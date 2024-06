"As cidades têm apenas 2.000 dias para atingir metas críticas de sustentabilidade", adverte Arcadis no último relatório

O Índice de Cidades Sustentáveis 2024 da Arcadis revela grandes disparidades no progresso da sustentabilidade, à medida que as cidades correm para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de 2030

Amsterdã ocupa o primeiro lugar como a cidade mais sustentável, graças ao forte desempenho econômico, equidade social e investimento em energia renovável.

Manter uma trajetória crítica à medida que os prazos dos ODS se aproximam, com oportunidades até para as cidades mais bem classificadas acelerarem as metas de sustentabilidade

AMSTERDÃ, 12 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Arcadis lançou um apelo às cidades em todo o mundo, pois a publicação de seu Índice de Cidades Sustentáveis 2024 revela a necessidade de uma ação acelerada no combate às mudanças climáticas e outros desafios de sustentabilidade.

Top 20 most sustainable cities in the Arcadis Sustainable Cities Index 2024

A publicação do relatório vem com quase 2.000 dias até o prazo de 2030 para alcançar os ODS da ONU. Ele revela diferenças claras entre as principais cidades, como Amsterdã (1º), Copenhague (3º) e Munique (5º), e as que estão atrás - particularmente cidades dos EUA e da Ásia, como Nova York (48º), Boston (56º) e Taipei (62º).

O Índice de Cidades Sustentáveis da Arcadis classifica 100 cidades em três pilares da sustentabilidade - Planeta, Pessoas e Lucro. Marcando a 6ª edição do relatório desde a sua criação em 2015, ele compreende 67 métricas que destacam nossa compreensão em evolução da sustentabilidade, incluindo poluição do ar, gestão de resíduos e investimento em infraestrutura de baixo carbono (incluindo energia renovável e transporte sustentável), bem como desempenho econômico, equidade social e resiliência a desastres naturais.

Este ano, a Arcadis também adicionou um quarto pilar "Progresso" para medir a mudança ao longo do tempo. Isso demonstra o impacto das intervenções de sustentabilidade na última década e, quando considerado ao lado dos outros pilares, fornece insights sobre a trajetória futura de uma cidade.

No geral, as cidades europeias dominam o topo do Índice. Todas as quatro cidades alemãs incluídas no relatório – Frankfurt, Munique, Hamburgo e Berlim – ocupam lugares no top 10, impulsionadas por realizações em saneamento de água e gestão de resíduos e baixas emissões de gases de efeito estufa.

O alto desempenho no pilar Planeta está associado ao sucesso geral, com oito das 10 principais cidades do Planeta também aparecendo no top 10 geral. O pilar Planeta é composto por métricas como sistemas de energia sustentáveis e transporte de baixa emissão, sugerindo que essas são ferramentas poderosas para a sustentabilidade urbana.

O índice deste ano também destaca que o alto desempenho na métrica Lucro não vem necessariamente em detrimento da sustentabilidade ambiental. O relatório enfatiza como uma economia próspera deve apoiar o investimento em infraestrutura, fontes alternativas de energia, iniciativas verdes e programas sociais. Amsterdã, a cidade mais sustentável de 2024, também está no topo do pilar Lucro, destacando-se em renda e padrões de vida, emprego e infraestrutura de transporte.

As cidades norte-americanas dominam o pilar Lucro. São Francisco, Dallas, Chicago, Houston, Nova York e Seattle aparecem no top 10 do lucro, graças à facilidade de fazer negócios, ao PIB per capita e às taxas de emprego. No entanto, embora essas cidades demonstrem sucesso nos negócios, os níveis salariais e os padrões de vida não estão acompanhando o ritmo. Para avançar, as estratégias de desenvolvimento socialmente inclusivas são fundamentais, e as cidades norte-americanas e europeias devem se inspirar umas nas outras para continuar progredindo.

Quando se trata de progresso na última década, muitas cidades europeias fizeram progressos significativos – apesar dos seus pontos de partida sustentáveis – para cimentar a sua posição no topo do Índice. Amsterdã, Roterdã, Varsóvia, Copenhague, Frankfurt, Munique, Hamburgo e Berlim figuram no terço superior do pilar Progress e no terço superior do índice geral. Isso se deve a um compromisso com a produção de energia renovável, bem como a fatores socioeconômicos, como a participação da força de trabalho feminina e a assistência médica.

Embora baixo no ranking geral, o domínio de cidades asiáticas como Jacarta, Wuhan e Xangai no topo do pilar do Progresso mostra que, em cidades com infraestrutura ou práticas sustentáveis anteriores limitadas, os primeiros passos podem ter um enorme impacto na geração de impulso.

John Batten, Diretor Global de Cidades da Arcadis, disse:

"As cidades desempenham um papel fundamental no avanço da agenda de desenvolvimento sustentável. No entanto, nossa avaliação de progresso mostra que mais precisa ser feito para cumprir o prazo dos ODS. Faltando apenas 2 mil dias, o desafio é continuar inovando. Seja ampliando iniciativas de energia renovável, integrando considerações climáticas ao planejamento de infraestrutura, melhorando a mobilidade por meio da gestão inteligente do tráfego ou apoiando a modernização de edifícios existentes, sempre há áreas a serem melhoradas. À medida que 2030 se aproxima, as cidades devem aproveitar os sucessos, identificar áreas de progresso e promover a colaboração para enfrentar os desafios."

