« Il ne reste que 2 000 jours aux villes pour atteindre les objectifs critiques de durabilité, » avertit Arcadis dans son dernier rapport

L'Indice des villes durables 2024 d'Arcadis révèle des disparités majeures dans les progrès en matière de développement durable, alors que les villes se précipitent pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030

Amsterdam occupe la première place en tant que ville la plus durable, grâce à une forte performance économique, à l'équité sociale et à l'investissement dans les énergies renouvelables.

AMSTERDAM, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- Arcadis a lancé un appel à ralliement aux villes du monde entier, car la publication de son Indice des villes durables 2024 révèle la nécessité d'une action accélérée pour lutter contre le changement climatique et relever d'autres défis en matière de développement durable.

La publication du rapport intervient près de 2 000 jours avant l'échéance de 2030 pour la réalisation des ODD de l'ONU. Il révèle des différences claires entre les principales villes telles qu'Amsterdam (1er), Copenhague (3e) et Munich (5e), et celles qui sont à la traîne - en particulier les États-Unis et les villes asiatiques comme New York (48e), Boston (56e) et Taipei (62e).

L'indice Sustainable Cities d'Arcadis classe 100 villes sur trois piliers de durabilité : la planète, les personnes et le profit. Marquant la 6e édition du rapport depuis sa création en 2015, il comprend 67 mesures qui soulignent l'évolution de notre compréhension de la durabilité, y compris la pollution atmosphérique, la gestion des déchets et l'investissement dans les infrastructures à faible émission de carbone (y compris les énergies renouvelables et les transports durables), ainsi que la performance économique, l'équité sociale et la résilience aux catastrophes naturelles.

Cette année, Arcadis a également ajouté un quatrième pilier de progrès pour mesurer le changement au fil du temps. Cela démontre l'impact des interventions en matière de développement durable au cours de la dernière décennie et, lorsqu'on considère les autres piliers, cela donne un aperçu de la trajectoire future d'une ville.

Dans l'ensemble, les villes européennes dominent le sommet de l'indice. Les quatre villes allemandes incluses dans le rapport - Francfort, Munich, Hambourg et Berlin - se classent dans le top 10, soutenues par des réalisations en matière d'assainissement de l'eau et de gestion des déchets, ainsi que par de faibles émissions de gaz à effet de serre.

Des performances élevées dans le pilier Planet sont associées à un succès global, huit des dix premières villes de la planète apparaissant également dans le top 10 global. Le pilier Planet comprend des mesures telles que les systèmes énergétiques durables et les transports à faibles émissions, ce qui suggère qu'il s'agit d'outils puissants pour la durabilité urbaine.

L'indice de cette année souligne également que la haute performance de la mesure Profit ne se fait pas nécessairement au détriment de la durabilité environnementale. Le rapport souligne comment une économie florissante devrait soutenir les investissements dans les infrastructures, les sources d'énergie alternatives, les initiatives vertes et les programmes sociaux. Amsterdam, la ville la plus durable de 2024, se classe également au premier rang du pilier Profit, excellant dans les infrastructures de revenu et de niveau de vie, d'emploi et de transport.

Les villes nord-américaines dominent le pilier Profit. San Francisco, Dallas, Chicago, Houston, New York et Seattle figurent tous dans le top 10 pour le profit, grâce à la facilité de faire des affaires, au PIB par habitant et aux taux d'emploi. Cependant, bien que ces villes connaissent un succès commercial, les niveaux de salaires et le niveau de vie ne suivent pas le rythme. Pour progresser, des stratégies de développement socialement inclusives sont essentielles, et les villes d'Amérique du Nord et d'Europe doivent s'inspirer les unes des autres pour continuer à progresser.

En ce qui concerne les progrès réalisés au cours de la dernière décennie, de nombreuses villes européennes ont fait des progrès significatifs - malgré leurs points de départ durables - pour consolider leur position au sommet de l'indice. Amsterdam, Rotterdam, Varsovie, Copenhague, Francfort, Munich, Hambourg et Berlin figurent tous dans le tiers supérieur du pilier Progrès et le tiers supérieur de l'indice dans son ensemble. Cela est dû à un engagement en faveur de la production d'énergie renouvelable, ainsi qu'à des facteurs socio-économiques tels que la participation des femmes au marché du travail et les soins de santé.

Bien qu'elle soit faible dans le classement global, la domination des villes asiatiques telles que Jakarta, Wuhan et Shanghai en tête du pilier Progrès montre que, dans les villes où les infrastructures ou les pratiques durables sont limitées, les premières étapes peuvent avoir un impact énorme sur la création d'un élan.

John Batten, directeur d'Arcadis Global Cities, a déclaré :

« Les villes jouent un rôle essentiel dans l'avancement du programme de développement durable. Cependant, notre évaluation des progrès montre qu'il faut en faire plus pour respecter l'échéance des ODD. Il ne reste que 2 000 jours, et le défi est de continuer à innover. Que ce soit en développant les initiatives en matière d'énergie renouvelable, en intégrant les considérations climatiques dans la planification des infrastructures, en améliorant la mobilité grâce à une gestion intelligente de la circulation ou en soutenant la modernisation des bâtiments existants, il y a toujours des domaines à améliorer. À l'approche de 2030, les villes doivent s'appuyer sur les succès, identifier les domaines à améliorer et favoriser la collaboration pour relever les défis. »

