos do usuário e adaptar seu funcionamento para oferecer conforto térmico com maior eficiência energética — contribuindo para reduzir desperdícios de energia.

No modelo LG Dual Inverter AI Air, a tecnologia embarcada analisa padrões de utilização e ajusta automaticamente temperatura, direção e velocidade do fluxo de ar de acordo com as preferências do usuário. Com o uso contínuo, o sistema passa a operar de forma cada vez mais inteligente, evitando funcionamento desnecessário ou ajustes excessivos que podem impactar o consumo de energia.

"Quando a tecnologia passa a entender a rotina da casa, o uso da energia se torna naturalmente mais eficiente. Sistemas de climatização inteligentes conseguem equilibrar conforto e consumo de forma automática, reduzindo desperdícios e tornando o dia a dia mais prático", afirma Lucas Nogueira, Gerente de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics do Brasil.

Os ajustes automáticos e personalizados também estão presentes em funções como Soft Air, que proporciona um resfriamento mais suave e sem incidência direta do fluxo de ar, e Sleep Timer+, que mantém a climatização confortável ao longo do período de sono ao ajustar gradualmente o funcionamento do aparelho.

Outro diferencial está na tecnologia Dual Inverter, que permite ao compressor operar de forma mais estável e com menos oscilações de velocidade. Esse funcionamento contribui para otimizar o consumo de energia, reduzir ruídos e melhorar o desempenho do equipamento ao longo do tempo.

Pensando no uso contínuo dentro de casa, a durabilidade também é um fator essencial, já que contar com um ar-condicionado feito para durar faz toda diferença no dia a dia. O LG Dual Inverter AI Air é desenvolvido com foco em resistência e longevidade, com proteção contra oscilações e picos de energia, além de soluções voltadas à operação em diferentes condições, incluindo regiões com alta exposição à umidade e maresia. A condensadora possui estrutura metálica e tratamento anticorrosivo nas serpentinas, com a tecnologia GoldFin™, além de base reforçada, garantindo maior robustez e vida útil prolongada.

Essa combinação de soluções garante resistência por dentro e por fora, com desempenho pensado não apenas para o que é visível, mas também para a estrutura interna do equipamento ao longo do tempo.

A LG também aposta em um design que acompanha as tendências dos projetos residenciais. Com um portfólio que inclui linhas como ARTCOOL, UNIQ e AI Air, os aparelhos apresentam estética moderna, acabamento sofisticado e proposta minimalista, integrando-se de forma harmoniosa a diferentes estilos de decoração. Esse cuidado com o design já foi reconhecido internacionalmente, com prêmios como o Red Dot Design Award e o iF Design Award, que destacam inovação, funcionalidade e integração com o ambiente.

Marca Nº 1 em ar-condicionado na América Latina há 11 anos, segundo a Euromonitor International¹, a LG Electronics reforça seu compromisso com o desenvolvimento de soluções cada vez mais inovadoras, eficientes e duráveis. Como parte dessa proposta, os aparelhos da marca contam com 10 anos de garantia no compressor Dual Inverter e 2 anos² no produto, evidenciando a confiança na durabilidade e no desempenho de sua tecnologia — um reconhecimento construído ao longo de mais de uma década de liderança na região.

Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2026, categoria Ar-Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2025)

² A garantia de 2 anos no produto é válida para todos os modelos das linhas de ares-condicionados residenciais (RAC), adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025 e descritos como "LG AI DUAL Inverter", ou "DUAL Inverter", e 02 (dois) modelos específicos da linha "LG AI Smart Inverter", ou "Smart Inverter": S3-Q09JA31E e S3-Q12JA31E, ambos do tipo monsplit ou single split. Excluem-se da regra, de 2 anos de garantia: 1) os modelos da linha comercial (CAC): Multi-split, Teto e Cassete; 2) qualquer condicionador de ar DUAL Inverter ou Smart Inverter que tenha sido adquirido antes de 01 de setembro de 2025. Para estes grupos mencionados como excludentes da nova regra, é mantido o prazo de garantia de 01 ano no produto. Para produtos adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025. Produtos adquiridos antes de 01/09/2025, têm 1 ano de garantia. Garantia do Compressor Inverter LG: 10 anos (inclui 9 anos e 9 meses adicionais) para produtos da linha Dual Inverter e Smart Inverter. Válida mediante realização de manutenções preventivas anuais em assistência técnica autorizada LG, com apresentação da nota fiscal e cartão de garantia preenchido. Custos de manutenção não inclusos. A garantia perde validade se as manutenções não forem realizadas ou forem feitas por pessoal não autorizado.

*Imagens ilustrativas. Maiores informações acessem LG.COM/BR. AI: funcionalidades inteligentes sujeitas a configurações e uso. LG ThinQ™ utiliza dados do usuário e serão tratados conforme a Política de Privacidade LG.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: https://www.lg.com/global/newsroom/.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989195/Imagem1.jpg

FONTE LG Electronics Brasil