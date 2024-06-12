「城市僅剩 2,000 天的時間來實現關鍵的可持續發展目標。」Arcadis 在最新報告中警示
12 6月, 2024, 21:25 CST
- 隨著各城市競相實現 2030 年可持續發展目標 (SDG)，Arcadis 發佈的 2024 年可持續城市指數揭示了在可持續發展的進程中存在巨大差距
- 憑藉強勁的經濟表現、社會公平及對再生能源的投資，在最可持續城市排名中，阿姆斯特丹拔得頭籌。
- 隨著 2030 年可持續發展目標最後期限的臨近，保持發展動能至關重要，即使是排名領先的城市仍有加速實現目標的空間
阿姆斯特丹2024年6月12日 /美通社/ -- Arcadis 向全球城市發起呼籲，因其2024 年可持續城市指數的發佈強調了需要加速行動以應對氣候變遷和其他可持續性挑戰。
該報告的發佈距離實現聯合國可持續發展目標的最後期限 2030 年僅剩近 2,000 天。報告顯示領先城市（如排名第 1 的阿姆斯特丹、排名第 3 的哥本哈根以及排名第 5 的慕尼黑）與落後城市（尤其是美國及亞洲城市，如排在第 48 名的紐約、排在第 56 名的波士頓以及排在第 62 名的台北）之間的存在明顯差距。
Arcadis 的可持續城市指數根據「地球」、「人」及「收益」三大可持續發展支柱，對全球 100 座城市進行排名。這是該報告自 2015 年首次發佈以來的第 6 份報告，包含 67 項指標，突顯了我們對可持續日益深入的理解，涵蓋空氣污染、廢物管理、低碳基礎設施投資（包括再生能源和可持續交通）、經濟表現、社會公平以及自然災害應對能力等方面。
今年，Arcadis 還增加了第四個「進步」支柱，用於衡量一段時間內的變化。該指標反映了過去十年間可持續干預措施的影響，與其他支柱結合考量，可洞悉城市未來的發展軌跡。
總體而言，歐洲城市在指數中名列前茅。報告中的四座德國城市（法蘭克福、慕尼黑、漢堡和柏林）憑藉在供水衛生、廢棄物管理及溫室氣體低排放方面的成就，均躋身前十的行列。
在「地球」支柱方面的優異表現與整體上的成功密切相關，在前十名的城市中，有八座城市在「地球」指標上也名列前茅。「地球」支柱包含可持續能源系統和低排放交通等評分項目，顯示這些面向是促進城市可持續發展的強大工具。
今年的指數還特別強調，在「收益」支柱上表現出色並不一定意味著以犧牲環境可持續性為代價。報告強調，蓬勃的經濟發展應當支援對基礎設施、替代能源、綠色倡議和社會項目的投資。2024 年最具可持續性的城市阿姆斯特丹，同時也在「收益」支柱上拔得頭籌，在收入與生活水平、就業和交通基礎設施方面表現優異。
北美城市在「收益」支柱上表現突出。三藩市、達拉斯、芝加哥、休士頓、紐約及西雅圖憑藉其商業便利性、人均 GDP 和就業率，均躋身「收益」支柱前十名。然而，雖然這些城市在商業上取得了成功，但薪資水平和生活水平卻未能跟上。要取得更大進步，社會共融發展策略至關重要，北美和歐洲城市必須相互借鑒，繼續取得進展。
就過去十年的進步而言，許多歐洲城市儘管可持續的起點較低，但仍取得了長足的進步，鞏固了在指數中的領先地位。阿姆斯特丹、鹿特丹、華沙、哥本哈根、法蘭克福、慕尼黑、漢堡和柏林在「進步」支柱中均排名前三分之一，在整體指數中排名前三分之一。這得益於對再生能源生產的承諾，以及在女性勞動參與率和醫療保健等社會經濟因素上的出色表現。
雖然整體排名較低，但雅加達、武漢和上海等亞洲城市在「進步」支柱中表現突出，這表明在先前可持續基礎設施或實踐有限的城市，及早採取行動可以產生巨大的推動作用。
Arcadis 全球城市總監 John Batten 表示：
「城市在推動可持續發展議程方面發揮關鍵作用。然而，我們的進展評估表明，要想在可持續發展目標截止日期前達標，依然任重而道遠。距離最後期限僅剩 2,000 天，我們面臨的挑戰是不斷創新。不論是擴大再生能源措施、將氣候因素納入基礎設施規劃、透過智慧交通管理提高交通效率，還是支援現有建築的改造，總有可以改進的地方。隨著 2030 年的臨近，城市必須鞏固已有成果，確定有待改進的領域，並加強合作以應對挑戰。」
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SOURCE Arcadis
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