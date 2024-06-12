「城市僅剩 2,000 天的時間來實現關鍵的可持續發展目標。」Arcadis 在最新報告中警示

Arcadis 的可持續城市指數根據「地球」、「人」及「收益」三大可持續發展支柱，對全球 100 座城市進行排名。這是該報告自 2015 年首次發佈以來的第 6 份報告，包含 67 項指標，突顯了我們對可持續日益深入的理解，涵蓋空氣污染、廢物管理、低碳基礎設施投資（包括再生能源和可持續交通）、經濟表現、社會公平以及自然災害應對能力等方面。

今年，Arcadis 還增加了第四個「進步」支柱，用於衡量一段時間內的變化。該指標反映了過去十年間可持續干預措施的影響，與其他支柱結合考量，可洞悉城市未來的發展軌跡。

總體而言，歐洲城市在指數中名列前茅。報告中的四座德國城市（法蘭克福、慕尼黑、漢堡和柏林）憑藉在供水衛生、廢棄物管理及溫室氣體低排放方面的成就，均躋身前十的行列。

在「地球」支柱方面的優異表現與整體上的成功密切相關，在前十名的城市中，有八座城市在「地球」指標上也名列前茅。「地球」支柱包含可持續能源系統和低排放交通等評分項目，顯示這些面向是促進城市可持續發展的強大工具。

今年的指數還特別強調，在「收益」支柱上表現出色並不一定意味著以犧牲環境可持續性為代價。報告強調，蓬勃的經濟發展應當支援對基礎設施、替代能源、綠色倡議和社會項目的投資。2024 年最具可持續性的城市阿姆斯特丹，同時也在「收益」支柱上拔得頭籌，在收入與生活水平、就業和交通基礎設施方面表現優異。

北美城市在「收益」支柱上表現突出。三藩市、達拉斯、芝加哥、休士頓、紐約及西雅圖憑藉其商業便利性、人均 GDP 和就業率，均躋身「收益」支柱前十名。然而，雖然這些城市在商業上取得了成功，但薪資水平和生活水平卻未能跟上。要取得更大進步，社會共融發展策略至關重要，北美和歐洲城市必須相互借鑒，繼續取得進展。

就過去十年的進步而言，許多歐洲城市儘管可持續的起點較低，但仍取得了長足的進步，鞏固了在指數中的領先地位。阿姆斯特丹、鹿特丹、華沙、哥本哈根、法蘭克福、慕尼黑、漢堡和柏林在「進步」支柱中均排名前三分之一，在整體指數中排名前三分之一。這得益於對再生能源生產的承諾，以及在女性勞動參與率和醫療保健等社會經濟因素上的出色表現。

雖然整體排名較低，但雅加達、武漢和上海等亞洲城市在「進步」支柱中表現突出，這表明在先前可持續基礎設施或實踐有限的城市，及早採取行動可以產生巨大的推動作用。

Arcadis 全球城市總監 John Batten 表示：

「城市在推動可持續發展議程方面發揮關鍵作用。然而，我們的進展評估表明，要想在可持續發展目標截止日期前達標，依然任重而道遠。距離最後期限僅剩 2,000 天，我們面臨的挑戰是不斷創新。不論是擴大再生能源措施、將氣候因素納入基礎設施規劃、透過智慧交通管理提高交通效率，還是支援現有建築的改造，總有可以改進的地方。隨著 2030 年的臨近，城市必須鞏固已有成果，確定有待改進的領域，並加強合作以應對挑戰。」

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